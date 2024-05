Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Děčínsku.

Portless, ilustrační foto | Foto: Deník/Petr Pelíšek

DĚČÍNSKO

Výstava: Příběh lesa

Kdy: od 2. května do 30. řervna

Kde: Jižní zahrady zámku, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Outdoorová výstava velkoformátových fotografií Václava Sojky ukáže příběh smrkových lesů Českosaského Švýcarska za posledních 100 let. Výstava probíhá ve spolupráci se Správou NP České Švýcarsko a potrvá do 30. června.

Vernisáž STO Z ledu ven

Kdy: pátek 3. května od 17.00

Kde: Zámecká galerie, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Slavnostní zahájení výstavy Spolku Tvůrčích Optimistů Z ledu ven – obrazy, fotografie, plastiky, šperky. Výstava potrvá do 27. června.

A New Chapter a The Remedy

Kdy: pátek 3. května od 22.00

Kde: Hudební klub Le Garage Noir, Děčín

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: První květnový koncert obstarají dvě děčínské party, pro které jsou charakteristické kytary a energická pódiová show. Na koncertě zazní poprvé živě také nová hymna pro BK Armex Děčín.

Zdroj: Youtube

Vítání ptačího zpěvu

Kdy: sobota 4. května od 6.00

Kde: parkoviště před Správou NP České Švýcarsko, Krásná Lípa

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Seznamte se s ptačími druhy Českého Švýcarska. Vycházka je zaměřena na pozorování a poslech ptáků. Akce je přizpůsobena i pro děti. S sebou je nutné si vzít dalekohled, nenápadné oblečení a nepromokavé boty. Exkurze proběhne ve směru od vlakové zastávky Krásná Lípa-město k Velkému rybníku.

Zahradnické a farmářské trhy

Kdy: sobota 4. května od 8.00 do 12.00

Kde: Husovo náměstí, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na staré tržnici v Podmoklech si budete moci nakoupit zeleninovou, ovocnou nebo bylinkovou sadbu, chybět nebude ani nabídka sezonních farmářských výrobků, jako pečivo, ovoce a zelenina, uzeniny, med a další.

Májové slavnosti

Kdy: sobota 4. května od 15.00

Kde: Areál zámku, Jílové

Za kolik: 300 a 80 korun

Proč přijít: Májové slavnosti na zámku v Jílovém přinesou vystoupení ska-reggae kapely Fast Food Orchestra (16.00), dance-rockové skupiny Maniac (18.00) a Portless, skupiny známé jako Support Lesbiens, která se po rozpadu přejmenovala. Současnou sestavu tvoří Kryštof Michal a další tři členové původní kapely Support Lesbiens Jan Daliba, René Rypar a Zbyněk Raušer. Chybět nebude ani doprovodný program, jako Muzikohraní pro děti a dospělé (17.00-19.00) a malování na obličej. Občerstvení zajistí stánky. Vstupenky pro dospělé stojí 300 korun, pro děti 80 korun, rodinné vstupné vyjde na 680 korun.

OD SOUSEDŮ

Českolipsko

Prohlídka s císařem Ferdinandem a císařovnou Marií Annou

Kdy: sobota 4. května v 11.00, 13.00, 15.00

Kde: Státní zámek Zákupy

Proč přijít: Prohlídka okruhu "Zámek za Ferdinanda Dobrotivého" v doprovodu císaře Ferdinanda a jeho manželky císařovny Marie Anny Karolíny. Doporučuje se předem zakoupit on-line vstupenku.

Máchovský podvečer

Kdy: sobota 4. května v 17.00

Kde: Sušárna chmele, Dubá

Proč přijít: Před 250 lety byl na chmelnici u Dubé spáchán zločin, který pravděpodobně inspiroval našeho největšího básníka – Karla Hynka Máchu k napsání jeho nejslavnějšího díla – Máj. Nejen o tom bude májový podvečer v historické budově sušárny chmele. O Máchovi a českém romantismu promluví Michal Charypar z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd.

Litoměřicko

Otevírání lázeňské sezony v Mšeném

Kdy: sobota 4. května od 14.00

Kde: lázeňský resort Lázně Mšené

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Lázně Mšené otevřou v sobotu 4. května 228. lázeňskou sezonu. Připravily k tomu bohatý program. Odstartuje ve 14.00 hodin, kdy návštěvníky a hosty přivítají z hudebního altánu František a Dominika Ochovi. Následovat bude koncert Dechového orchestru mladých Roudnice n. L. V Levandulovém altánu zahájí program v 15.05 kapela I.P. Band. Vystoupí dětský pěvecký sbor místní školy (15.30) a mažoretky a roztleskávačky ze sousední Budyně (17.00). Dobrovolní hasiči připraví pěnovou lázeň v 18.00. Po celé odpoledne bude znít hudba, proběhne velká tombola, chybět nebudou ani stánky s občerstvením a ochutnávkou vín, ani hry a další zábava pro děti.

Májové slavnosti v Rovném

Kdy: sobota 4. května od 16.00

Kde: náves, Rovné

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na návsi v obci Rovné proběhnou v sobotu 4. května od 16.00 hodin Májové slavnosti. Hostům zahraje folklorní kapela, připraveno bude občerstvení a zábava pro děti, také tombola. Od 18.30 je pak na programu Májová zábava, k tanci a poslechu bude hrát kapela Colors.

Ústecko

Duo Jamaha

Kdy: pátek 3. května od 18 hodin

Kde: Dům kultury města Ústí n. L.

Za kolik: 290 korun

Proč přijít: Koncert v rámci turné „Roztočíme to tour 2024“. Koncertní turné hudební skupiny DUO JAMAHA ,,Roztočíme to tour 2024”, kde zazní nejen novinky z nově připravovaného alba, ale i pecky ze stále aktuálního CD a nebudou chybět ani starší hity a šlágry, které znáte z TV Šlágr. Hudební skupina má na kontě 3 zlaté a 3 platinové desky za prodej hudebních nosičů, dále ocenění pro více autorských písní v anketě „Zlatý šlágr“. Dále hudební skupina vydala v Německu singlové album s písničkou „Tanz mit mir heute Nacht" za kterou dostala ocenění německého Oscara SMAGO Award 2015 za Hit tip 2015. S Martinem Dejdarem mají nejen společnou píseň, ale také si společně zahráli ve filmu Muzzikanti. Další úspěšná spolupráce byla s Tomem Mandlem a Davidem Mattiolim.

Ústecký majáles

Kdy: sobota 4. května od 12 hodin

Kde: Letní kino Ústí n. L.

Za kolik: na místě 350 až 850 korun

Proč přijít: Ústecký Majáles je největší studentský festival v Ústeckém kraji. Tradiční jarní open-air, na kterém vystoupí Divokej Bill, Jelen, Pokáč, UDG, Poletíme? a Pilot. Na „Horním place“ čekají speciální Jägermeister bar, pivní stan, klasický bar na alko i nealko, vinný bar od Bohemia Sektu s se signature míchanými drinky, grilované maso, klobásy, hranolky, bagety, tortilly a další. Lze podpořit zvířata z útulku AniDef. Kávu od Kukang Coffee, trdelník, sladké waffle, zmrzlina Puro Gelato a cukrová vata, stánky s květinovými čelenkami do vlasů, náramky, prsteny či šperky z minerálů, festivalové líčení a copánky od holek z MilujSmějseŽij. Pivní stánek a bar s alkem i nealkem, mobilní festivalové studio, minihry o speciální ceny.