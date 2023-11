Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím adventním víkendu vyrazit za zábavou nejen na Děčínsku.

Vánoční strom v Děčíně u knihovny. Ilustrační foto | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

DĚČÍNSKO

Vánoční food market

Kdy: sobota 2. prosince od 10.00

Kde: Parkoviště pod knihovnou, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Naladit se na vánoční atmosféru můžete přijít v Děčíně den před 1. adventem. U děčínské knihovny bude možné ochutnat vánoční i klasický street food. Chystá se i bohatý doprovodný program, vystoupí Ondřej Ruml (16.00) nebo SAH Děčín (17.00).

Rozsvícení vánočního stromu v Děčíně

Kdy: neděle 3. prosince od 10.00 do 19.00

Kde: parkoviště pod knihovnou, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Hlavní děčínská vánoční akce u městské knihovny. V 16.50 a v 17.10 se na prostranství sletí andělé, krom toho je připravena pohádka Divadla Rozmanitostí Most už od 10.30 a od 14.00, koncert dívčího vokálního kvartetu KvarteTones (15.00), Pěveckého sboru děčínského gymnázia (16.00) a Vánoční koncert pro Děčín teplické konzervatoře (po 17. hodině). Vánoční atmosféru doplní stánky s dobrotami, dekoracemi, suvenýry a dalším zbožím, vánoční strom se rozsvítí v 17 hodin, stejně jako další vánoční stromy v Děčíně, které jsou na Masarykově náměstí, v Křížové ulici, na Husově náměstí, před hlavním nádražím nebo na Pastýřské stěně.

Zahájení adventu v Podmoklech

Kdy: neděle 3. prosince od 16.00

Kde: Husovo náměstí, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zahájit advent mohou přijít lidé do prostor tržnice v Podmoklech. Zahřát se budou moci svařeným vínem nebo čajem. Pochutnají si na domácích koláčích, pernících a dalších dobrotách, které upečou a donesou. Za kulinářské výtvory se bude vybírat dobrovolný příspěvek, který pořadatelé věnují na charitativní účely. Nebude chybět ani společné zpívání koled s Jitkou Němcovou. Na trhy na Husově náměstí budou moci, stejně jako do Křížové ulice, vyrazit lidé denně až do konce roku.

FOTO: Děčín se připravuje na Vánoce, na mnoha místech svítí výzdoba

Rozsvícení vánočního stromu ve Varnsdorfu

Kdy: neděle 3. prosince od 15.00

Kde: náměstí E. Beneše, Varnsdorf

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na tradiční rozsvícení vánočního stromu zvou i ve Varnsdorfu. Mezi 15. a 18. hodinou tu najdou lidé vánoční stánky i Ježíškovu poštovnu. V 16.30 vystoupí příležitostná vánoční kapela pro děti Vločky, v 17.20 pak Kvíltet a dětský pěvecký sbor, v 17.40 je na pořadí sváteční slovo s rozsvícením adventního věnce a samotné rozsvícení vánočního stromu. V 18.00 opět vystoupí Kvíltet a dětský pěvecký sbor s koledami. Z věže starokatolického kostela se v 18.00 ozve troubení.

Rozsvícení vánočního stromu v Rumburku

Kdy: sobota 2. prosince od 14.00

Kde: Lužické náměstí, Rumburk

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Rozsvícení vánočního stromu v Rumburku nabídne adventní trhy, vystoupení dětských pěveckých sborů či historické kapely Trifikus (15.00) či Rumburské štrúdlování, které pořádá DDM Rumburk (16.00). Do tmy se stromeček rozzáří v 17 hodin. Hned poté vystoupí zpěvačka Monika Absolonová, opět zahraje Trifikus (18.00) a následně Maximilián Warlop a hosté (18.30). Akci moderuje Michal Tůma, dopisy pro Ježíška mohou děti nosit do informačního centra, kde bude k dispozici Andělská pošta.

