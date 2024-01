Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Děčínsku.

58G. | Foto: Archiv pořadatele.

DĚČÍNSKO

Family day

Kdy: sobota 20. ledna od 8.00 do 16.00

Kde: Zoo Děčín

Za kolik: za poloviční cenu rodinného vstupného

Proč přijít: Děčínská zoo přichystala slevovou akci, která potěší především rodiny s dětmi. Už druhým rokem je součásti kalendáře akcí v zoo a přinese speciální slevu na rodinné vstupné. Využít ji mohou rodiny s jedním až třemi dětmi. Pro dva dospělé a jedno dítě vyjde vstup na 160 korun, čtyřčlenná rodina zaplatí 200 korun a rodina se třemi dětmi 240 korun. Family day zoo zopakuje také v sobotu 24. února.

Koncert 58G

Kdy: pátek 19. ledna od 22.00

Kde: Hudební klub Le Garage Noir, Děčín

Za kolik: 350/400 korun

Proč přijít: Jihlavská rapová skupina 58G zavítá do Děčína. Za svůj debut získala hudební cenu Vinyla v kategorii Objev roku, následná 58 Tape Vol. 2 se už ve stejných cenách ucházela o Album roku.

Zdroj: Youtube

Metal Suicide party 2

Kdy: pátek 19. ledna od 18.00

Kde: Beseda Bělá, Děčín

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: V Besedě si přijdou na své metalisté. V sobotu tu zahrají kapely M.O.R (18.30), C.S.R. (19.30), Kraake (20.30), Arawn (21.30) a Hypnos (22.30). Vstupenky pouze na místě.

Papír-nůžky-papír aneb Cesta do koláže

Kdy: sobota 20. ledna od 10.00 do 13.00

Kde: Městská knihovna Děčín

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Výtvarný workshop s pražskou výtvarnicí Helenou Čubovou, tvořící pod značkou HECUBA design, je určen pro děti od zhruba 6 let (nebo ty, co už umí stříhat), jejich rodiče a vůbec všechny, kteří se chtějí naučit techniku koláže.

Ježíšovy ještěrky i jedovatý primát. Rajské ostrovy odhalují zvířecí kuriozity

Ochutnávka vín z Evropy

Kdy: sobota 20. ledna od 18.30 do 21.30

Kde: Hotel Kemp Formule, Děčín

Za kolik: 890 korun

Proč přijít: Vína z nejznámějších oblastí Evropy představí Jaroslav Šimek. Návštěvníci budou moci ochutnat 12 vzorků z Francie, Itálie, Německa, Rakouska nebo Španělska. Na neutralizace chutě budou k dispozici pečivo a voda, o přestávce bude občerstvení v podobě rautu. Kapacita pro degustaci je omezená, rezervace je nutná na e-mailu info@hotelformule.cz, nebo tel. 771 151 161.

Výstava obrazů a kreseb Jiřího Klösela

Kdy: pátek 19. ledna od 17.00

Kde: Městská knihovna Rumburk

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Městská knihovna Rumburk a galerie BNart zvou na vernisáž výstavy Jiří Klösel — Obrazy a kresby, která se uskuteční v pátek. Výstava je dále přístupná od 20. ledna do 5. dubna, a to v pondělí a středu od 9.00 do 17.30, v úterý a čtvrtek od 13.00 do 17.30, v pátek od 9.00 do 13.30 a v sobotu od 8.00 do 11.00. V neděli je zavřeno.

ÚSTECKO

Maturitní ples Gymnázia a SOŠ dr. Václava Šmejkala



Kdy: pátek 19. ledna od 19.00

Kde: DK Ústí nad Labem

Proč přijít: Plesová sezona je na Ústecku v plném proudu a společenská oslava blížících se maturitních zkoušek čeká v pátek 19. ledna studenty Gymnázia a Střední odborné školy Dr. Václava Šmejkala. Maturitní ples se uskuteční v ústeckém Domě kultury od 19.00.

Zdroj: Deník/Adéla Stejskalová

Myslivecký ples



Kdy: sobota 20. ledna od 20.00

Kde: DK Ústí nad Labem

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Příznivci Hubertova cechu by na této akci neměli chybět. Myslivecký ples se uskuteční v sobotu 20. ledna od 20.00 v Domě kultury v Ústí nad Labem. Hrát bude kapela Roxel Music, těšte se na bohatou zvěřinovou tombolu. Lístek přijde na 400 korun.

Masopust v Brné



Kdy: sobota 20. ledna od 15.00

Kde: Brná u Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Spolek Veselá Brná zve na masopust v Brné, akce se uskuteční v sobotu 20. ledna odpoledne. Masopustní průvod vyjde z parkoviště nad koupalištěm v 15.00, doprovázet ho bude kapela Třehusk. Program u hospody U Kapličky začne v 15.30. Těšte se na zabijačkové pochutiny. Masky jsou vítány. Vstup zdarma.

