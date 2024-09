DĚČÍNSKO

Tyršův Děčín

Kdy: od pátku 20. září do neděle 22. září

Kde: okolí děčínského zámku

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ani letos lidé nepřijdou o oslavy k výročí slavného děčínského rodáka Dr. Miroslava Tyrše. Hlavním dějištem oslav je Zámek Děčín, Smetanovo nábřeží a Mariánská louka. V pátek probíhají na nábřeží závody Raptor pro základní a mateřské školy, v jižních zahradách od 19 hodin vystoupí skupina Jelen. Po celý víkend se uskuteční také tematické prohlídky zámku. Závod Raptor pro veřejnost pak proběhne v sobotu od 9 hodin, od 10 do 12 hodin se lidé budou moci vydat na pochod Tyršův kraj. Tyršova stezka čeká na děti od 14 do 17 hodin. V jižních zahrádách pak od 14 hodin proběhnou pódiová vystoupení a od 19 hodin se odvážní budou moci vydat na stezku odvahu. Na zámku si lidé od 19 hodin budou moci zatančit na Reprezentačním plese města Děčín (vstupenky ZDE). V neděli se od 10 hodin uskuteční pietní akt u sochy Tyrše na nábřeží, poté se vydá na zámek slavnostní průvod. Děti si na Mariánské louce od 14 hodin užijí Sportovní odpoledne s DDM Děčín.

Výstava Libverda 2024

Kdy: od pátku 20. září do neděle 22. září

Kde: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Libverda

Za kolik: 60 a 30 korun

Proč přijít: Největší zemědělská výstava v Ústeckém kraji je opět po roce tu. Stejně jako každý rok se návštěvníci areálu školy mohou těšit na desítky stánků s občerstvením i výrobky, výstavu drobných zvířat, dobytka, rostlin i zemědělské techniky a hudební program. K poslechu a tanci zahraje Děčínská dechová kapela. V pátek výstava bude probíhat od 10 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 18 hodin a v neděli od 9 do 15 hodin. Dospělí zaplatí za vstupenku 60 korun, zlevněné vstupné pro důchodce, studenty a děti do 16 let je 30 korun, školní skupiny s učitelem a děti do 120 cm výšky mají vstup zdarma.

10. ročník srazu veteránů v Horním Podluží

Kdy: sobota 21. září od 9.00

Kde: Restaurace U Vleku, Horní Podluží

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na již 10. výročí srazu veteránů mohou milovníci historických vozidel vyrazit do Horního Podluží. Nablýskané vozy se tu sjedou dopoledne a vyrazí do Velkého Šenova na spanilou jízdu, kde pak od 11.45 proběhne výstava. Ve 13 hodin se vrátí do Horního Podluží, kde bude následovat zábavný program s kapelou, soutěže, tombola a další. Děti si budou moci nechat pomalovat obličej. Návštěvníci mají možnost stanovat na přilehlé louce.

V Horním Podluží měli sraz majitelé motoveteránů. | Video: Zdeněk Rác

Bylinkový den

Kdy: sobota 21. září od 10.00

Kde: Nobilis Tilia, Vlčí Hora

Za kolik: od 90 do 200 korun za workshop/přednášku, zvýhodněné celodenní 990 korun

Proč přijít: Na celý den přednášek a workshopů zvou v Nobilis Tilia na Vlčí Hoře. Součástí akce budou prohlídky výroby a zahrady a program pro děti. Na místě bude probíhat také prodej semínek ze zahrady. Místa je nutné zarezervovat ZDE.

Podzimní sraz moto-veteránů

Kdy: sobota 21. září od 10.00

Kde: Státní zámek Benešov nad Ploučnicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Benešově zvou na Podzimní sraz moto-veteránů, který se uskuteční na nádvoří Horního zámku. Návštěvníci si budou moci užít podzimní atmosféru, obdivovat krásu starých strojů a strávit dopoledne v dobré společnosti. Ve 12 hodin veterány vyrazí na spanilou jízdu po vyznačené trase. Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie, vstupné i zápisné je zdarma.

Festival klidu

Kdy: sobota 21. září od 12.00

Kde: Mariánská louka, Děčín

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Na Mariánské louce návštěvníky Festivalu klidu čeká zajímavá atmosféra. Proběhnou workshopy, besedy, muzikoterapie, spontánní bubnování, lidé si mohou zatančit, meditovat, otužovat se, zacvičit si jógu a čchi-kung, malovat, ale také pít čaj a jíst. Na hudební stage zahrají Alexej Byček, Relaxace, Václav Polanský, Dudjingarav (Mongolsko), Vipul Rikhi (Indie) nebo Marok (Slovensko). Na závěr bude fireshow. Více informací ZDE.