Čertovský rej v zoo

Kdy: sobota 2. prosince od 14.00

Kde: Zoo Děčín

Za kolik: běžné vstupné do zoo

Proč přijít: Děčínská zoo se opět po roce promění v peklo. Návštěvníky čeká tradiční mikulášská nadílka s názvem Čertovský rej. Děti se mohou těšit na cestu peklem plnou pekelných bytostí, které je zasvětí do čertovského řemesla. Kdo splní všechny úkoly, ten se může těšit nejen na dáreček od Mikuláše, ale také na buřtíka, kterého si opeče na pekelném ohni. Nadílka bude připravena pro prvních 200 dětí. Buřty budou k dispozici pouze pro děti, dospělákům zoo doporučuje donést si vlastní. Letošní ročník Čertovského reje stylově doplní svými vizuálními a zvukovými efekty českokamenická skupina Ignis Iter, která se věnuje světelné a ohňové show. Atmosféru doplní vánočně nasvícený areál s vánočním stromem a betlémem, jehož součástí bude opět i schránka na dopisy pro Ježíška, kam budou děti moci až do Štědrého dne nosit svá tajná přání.

Rozsvícení vánočního stromu ve Šluknově

Kdy: pátek 1. prosince od 15.00

Kde: Náměstí Míru, Šluknov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na rozsvícení vánočního stromu zvou také ve Šluknově. Připravený bude bohatý program včetně stánků s vánočním zbožím a Ježíškovy pošty. Lidé se mohou těšit na několik vánočních vystoupení dětí ze škol a školek nebo mažoretky. Rozsvícení vánočního stromu je na programu v 17 hodin, rozsvítí se za doprovodu písně Tichá noc. Na závěr celého dne zazpívá písně Ivety Bartošové Lucie Třešňáková.

Rozsvícení vánočního stromu v Jílovém

Kdy: neděle 3. prosince od 15.00

Kde: Zámek Jílové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Do areálu zámku v Jílovém láká Mikulášská nadílka či Staroplzenecký živý betlém. Na místě budou také workshopy nebo ukázka řemesel, stánky nabídnou vánoční zboží, teplé nápoje, svařák, langoše, staročeskou kuchyni, pečené kaštany nebo cukrovinky. Vánoční strom se rozsvítí v 18 hodin.

1. Kamenický advent

Kdy: neděle 3. prosince od 13.00

Kde: náměstí Míru, Česká Kamenice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: I v České Kamenici se chystá rozsvícení vánočního stromu a adventní trhy. Ve 14 hodin se děti mohou těšit na pohádku Kleofáš a Bětuška, kterou mohou vidět v Domě kultury. V 15 hodin na náměstí vystoupí ZUŠ Česká Kamenice, rozvícení stromečku je na programu v 17 hodin, poté vystoupí Ivan Hlas.

Rozsvícení vánočního stromu v Benešově nad Ploučnicí

Kdy: pátek 1. prosince od 10.30

Kde: náměstí Míru, Benešov nad Ploučnicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Benešovské náměstí obsadí historické vánoční stánky. Chystá se vystoupení dětí z MŠ Sluníčko, SAH - pěveckého sboru Děčín nebo ZUŠ Žandov. Chybět nebudou ukázky řemesel nebo dětský kolotoč. Stromek se rozsvítí v 17 hodin. Od 20 hodin je v městském kině na programu Knír párty.

1. advent a rozsvícení vánočního stromu v Krásné Lípě

Kdy: neděle 3. prosince od 14.00

Kde: Křinické náměstí, Krásná Lípa

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Také na krásnolipské náměstí lákají o první adventní neděli stánky s vánočním zbožím. Chystá se tu i výstava betlémů a sběr figurek do nového městského betlému. Vystoupí děti z dětského domova a základní školy, Inka Rybářová, Krásnolipský komorní sbor, sboreček Motýlci nebo trio LoDaTe. Vánoční strom se rozzáří v 17 hodin, o půl hodiny později je na programu adventní koncert Ivety Hejdukové v kostele.

ÚSTECKO

Rozsvícení stromku na Severní Terase

Kdy: v pátek 1. prosince od 16.00

Kde: Severní Terasa v Ústí nad Labem před místním úřadem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Páteční slavnostní odpoledne vyšperkují Mikuláš s čertem, zpívání koled, laser mapping a samotné rozsvícení stromu s ohňostrojem. Chybět nebude svařené víno a další občerstvení. Před úřadem městského obvodu Severní Terasa začne program v 16.00.

Rozsvícení stromku v Neštěmicích

Kdy: v pátek 1. prosince od 15.00 do 18.00

Kde: Park před neštěmickou radnicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Celý program před neštěmickou radnicí odstartuje v 15.00 předtančením TS Avalanche, následovat bude pohádka pro děti, pěvecký sbor Přídemýl, DDM Musical School a od 17.00 zazpívá Leona Machálková. V 18.00 pak dojde na slavnostní rozsvícení vánočního stromku zakončené ohňostrojem.