Konference ve Wannsee



Kdy: sobota 20. ledna od 19.00

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Inscenované čtení, v němž kromě herců vystupuje také část ostatního personálu divadla, uvádíme v Ústí ve foyer či na sále Činoherního studia (ČS) každoročně pouze v den smutného výročí. Akci můžete zhlédnout v ČS v sobotu 20. ledna od 19.00. Lístek přijde na 250 korun. 20. ledna 1942 se v nádherné vile na břehu jezera Wannsee u Berlína sešlo patnáct vysoce postavených úředníků nacistického Německa na přátelské tajné schůzce, jejímž jediným bodem bylo úředně a technicky dotáhnout koordinaci konečného řešení židovské otázky. Schůzka s přestávkou na studený bufet trvala necelých 90 minut a zůstalo po ní 6 miliónů úředně usmrcených lidských bytostí.

Staré gardy Ústí a Sparty



Kdy: neděle 21. ledna od 11.00

Kde: Městský stadion Ústí nad Labem (umělá tráva)

Za kolik: vstupné dobrovolné (na charitu)

Proč přijít: Každoročně se bude hrát utkání staré gardy Ústí nad Labem proti vybranému soupeři. V historicky prvním ročníku se utkají dříve narození fotbalisté Ústí se starou gardou AC Sparta Praha, výkop vánočního utkání primátora Ústí nad Labem je v neděli 21. ledna v 11.00. Původně se mělo hrát před Vánocemi, ale kvůli státnímu smutku za masové vraždění na VŠ v Praze, se zápas odložil. Hrát se bude na umělé trávě Městského stadionu, na místě bude možnost občerstvení. Vstupné na akci bude dobrovolné a výtěžek poputuje Dětskému domovu Střekov.

Louskáček

Kdy: neděle 21. ledna od 15.00

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Za kolik: 170-450 korun

Proč přijít: Balet Louskáček patří do klenotnice „bílé klasiky“, a proto se vrací v nové podobě na repertoár baletního souboru Severočeského divadla v Ústí nad Labem. Přispěla k tomu také překrásná Čajkovského hudba. Však také taneční suity z Louskáčka patří dodnes k nejpopulárnějším dílům orchestrální literatury. Libreto vychází z pohádky německého spisovatele E. T. A. Hoffmanna „Louskáček a Myší král“, kde síla lásky a lidskosti přemůže zlé čáry a osvobodí duši. I nové zpracování je příběhem o sváteční atmosféře Štědrého večera, ve kterém se realita spojuje s dětskou fantazií ve fascinující labyrint. Louskáčka můžete v neděli 21. ledna od 15.00 v Severočeském divadle, lístek stojí od 170 do 450 korun.

Holky z naší školky



Kdy: neděle 21. ledna od 17.00

Kde: zámek Trmice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Holky z naší školky aneb příběhy kolem populárních hitů si můžete užít na zámku v Trmicích v neděli 21. ledna od 17.00. Hudební talk show v podání Standy Hložka, Martina Hrdinky a Šárky Markové vás určitě nudit nebude. Lístek stojí 150 korun. Vstupenky jsou k dostání v Městské knihovně na zámku Trmice.

Zdroj: Youtube

Ledový karneval na Severní Terase

Kdy: neděle 21. ledna od 15.00

Kde: Centrální park, Severní Terasa, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na zamrzlé laguně v Centrálním parku na Severní Terase se stále bruslí. Tamní městský obvod tam připravil na neděli 21. ledna od 15.00 Ledový karneval. "Akce je pro celou rodinu na bruslích i bez nich. Kromě vlastního bruslení na přírodním ledu, který stále naší technikou upravujeme, máme pro vás a vaše děti připraveny soutěže, maškarní karneval na bruslích, stánky se svařákem a čajem pro děti a mnoho dalšího. Celé odpoledne vyvrcholí v podvečer světelnou a ohňovou show na ledě," informovala Severní Terasa. Vstup je zdarma.

LOUNSKO

Saxofon a historie v Mederově domě

Kdy: sobota 20. a neděle 21. ledna

Kde: Mederův dům, Žatec

Za kolik: 100/100 korun

Proč přijít: Pestrý víkendový program připravil Mederův dům na náměstí 5. května v Žatci. V sobotu tam vystoupí Sonia Sax. Hudební odpoledne se saxofonem začne v 16 hodin. Z úplně jiného soudku bude nedělní program. Nabídne historickou přednášku PhDr. Bohumíra Roedla s názvem Třicetiletá válka a rodina Hošťálků z Javořice. Začne v 15 hodin. Vstupné na každou z akcí činí sto korun.

