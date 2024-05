Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Děčínsku.

Filipovská pouť 2023 | Foto: Zdeněk Rác

DĚČÍNSKO

Městské slavnosti Děčín: Labefest, ohňostroj a Adrenalin Challenge Kids

Kdy: pátek 31. května a sobota 1. června

Kde: Smetanovo nábřeží, Děčín

Za kolik: 515 korun (Labefest)

Proč přijít: Smetanovo nábřeží v Děčíně se opět promění na festivalový prostor. Do Děčína zavítá rocková legenda Olympic, hvězdy tuzemské rapové scény Yzomandias a Marpo & TroubleGang nebo populární skupina Mig 21 v čele s Jiřím Macháčkem. Dále se návštěvníci mohou těšit na hitmakera Xindla X, navrátilce Imodium či kapely Doctor Victor, Post-it nebo Five O Clock Tea a další. I letos oblohu v pátek večer rozzáří ohňostroj. Na Mariánské louce opět nebude chybět chill-out zóna s doprovodným programem pro děti i dospělé. Mladší návštěvníci si budou moci užít Adrenalin Challenge Kids.

Co vše přinese třetí víkend městských slavností se dočtete zde:

Třetí víkend slavností v Děčíně: Ohňostroj s Bondem i hvězdy na Labefestu

Den otevřených dveří - Děstské a dorostové oddělení Děčín

Kdy: pátek 31. května od 8.00 do 15.00

Kde: Nemocnice Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V děčínské nemocnici přímo na oddělení v pavilonu I proběhne den otevřených dveří. Na návštěvníky čekají zajímavá témata, prohlídka oddělení a spousta odpovědí na jejich otázky.

Filipovská pouť

Kdy: od pátku 31. května do neděle 2. června

Kde: u TJ Sokol Filipov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční pouť ve Filipově nabídne pouťové atrakce pro děti i dospělé, stánky, hudbu i zábavu. Zahájení lunaparku proběhne už v pátek od 14 hodin, v sobotu ve 22 hodin rozzáří oblohu ohňostroj.

Oslavy 185. výročí ZŠ a MŠ Bratislavská

Kdy: sobota 1. června od 9.00 do 21.00

Kde: ZŠ a MŠ Bratislavská, Varnsdorf

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V rámci oslav výročí školy zahrají kapely Folková pohoda, Jazz Band ZUŠ, Fis v c-dur nebo Dark Shade. Vystoupí také děti ze školy, ZUŠ Varnsdorf či tanečníci Stars Varnsdorf. Nejen pro děti zazpívají Sestry Třetinovy. Na místě budou stánky s občerstevním, atrakce a soutěže, sportovní hry a zájemci si také budou moci prohlédnout školu.

Oslavy 160 let hasičů v Krásné Lípě

Kdy: sobota 1. června od 10.00

Kde: Areál bývalého ACHP, Krásná Lípa

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Významné jubileum oslaví krásnolipští hasiči. Při té příležitosti si připravili program nejen pro děti v podobě ukázky techniky, nafukovací překážkové dráhy, občerstvení a mnoho dalšího.

Slavnosti obce Rybniště a 130. výročí založení školy

Kdy: sobota 1. června od 12.00

Kde: Rybniště

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V rámci slavností v Rybništi, které jsou spojené s oslavami 130 let od založení školy, si budou moci lidé školu prohlédnout a nahlédnout do kronik. Školáci připravují také program, který v rámci slavností představí. Pro děti k jejich svátku bude připraven koutek plný zábavy. V Rybništi také pokřtí náves, připraveny budou stánky s občerstvením a celodenní hudební program, o který se postarají JMK Band, Mayor Drummer, Mad Dog, Točílas a Z5.