Rozsvícení stromku v Zoo Ústí nad Labem

Kdy: sobota 2. prosince od 17.00

Kde: Zoo Ústí nad Labem

Za kolik: 60 – 120 korun

Proč přijít: Čas adventu se blíží mílovými kroky a ústecká Zoo věří, že i v hektické předvánoční době si najdete volné chvíle k návštěvě. Na sobotu 2. prosince organizátoři připravili akci Advent v zoo slavnostně zakončenou rozsvícením ozdobeného stromu. Událost začne v 17.00 před správní budovou.

Rozsvícení stromku na ústeckém Lidickém náměstí

Kdy: neděle 3. prosince od 17.30

Kde: Lidické náměstí v Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Osmimetrový smrk na ústeckém Lidickém náměstí rozsvítí a zároveň odstartuje Ústecké Vánoce. Program zahájí Ústecký dětský sbor, vánoční poselství primátora města, po slavnostním rozsvícení stromu pak večerní akci uzavře zpěvák Kamil Střihavka. To vše na ústeckém Lidickém náměstí odstartuje v 17.30.

Petr Špaček & Band + Sedmikrásky – vánoční koncert

Kdy: neděle 3. prosince od 20.00

Kde: Dům kultury Ústí nad Labem – kinosál

Za kolik: 330 – 490 korun

Proč přijít: Petr Špaček již třetím rokem vyráží s početnou sestavou na vánoční turné. Přijďte zažít jedinečné vánoční violoncellové koncerty s nabitým programem. Na koncertech kromě Petra Špačka a jeho bandu vystoupí i dívčí pěvecká kapela - Sedmikrásky. Společně vás tak příjemně naladí na vánoční atmosféru. Koncert v ústeckém domě kultury začne v neděli ve 20.00.

TEPLICKO

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Teplicích

Kdy: neděle 3. prosince od 14.00

Kde: náměstí Svobody, Teplice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Teplické Vánoce budou oficiálně zahájeny o první adventní neděli ve 14 hodin tradiční Teplickou vánočkou. Slavnostní rozsvícení stromu se uskuteční na náměstí v 17.00. Hlavním dějištěm vánočních trhů bude ale letos kolonáda u domu kultury, stánky s občerstvením, jmelím či dekoracemi tu lidé najdou od 2. do 24. prosince denně od 10 do 18 hodin, v některých případech i déle. Trhy zpestří živá zvířata, betlém, ukázky řemesel i atrakce pro děti včetně venkovní ledové plochy, která bude na kolonádě v provozu od 1. prosince do 7. ledna 2024 denně od 9 do 21 hodin.

Rozsvícení vánočního stromu v Duchcově

Kdy: neděle 3. prosince od 13.00

Kde: náměstí Republiky, Duchcov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Program k rozsvícení vánočního stromu v Duchcově začne divadelní pohádkou Divadla Krabice z Teplic - Vánoce u ježků. Ve 13.50 vystoupí ZUŠ I. Kawaciuka, ve 14.20 Duchcovský pěvecký sbor. Od 15.00 je na programu Krušnohorská dudácká muzika - koncert lidových písní. V 16.00 vystoupí děti z MŠ a ZŠ Duchcov, vánoční strom se rozzáří v 17 hodin. O pět minut později se ozve adventní troubení vánočních fanfár. K vidění budou také andělé na chůdách. Po celý den na místě najdou lidé vánoční stánky.

MOSTECKO

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Mostě

Kdy: neděle 3. prosince od 16.00

Kde: 1. náměstí, Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: I v Mostě se vánoční strom rozsvítí o první adventní neděli. Od 16.00 se chystá koncert Voxel a spol. Rozsvícení stromku je na programu od 17.00, poté zahraje skupina Botox. Akci bude moderovat Petr Říbal. Už od 1. prosince najdou na 1. náměstí v Mostě lidé vánoční trhy, které tu budou až do konce roku denně od 10 do 18 hodin.

Vánoční jarmark v Litvínově

Kdy: neděle 3. prosince od 10.00 do 17.00

Kde: zámek Valdštejnů, Litvínov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vánoční atmosféru mohou ještě před samotným rozsvícením vánočního stromu, které proběhne v pondělí 4. prosince od 17 hodin na náměstí Míru, lidé přijít nasát na litvínovský zámek Valdštejnů. Tam proběhne zámecký vánoční fler jarmáreček a dílničky. Od 14.30 pak na nádvoří vystoupí buskerské hudební duo Pavel a Káča.

