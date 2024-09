DĚČÍNSKO

Festival pouličního divadla

Kdy: od pátku 6. září do soboty 7. září

Kde: Jižní zámecké zahrady, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Dva dny plné divadelních představení, hudby a nového cirkusu si lidé užijí uprostřed zahrady v areálu děčínského zámku. V programu určeném nejen rodinám s dětmi se představí například Pohybové divadlo Lindo, hop!, Originální pražský synkopický orchestr s představením Pingls, vokálně herecké kvarteto Jelení loje, Damúza s představením Pluto, Mouchy - hudebně zábavná show pro nejmenší či tanečně akrobatický soubor Holektiv. Nebude chybět malování na obličej a interaktivní stan pro zvídavé. V pátek akce začíná od 18 hodin, v sobotu od 14 hodin.

Noc pro netopýry v zoo

Kdy: pátek 6. září od 18.00

Kde: Zoo Děčín

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Večerní vycházka po zoo, která se zaměří na svět netopýrů. Lidé se mohou těšit na ukázky identifikace druhů a přednášku s povídáním. Dozvíte se, co netopýry ohrožuje a jak jim lze pomoci. Sraz je v 18 hodin v učebně ZooŠkoly. Vstupenky je nutné rezervovat na e-shopu zoo, počet míst je omezen.

Noc pro netopýry v Janově

Kdy: pátek 6. září od 19.00

Kde: Obecní dům Janov (č.p. 190)

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Další akce věnující se netopýrům se uskuteční v Janově. Na programu je výroba netopýřích budek, krátká přednáška o netopýrech s kvízem na závěr, a nakonec vycházka za zvuky netopýrů směrem k rybníku u mlýna. Pomocí batdetektorů si lidé vyzkouší poznávat netopýry, kteří obývají zdejší krajinu. S sebou je třeba mít vhodné oblečení do terénu a čelovku. Na akci je nutné se předem přihlásit na e-mailu j.judova@npcs.cz nebo na telefonu 775 552 790.

Mariánská pouť 2024

Kdy: sobota 7. září od 10.00

Kde: Česká Kamenice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Do České Kamenice opět po roce míří oblíbená Mariánská pouť. Návštěvníci se budou moci těšit nejen na pouťové atrakce, které budou k dispozici v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 10 do 22 hodin, ale i na bohatý hudební a doprovodný program. Vystoupí Adam Mišík, Lake Malawi, Guitar Arte Trio, František Nebuželský a Estrádní dechovka Celestýnka nebo Vanua2. Nebude chybět historický program, mnoho stánků s občerstvením a pro děti dílničky nebo malování na obličej. V poutní kapli Narození Panny Marie proběhne v sobotu a v neděli od 10 hodin poutní mše svatá.

Pokémon Day

Kdy: sobota 7. září od 13.00 do 16.00

Kde: Dům dětí a mládeže, Děčín

Za kolik: 20 korun

Proč přijít: Fanoušci Pokémonů se mohou přijít pobavit, chystá se pro ně bohatý program. Na místě bude k dispozici stánek a odborník na pokémon karty od Azgarra.cz, chystají se tematické hry a soutěže, konzolové, deskové a taneční hry, Pokémon kvíz, fotokoutek a další.

Připomeňte si legendární znělku ze seriálu Pokémon:

| Video: Youtube

Slavnosti vína a myslivosti

Kdy: sobota 7. září od 14.00

Kde: Jižní zámecké zahrady, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Milovníci dobrého vína si přijdou na své v zahradách děčínského zámku. Těšit se mohou na ochutnávku vín přímo od vinařů, dudáckou muziku i stánky s občerstvením a regionálními produkty. Chybět nebude ukázka mysliveckých tradic a zvěřinové speciality. Současně bude v zahradách probíhat Festival pouličního divadla.

Městské slavnosti Dolní Poustevna 2024

Kdy: sobota 7. září od 14.30

Kde: Městský park, Dolní Poustevna

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Letošní slavnosti v Dolní Poustevně přinesou nabitý hudební i doprovodný program. Těšit se lidé mohou na legendární skupinu Lunetic, imitátora Petra Jablonského, Toxic People, Smokie revival band nebo Vladimíra. Proběhne také animátorský program s papoušky Arakovo a po setmění světelně-ohnivá show i tichý ohňostroj. Po celý den budou k dispozici stánky i atrakce pro děti.

Na slavnostech v Dolní Poustevně vystoupí Lunetic. Zazní i jejich hit Máma?

| Video: Youtube

Rozloučení s létem

Kdy: neděle 8. září od 14.00 do 17.00

Kde: Koupaliště, Benešov nad Ploučnicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční akce pro rodiny s dětmi proběhne v areálu benešovského koupaliště. Návštěvníky čeká ukázka nových kroužků Centra dětí a mládeže, tvořivé dílničky, malování na obličej, kolotoče i soutěže. Prezentovat se zde budou i benešovští dobrovolní hasiči.