Kamínkování na Zoostezce

Kdy: sobota 1. června od 13.00

Kde: Zoostezka a zoo, Děčín

Za kolik: 10 korun za vstup do zoo pro děti

Proč přijít: Kamínkářky nejen z Děčína přišly s nápadem na zpestření Zoostezky na Den dětí o oblíbené kamínkování - hledání putovních kamínků. Pokud se Zoostezkou do zoo vydáte, můžete najít malované kamínky s motivy zvířat nejen na stezce, ale i v areálu zoo. Kamínky budou během akce průběžně doplňovány. V tento den mají děti vstup do zoo pouze za 10 korun. Cena platí v doprovodu jedné platící dospělé osoby a platí až na dvě děti.

Den dětí oslaví zoo vstupem pro děti jen za desetikačku a kamínkováním

Dětský den 2024 - Disney

Kdy: sobota 1. června od 13.00 do 18.00

Kde: Fotbalové hřiště, Česká Kamenice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Letošní dětský den v České Kamenici se ponese v duchu Disney pohádek. Čekají na vás soutěže, hry, nafukovací atrakce, skákací hrad, maskoti, výtvarné dílny, mateřské školy, mateřské centrum, hasiči, malování na obličej, pletení copánků, občerstvení a stánky s drobnostmi.

Dětský den v obci Františkov nad Ploučnicí

Kdy: sobota 1. června od 14.00 do 18.00

Kde: Hřiště FK Františkov nad Ploučnicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na tradičním dětském dni ve Františkově si obec společně se sportovci připravila bohaté občerstvení, hry a soutěže, skákací hrad, projížďky na koních i překvapení z nebe.

Dětský den v Jiřetíně pod Jedlovou

Kdy: neděle 2. června od 14.00 do 19.00

Kde: Sportovní areál, Jiřetín pod Jedlovou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na děti čeká spousta zábavy také v Jiřetíně pod Jedlovou. Těšit se mohou na hasiče s ukázkou zásahu a pěnovou peřinkou, balonkového Barona, malování na obličej, skákací hrad, soutěže a hry o ceny, dětskou diskotéku i občerstvení.

Titul mistrů světa? Věříme, že přivede další děti k hokeji, zní z klubu v Děčíně

TOS triatlon Varnsdorf a Štěkatlon

Kdy: od soboty 1. června do neděle 2. června

Kde: Varnsdorfský rybník

Za kolik: od 30 do 900 korun

Proč přijít: Další ročník Triatlonu a Štěkatlonu, kterého se mohou zúčastnit všechny věkové kategorie včetně psů i těch nejmenších dětí v kočárcích. Bližší informace naleznete ZDE.

Rogalo DC

Kdy: neděle 2. června od 15.00

Kde: Smetanovo nábřeží, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Další ze série nedělních koncertů pod děčínským zámkem. Tuto neděli vystoupí čtyřčlenná litvínovská folková skupina Kvinta, žáci ZUŠ Děčín a Will Eifel s žánry folk, blues, pop a Aussig blues.

OD SOUSEDŮ

Ústecko

90´s Open air festival Větruše

Kdy: pátek 31. května od 15 hodin

Kde: Zámeček Větruše

Za kolik: předprodej 699, na místě od 800 do 1499 korun

Proč přijít: Devadesátkový open air mejdan na Větruši od Julio Production. Kapacitně i časově omezená open air párty, která se bude konat přímo na vyhlídce zámečku Větruše, který patří k jedněm z dominant Ústí a může se jim náležitě pyšnit. Přijďte si užít skvělou párty, kde zahrajou ty největší taneční hity z 90. let v podání několika skvělých českých DJs + pořadatel slibuje překvapení v podobě zahraničního headlinera a tím je skupina E-ROTIC. Také Djs David Holub, Bagr, De-Luks a další.

Den dětí v ústecké zoo

Kdy: sobota 1. června od 10 do 17 hodin

Kde: Zoologická zahrada Ústí nad Labem

Za kolik: děti od 3 do 15 let 20 korun, jinak standardní

Proč přijít: Tradiční každoroční akce u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Pro děti je připravena řada zábavných aktivit a atrakcí, například malování na obličej, výtvarná dílnička, zábavné soutěže s jelínkem. Připravena je i pohádka v podání divadla Na Klice, nazvaná Co se nese v lese, případně setkání u jelínka a další.

