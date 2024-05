Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Děčínsku.

Ivan Hlas trio. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jitka Vepřovská

DĚČÍNSKO

Chvilka pro sebe

Kdy: pátek 10. května od 10.00 do 18.00

Kde: Rákosníček, Děčín

Za kolik: dle ceníku pořadatele

Proč přijít: Den pro všechny maminky chystají v Rákosníčku. Celodenní program zahrnující relaxaci u masáží, protažení, malování hennou či aromaterapie si mohou užít, zatímco budou mít zajištěné hlídání dětí zdarma od mateřského centra. Více informací ZDE.

Ivan Hlas trio v Děčíně

Kdy: pátek 10. května od 20.00

Kde: Hudební klub Le Garage Noir, Děčín

Za kolik: 250/300 korun

Proč přijít: Český písničkář a hudebník Ivan Hlas oslaví své 70. narozeniny jarním turné Pramínek času. Prostřednictvím série komorních koncertů formace Ivan Hlas Trio představí, společně se spoluhráči Norbim Kovácsem (kytara, zpěv) a Olinem Nejezchlebou (violoncello), svou autorskou tvorbu, a to nejen v Čechách, ale i na Slovensku. Zamíří také do děčínské "Garáže". Vstupenky v předprodeji vyjdou o 50 korun levněji.

Zdroj: Youtube

Férová snídaně

Kdy: sobota 11. května od 10.00

Kde: louka u skateparku, Krásná Lípa

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Popáté se v Krásné Lípě uskuteční komunitní piknik na podporu pěstitelů ve světě, Férová snídaně. Uskuteční se na louce mezi skateparkem a dětským Oranžovým hřištěm. V případě deště v altánu u Cimráku. Krásná Lípa se tak přidá k více než stovce míst, kde se ve stejný čas sejdou tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem o pěstitele v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Ti za svoje kakao, kávu nebo banány dostávají velmi málo zaplaceno a musí čelit dopadům klimatické změny. Na to reaguje systém Fairtrade, díky kterému mohou pěstitelé vlastní prací vydělat na důstojný život. Účastníci si v košíku přinesou výrobky s certifikací Fairtrade, jako káva, čaj nebo pomerančový džus. K tomu fairtradové banány nebo čokoládové müsli, bábovka s fairtradovým kakaem a cukrem. Výrobky mohou doplnit o bio a lokální produkty, aby podpořili i místní farmáře.

135 let rozhledny na Vlčí hoře

Kdy: sobota 11. května od 11.00

Kde: Rozhledna Vlčí hora

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Rozhledna na Vlčí hoře slaví 135. výročí svého vzniku. Při té příležitosti se chystá bohatý program. Oficiální zahájení proběhne v 11 hodin, u rozhledny i bývalého koupaliště pod Vlčí horou od 12.30 vystoupí trubači. Následně u koupaliště ve 13 hodin proběhne křest publikace o Vlčí hoře. Chystá se také hudební program a výstava historických i současných fotografií rozhleden Vlčí hora, Dymník a Hvozd. Děti si s celou rodinou užijí zábavné hry, proběhne také ukázka techniky turistického značení. Symbolicky zde také vysadí lesní stromky a lidé se budou moci vydat i na pěší výlet po sakrálních památkách v okolí rozhledny. Občerstvení bude zajištěno, návštěvníky v dobovém oblečení čeká odměna.

Rok od požáru na Vlčí hoře: Dobrovolníci pomáhají s obnovou rozhledny

Rozloučení s LEGO piráty

Kdy: sobota 11. května od 13.00

Kde: Oblastní muzeum Děčín

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: S výstavou „Dobrodružství s kapitánem Rudovousem: Výprava do světa LEGO pirátů“ se v děčínském muzeu rozloučí dětským dnem. Pro děti na muzejním dvoře budou připravené různé soutěžní úkoly za odměny, pečení buřtů nebo malování na obličej. Od 16 hodin pak proběhne losování vítězů stopovací hry.

Frankie & The Deadbeats

Kdy: sobota 11. května od 20.00

Kde: Fabrika, Doubice

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Pražská deadbeat-country kapela Frankie & The Deadbeats zamíří do doubické Fabriky. Před samotným koncertem se uskuteční vernisáž Filipa Dvořáka v Cifra Gallery.

Noční bojovka ve Varnsdorfu

Kdy: sobota 11. května od 21.20

Kde: ulice Karlova u fotbalového hřiště, Varnsdorf

Za kolik: 380/440 korun

Proč přijít: Vstupte do světa, kde se hororové scény stávají skutečností. Jedná se o přibližně jeden kilometr dlouhou lesní trasu vyznačenou světélky, na které se setkáte s herci v kostýmech hororových postav a dalšími nástrahami. Účastnit se mohou skupinky o kapacitách 2-7 osob, které budou startovat v několikaminutových rozestupech. Všichni členové skupiny dostanou na startu jeden život. Za pomocí odvahy, strategie, důvtipu a někdy i vlastního obětování, se pokusí o přežití co nejvíce členů. Registrace předem je nutná. Akce není vhodná pro děti do 12 let a pro těhotné ženy. Hrozí nebezpečí pádu způsobené lesním terénem.