Rogalo DC

Kdy: neděle 8. září od 15.00

Kde: Smetanovo nábřeží, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Další ze série nedělních koncertů pod děčínským zámkem. Těšit se můžete na kapely Der Šenster Gob - klezmerová kapela, která cestuje po celém světě; děčínská emo-punková kapela DC Radio a KŘUP-KŘUP, kapela, jejíž členové jsou zaměstnanci chráněné dílny ve firmě Originální brambůrky.

OD SOUSEDŮ

Ústecko

14. Slavnosti vína a burčáku

Kdy: pátek 6. září od 9 hodin

Kde: Lidické náměstí, Ústí n. L.

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční slavnosti s prodejem a ochutnávkou za účasti českých a moravských vinařů, akce si získala velkou popularitu a doprovází ji vždy kulturní program, který bývá tematicky laděný. Cimbálovka, lidovky a další.

Fesťáček Festival

Kdy: sobota 7. září od 9 hodin

Kde: ulice Neštěmická (louka u Penny), Krásné Březno

Za kolik: 540/650 korun, děti do 2 let vstup zdarma

Proč přijít: Dětský festival s bohatým doprovodným programem. Těšit se můžete na hvězdné vystupující, nový doprovodný program, nové maskoty a plno další zábavy na jednom místě jako například kontaktní ZOO, jízda na ponících a krmení zvířátek, pohádkoví maskoti, malování na obličej, až dvacet skákacích hradů, kolotoče pro nejmenší, trampolíny, klauni, interaktivní dílny, pěnové dělo a další.

Rekonstrukce bitvy u Chlumce 2024

Kdy: sobota 7. září od 11 hodin

Kde: na bitevním poli Pod Horkou, Chlumec

Za kolik: 80 korun (sobotní program)

Proč přijít: Tradiční několikadenní akce, s hlavním programem v sobotu, vzpomínkové rekonstrukce napoleonské bitvy u Chlumce a Varvažova, s přestřelkami u Oprámu, v Petrovicích, ve skalách a jinde, defilé historických bojových jednotek, s širokým, tematicky zaměřeným doprovodným programem. Doplněno o kulturní produkci četných kapel, divadlem a dalšími.

Litoměřicko

Festival Švestkové dráhy

Kdy: pátek 6. a sobota 7. září

Kde: Třebívlice

Za kolik: 200 až 350 korun

Proč přijít: V obci Třebívlice, na trase lokálky U10 spojující Litoměřice, Lovosice a Most, se o víkendu uskuteční hudební festival Švestkové dráhy. Připraveny budou dvě hudební scény a odpočinková zóna v zahradě. Program slibuje průřez hudebními žánry, které osloví všechny generace hudebních nadšenců. Těšit se můžeme v pátek na Vypsanou fixu (19.00) a legendární Nazareth (20.30), v sobotu na The Tap Tap (14.30), Kateřinu Marii Tichou & Bandjeez (17.30), nestárnoucí Marii Rottrovou (20.30), ohňovou show Blackout Paradox (21.30) a Kapitána Demo (22.00). Na druhé scéně vystoupí v sobotu Sebastian (13.00), Michal Hrůza (16.00) a Eva Burešová (19.00). Další podrobnosti najdete na stránkách svestkafest.cz.

Českolipsko

Polevský kotel a Rozloučení s létem

Kdy: sobota 7. září od 9.00

Kde: za hospodou v Polevsku

Proč přijít: Celodenní program odstartuje v 9 hodin soutěž ve vaření gulášů. Ochutnávka začne ve 13 hodin, vyhlášení výsledků je naplánováno na 15.30. Odpoledne od 16.00 bude prostranství za restaurací Na křižovatce patřit hlavně dětem. Připraveno je malování na obličej, soutěže s Markétou a stánkový prodej. Zahrají skupiny Country rebels a Olympic revival. Moderátem bude Petr Svoboda.

Vaření kotlíkových gulášů a Zahrádecký štrůdl

Kdy: sobota 7. září v 10.00

Kde: Park u zámku v Zahrádkách

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Již po třinácté se budou v Zahrádkách vařit ty nejlepší zvěřinové guláše a soutěžit se bude také v pečení, po čtvrté proběhne soutěž o nejlepší štrůdl. Čeká vás celodenní myslivecký doprovodný program se stánkovým prodejem, moderovaný Klárou Jandovou a Petrem Slabou, VIP porota vedená hercem Igorem Barešem. K poslechu bude hrát country skupina Liberečtí vlci.