Litoměřicko

Hašmar Country v Lovosicích

Kdy: čtvrtek 30. až sobota 1. června

Kde: lesopark Osmička, Lovosice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V lovosickém lesoparku Osmička startuje ve čtvrtek 30. května 29. ročník hudebního festivalu Hašmar Country v Lovosicích. Oblíbenou akci odstartuje tradiční Hašmarská hospoda, kde zahrají místní skupiny a vstup bude pro všechny zdarma. Ve čtvrtek vystoupí: Mudrings (18.00, Sebranci 19.00, Lást kafe 20.00, Karavana 21.00 a Petra Band 22.00. V pátek zahrají Žabend (18.00, country), ASM (19.00, folk), Taxmeni (20.15, military country), COP (21.45, bluegrass), Red Leaf (23.15, bluegrass). V sobotu zahrají Camna (15.00, country), Lusatia Grass (16.05, bluegrass), Undergrass (17.10, bluegrass), Tom Tones (18.25, moderní c., r’n’r), Poutníci (19.40, bluegrass), AG Flek (21.25, folkrock) a Prospect (23.00, bluegrass).

Roudnický den dětí

Kdy: sobota 1. června od 10.00

Kde: Roudnice nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Celá Roudnice nad Labem bude v sobotu 1. června slavit Mezinárodní den dětí. Program bude od 10 do 16 hodin připraven na řadě míst. Pokud děti navštíví a splní všechny úkoly, budou zařazeny do slosování o hodnotné ceny. Pokud jich splní alespoň 10, čeká je malá odměna v Caffé Říp nebo u skautů ve středisku v Bezručově ulici. Soutěžní místa budou v infocentru v Arnoštově ulici, u věže Hláska a v Centru Hláska, ve středisku Junáka, v cofe.IN v Jungmannově ulici, v DDM Trend, Knihovně Ervína Špindlera, Street Bufetu Podzámčí, v Podřipském muzeu, galerii moderního umění, ateliéru Výtvarka v Havlíčkově ulici, Skate centru, na hřišti u gymnázia, v Ekocentru Zvonice, Basketbalové akademii BA 2006, na ZŠ Karla Jeřábka, ZŠ Smart a na Tyršově stadionu.

Českolipsko

Den dětí a otevření nového koupaliště

Kdy: sobota 1. června v 10.00

Kde: koupaliště Dubice, Česká Lípa

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přesně na Den dětí město Česká Lípa otevře dokončený areál koupaliště v Dubici veřejnosti. Připraven je bohatý doprovodný program, samotný otevírací den je pojatý jako den otevřených dveří. V tento den se ovšem ještě nevykoupete, to bude možné až od neděle 2. června. V sobotu vás místo vodních radovánek, čeká zábava na suchu. Od 10 hodin bude mít program na starost DDM Libertin a připraví si pro vás doprovodná stanoviště a zábavné atrakce, které vám zpestří Den dětí a slavnostní otevření koupaliště v Dubici. Čekají vás prezentace různých vodních sportů, včetně adrenalinových, hudební a taneční vystoupení (kapela Portless, tanečníci Tutti Frutti) nebo módní přehlídka plavek.

Eduard Held Muzeum – Den otevřených dveří

Kdy: sobota 1. června v 9.00

Kde: Eduard Held Muzeum, Zákupy

Proč přijít: Muzeum si budete moci prohlédnout během komentovaných prohlídek, které budou od 9 do 14 hodin v každou celou hodinu. Po celý den bude také připraven program pro vaše děti – tvořivé dílny, malování masek, klobouků a mnoho dalšího.

Mohlo by vás také zajímat: Údajně stáčeli tachometry až o 400 tisíc kilometrů, soud jednání odročil