Kiss or Slap

Kdy: sobota 11. května od 22.00

Kde: Škuner Music club, Děčín

Za kolik: 169 korun

Proč přijít: Největší seznamovací párty proběhne o víkendu ve Škuneru. Každý účastník si u vstupu vybere náramek podle jeho stavu, červený „kiss“ znamená, že je účastník připraven na flirt. Modré „slap“ náramky si pak vyberou zadaní návštěvníci. Pro první účastníky má klub připraveny „kiss or slap“ brýle zdarma. Proběhnou také soutěže, lidé se mohou těšit na nadupaný DJ line-up i speciální efekty. Vstup je možný od 15 let věku.

OD SOUSEDŮ

Ústecko

AC/DC tribute v Národním domě

Kdy: pátek 10. května od 20.00

Kde: Národní dům, Ústí nad Labem

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: AC/CZ je nejúspěšnější AC/DC tribute kapela v České republice, kritiky uznávaná jako jedna z nejlepších i v zahraničí. Předkapelou je skupina MAD BULLS. Kapela působí na scéně od roku 2010 a ročně odehraje přes 100 koncertů v České republice, Slovensku, Polsku, Rakousku a Německu. Objevuje se také na pódiu s přední špičkou české hudební scény. Vystupuje během roku na velkých festivalech, městských slavnostech, firemních a soukromých akcích, ale i samostatných koncertech. Můžete se těšit na velkou divadelní a koncertní show s originálními kostýmy, nástroji, kulisami a hlavně precizní interpretací. AC/DC tribute vystoupí v ústeckém Národním domě v pátek 10. května od 20.00, lístek přijde na 350 korun.

Ústecký pivní jarmark

Kdy: sobota 11. května od 10.00 do 22.00

Kde: Kostelní náměstí u OC Forum Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Milovníci piva si přijdou na své v sobotu 11. května. Na Kostelním náměstí u OC Forum se uskuteční 12. Ústecký pivní jarmark. Náměstí zaplaví pivovary z celého Česka i zahraničí a celý den bude probíhat kulturní program. Zahrají kapely The Boom či Děda Mládek Illegal Band. K dispozici budou jarmareční stánky a dobré občerstvení. Tradičně proběhne odborná degustace ohodnocená Mázem Ústeckého pivního jarmarku. Vstupné je zdarma.

Litoměřicko

Jarní stezka na roudnickém zámku

Kdy: sobota 11. května od 10.00

Kde: Zámek Roudnice nad Labem

Za kolik: 90 korun

Proč přijít: Zámek v Roudnici nad Labem připravil na sobotu 11. května dobrodružný program pro rodiny s menšími dětmi. Návštěvníci se na vyznačené stezce popasují se zákeřným skřetem Voděsem a pomohou víle Voděnce. Čekat je budou připravené úkoly, zábavné aktivity a také další jarní bytosti. Na konci stezky dostane každý malý účastník odměnu. Vstup bude možný každých 30 minut románským hradem.

Českolipsko

Bitva o hrad Bezděz

Kdy: sobota 11. května ve 13.00

Kde: Státní hrad Bezděz

Za kolik: 180 korun

Proč přijít: V roce 1398, dvacet let po smrti Karla IV., dal jeho syn Václav IV. Bezděz do zástavy svému bratranci a stoupenci - moravskému markraběti Prokopovi. Václavův bratr Zikmund za vnitropolitických rozbrojů v roce 1402 hrad oblehl, ale na jeho dobývání si netroufl. Prokopa vylákal lstí a jako zajatce odvezl do Bratislavy. Právě tuto událost se vám pokusí přiblížit hned několik skupin historického šermu v čele se skupinou Tartus. Čekají vás ukázky zbraní a zbroje, mučírna a trestní právo ve středověku a novověku, ukázky zbraní a střelba z dobových zbraní, středověká kuchyně, kovárna a chybět nebude ani historická hudba v podání českolipské skupiny Řemdih.

S veterány Českolipskem

Kdy: neděle 12. května v 8.00

Kde: start a cíl v Kravařích

Proč přijít: Na již 19. ročník soutěže historických vozidel vás zve českolipský VVC z. s. Závod povede krásnou krajinou a malebnými obcemi i vesničkami Českolipska. Přesný plán trasy najdete na www.kravarecl.cz.

Mohlo by vás také zajímat: Už jste si prošli novou Zoo stezku? Podívejte se, co nabízí