Bukovinská pouť

Kdy: sobota 21. září od 12.00

Kde: Kostel svatého Václava, Malá Bukovina

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční pouť v Malé Bukovině. Vystoupí Bohuš Matuš, Garance, Na Knop, Kabát revival Varnsdorf a Honza Popleta. Návštěvníci se budou moci těšit také na rytířská vystoupení, mažoretky, kejklíře, řezbáře, hospodářský koutek i desítky stánků. Chybět samozřejmě nebudou ani atrakce, jako velký a malý řetízkový kolotoč, nafukovací skluzavka, dětský kolotoč, skákací hrad, houpačka nebo velká houpací loď. Parkování je povoleno pouze na vyhrazeném parkovišti, parkovné je 100 korun.

Oktoberfest v Pivovaru Sever

Kdy: sobota 21. září od 14.00

Kde: Pivovar Sever, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pivní slavnost v děčínském Pivovaru Sever láká nejen na místní pivo, ale na hned několik pivovarů, jako je Cobolis, Zdibský pivovar nebo Pivovar Kristýna. Vystoupí německá kapela Grenzgänger, pak zahraje DJ.

Oslavy 160 let Střelnice a Burčákobraní

Kdy: sobota 21. září od 15.00

Kde: Dům kultury Střelnice, Rumburk

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Rumburku oslaví 160. výročí od otevření budovy Střelnice a zvou i tradiční podzimní burčákobraní. Chystá se den otevřených dveří kina i výstava k historii Střelnice, na zahradě domu kultury vystoupí dělostřelecká skupina Dubínci, trubači, sokolníci, proběhne exhibice kurzu přežití i interaktivní etuda. Burčák bude za skvělé ceny, k prodeji budou i znojemská vína, čepované pivo i něco k zakousnutí. Na fotbalovém hřišti si budou moci lidé mezi 15. a 18. hodinou vyzkoušet lukostřelbu, airsoft střelbu i střelbu ze vzduchovky. O hudební program se postará Jiří Procházka.

OD SOUSEDŮ

Ústecko

Zámek v květech aneb Jiřinková slavnost

Kdy: sobota 21. září od 10 hodin

Kde: Státní zámek Velké Březno

Za kolik: 180/140/50 korun

Proč přijít: Během prohlídky interiéru zámku budete moci obdivovat vázy s jiřinkami, kterých celkem bude na šedesát druhů těch nejkrásnějších podzimních jiřin. Na zámek je laskavě zapůjčuje zahradnictví Dahlia Brzák, Sloveč. Tyto květiny lze u nás vybrat a objednat do své vlastní zahrady. Poslední prohlídka začíná v 17 hodin.

Malý Hamburk

Kdy: neděle 22. září od 15 hodin

Kde: Městské sady (u mušle), Ústí nad Labem

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Oblíbený multižánrový hudební festival; vystoupí děčínská EMO kapela DC Radio, taktéž děčínská kapela, tentokráte big beat punková Kronwell a poté zpěvačka, písničkářka a skladatelka Monika Bublíková, autorka chytlavých melodií inspirovanými latinsko-americkými a cikánskými rytmy, jež vystudovala policejní školu, ale k hudbě ji to táhne víc, než k uniformě.

Českolipsko

Klekni

Kdy: sobota 21. září ve 20.00

Kdy: Píchlá nota, Doksy

Proč přijít: Tahle folková kapela vznikla v roce 2018 jako parta kamarádů, sdílejících krom názoru na muziku i řadu dalších hodnot. Od té doby má za sebou několik vystoupení v Experimentálním studiu v Liberci - dvojkoncerty s Monty, Funny Grass, Lážo Plážo, vystupování v pražském klubu Válec, semifinále soutěže "Notování". Kapelu tvoří Martin Havran Novák autor většiny textů a hudby, zpěv, vokály a kytara; Marek Pacelt nadějný autor textů, zpěv, vokály a kytara, Petr Ivan kontrabas, vokály, aranže; Adam Lešák spoluautor textů, foukací harmonika, zpěv a vokály, Martin Olše Myšák Habr autor části repertoáru, cajon / perkuse, akordeon, vokály, aranže.

Mohlo by vás také zaujmout: Podívejte se, jak se Labe při povodni rozlilo u Čertovy Vody