LOUNSKO

Adventní setkání na Novém Hradě

Kdy: sobota 2. prosince od 10.00

Kde: zámek Nový Hrad, Jimlín

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Zámek Nový Hrad v Jimlíně opět nabídne oblíbené Adventní setkání. Uskuteční se v sobotu 2. prosince od 10 do 17 hodin. V programu potěší folková skupina Průvan, divadlo Studna, kejklíř Pupa a andělé na chůdách, děti se budou moci přijít bát do pekla s čerty a dospělí něco pěkného nakoupit na dobovém tržišti. Vařit bude středověká kuchyně a chybět nebudou ani rozsvícení vánočního stromu, ohňová show a živá zvířátka. Vánoční prohlídky druhého zámeckého okruhu a výstup na věž budou zdarma.

Rozsvícení vánočního stromu v Lounech

Kdy: sobota 2. prosince od 14.00

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Louny se v sobotu 2. prosince zahalí do adventního hávu. Na Mírovém náměstí tam připravují první rozsvícení letošního vánočního stromu (18.00) a následné vystoupení Adama Mišíka s kapelou. Předvánoční program ale bude probíhat už od 8. hodiny ráno, kdy se otevřou adventní farmářské trhy. Ve 14 hodin začnou tradiční vánoční trhy a v 15 hodin vystoupí děti z lounských mateřinek. V 17.30 zahraje místní umělecká škola a rozsvícení stromu slovem připraví starosta města. Během celého programu budou na náměstí andělé na chůdách s čarovnými lampami a saněmi.

CHOMUTOVSKO

Advent v Kadani

Kdy: sobota 2. prosince od 10.00

Kde: Mírové náměstí, Kadaň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Město Kadaň v sobotu 2. prosince vstoupí do adventního času. Po celý den bude na tamním Mírovém náměstí otevřené vánoční tržiště s divadlem, tradičními zvyky, zvířátky, anděly i tvořivou dílnou pro děti. Na pódiu vystoupí například žáci místní umělecké školy, zpěvačka Magda Malá, bude i pohádka a vystoupí zpěvák Daniel Hůlka s kapelou. Další program bude probíhat v kostele Povýšení sv. Kříže, knihovně či Františkánském klášteře. Adventní zpěvy doprovodí rozsvícení vánočního stromu v 17.00. Následovat bude ohňostroj.

Rozsvícení stromu ve Vejprtech

Kdy: sobota 2. prosince od 15.00

Kde: náměstí T. G. M., Vejprty

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Slavnost s prvním letošním rozsvícením vánoční stromku proběhne v sobotu 2. prosince odpoledne na náměstí T. G. Masaryka ve Vejprtech. Předvánoční náladu podpoří od 16.30 hodin vystoupení dětí z místní mateřské, základní a umělecké školy. Samotné rozsvícení stromu je na programu v 17.00. Pořadatelé slibují stánky se svařeným vínem a také příchod děsivých čertisek.

LITOMĚŘICKO

Adventní trhy a rozsvícení stromu v Roudnici

Kdy: neděle 3. prosince od 10.00

Kde: Karlovo náměstí, Roudnice n. L.

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na Karlově náměstí v Roudnici nad Labem se v neděli 3. prosince uskuteční adventní trhy, které vyvrcholí prvním rozsvícením letošního vánočního stromu. Program zahájí v 10.00 vystoupení dětí z roudnických škol a školek, od 14.00 budou k vidění ukázky adventních zvyků. V 16.00 odstartuje pohádka Jak Tomáš zápolil s peklem a v 17.00 zahraje Podřipský žesťový kvintet. Slavnostní rozsvícení stromu je v plánu v 17.15 hodin.

Rozsvícení stromu a Coca-Cola kamion v Litoměřicích

Kdy: neděle 3. prosince od 14.00

Kde: Mírové náměstí, Litoměřice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zajímavý předvánoční program, podtržený příjezdem známého červeného kamionu, proběhne v neděli 3. prosince odpoledne na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Zahraje Podřipský žesťový kvintet (14.00), zazní vánoční melodie (14.30) a do města zavítá zářící vánoční kamion Coca-Cola (15.30). Santův bodrý smích vystřídá v 17.00 koncert Kamily Nývltové. Slavnostní rozsvícení letošního vánočního stromu přijde na řadu v 18.00. O další hudební program a sváteční atmosféru se postará kapela Voice.