Taneční čaje na Zastávce v Lounech

Kdy: neděle 21. ledna od 14.00

Kde: KD Zastávka, Louny

Za kolik: 90 korun

Proč přijít: Kulturním domem Zastávka v Lounech bude v neděli 21. ledna opět znít hudba. Uskuteční se tam oblíbené Taneční čaje. Zájemcům se sál otevře ve 14 hodin. Na parket zve elegantní pány a okouzlující dámy Taneční orchestr Jaromíra Laksy.

CHOMUTOVSKO

Ples města Kadaně

Kdy: sobota 20. ledna od 19.00

Kde: KD Střelnice, Kadaň

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Ze severních Čech až do žhavé pouště v americkém státě Nevada. Takovou cestu podniknou návštěvníci letošního Plesu města Kadaně. Umožní jim to avizované téma akce Noc v Las Vegas. V kulturním domě Střelnice proběhne v sobotu 20. ledna. Na podiu bude zářit kapela The Elevators a také umělci ze ZUŠ Klementa Slavického, pobaví kouzelník Tomasiano či Petr Vondráček jako Elvis Presley. Na hosty bude čekat navíc půlnoční překvapení, Magic Casino herna, fotokoutek a tombola.

Xavier Baumaxa v Huháči

Kdy: sobota 20. ledna od 20.00

Kde: Huháč, Chomutov

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Severočeský písničkář a kytarista Xavier Baumaxa vystoupí v chomutovském hudebním baru Huháč v ulici 28. října. Stane se tak v sobotu 20. ledna večer. Jeho překvapivé, humorné i kousavé texty jsou plné slovních hříček a často se stávají parodií na různé hudební styly, zpěváky a popkulturní odkazy. Do širokého povědomí vtrhl už svým prvním albem Fenkám v roce 2003, na svém kontě má celkem deset alb.

LITOMĚŘICKO

Obecní ples v Keblicích

Kdy: sobota 20. ledna od 20.00

Kde: kulturní dům, Keblice

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Obyvatelé obce Keblice si už chystají sváteční oděv. V sobotu 20. ledna se totiž v místním kulturním domě potkají se sousedy na devátém obecním plese. Hosty čeká spousta zábavy v připraveném fotokoutku, nebudou chybět zajímavá taneční vystoupení ani bohatá tombola. Večerem a nocí na parketu provede skupina Natruc.

Ples Mozaiky v Lovosicích

Kdy: sobota 20. ledna od 20.00

Kde: Centrum kultury Lovoš, Lovosice

Za kolik: 300/350 korun

Proč přijít: Centrum kultury Lovoš v Lovosicích bude v sobotu 20. ledna hostit pátý ples rodinného centra Mozaika. Ten ve městě odstartuje plesovou sezonu. Přijít pobavit se a podpořit činnost centra lze od 20 hodin. Hrát bude kapela Faksimile a v kavárně formace Mladé perspektivní ryby. Vystoupí stand-up komička Lucie Macháčková, děti ze SEN aerial sports představí tanec na stuhách. Chybět nebude fotobudka, tombola ani afterparty. Večerem provedou Katka Voráčková a Standa Hruza.

TEPLICKO

Lázeňský ples

Kdy: pátek 19. ledna od 19.00

Kde: Krušnohorské divadlo Teplice

Za kolik: 590 korun

Proč přijít: Lázeňský ples v Teplicích nabídne bohatý kulturní program, jehož součástí budou Vladimír Hron, Pavel Šporcl, Severočeská filharmonie Teplice, North Big Band a mnoho dalších. Proběhne módní přehlídka ateliéru Nadi Moravcové, k dispozici bude také fotokoutek. Akci moderuje Roman Vojtek.

Smokie revival poprvé na Hvjezdě

Kdy: sobota 20. ledna od 20.00

Kde: Hvjezda Teplice

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Jeden z nejúspěšnějších a nejvýraznějších revivalů v Česku, který vznikl už v roce 2000, míří do teplického klubu Hvjezda. Show se skládá z výběru nejlepších hitů legendární skupiny Smokie. V podání Iny Urbanové pak zazní Suzi Quatro a Tina Turner.

MOSTECKO

1. ročník Českého poháru v zimním plavání a 3. ročník setkání otužilců

Kdy: sobota 20. ledna od 9.30

Kde: Jezero Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Plavecký klub Otužilci Most pořádá už třetí setkání otužilců v Mostě, který je zároveň prvním oficiálním závodem v rámci Českého poháru v zimním plavání konaném v Mostě. Akce je určena pro registrované i neregistrované (hobby) plavce. I ti však musí předložit lékařské potvrzení o způsobilosti k zimnímu plavání, které není starší než rok.

Vibration

Kdy: pátek 19. ledna od 21.00

Kde: Ponorka, Litvínov

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Nová klubová techno akce v litvínovské Ponorce nabídne večer a noc vyplněnou rovným beatem. Zahrají dj's Dom Quark, Jaws, Marcel K, Knyy a Stefi.