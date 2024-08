DĚČÍNSKO

Den Českého Švýcarska

Kdy: sobota 31. srpna od 8.00

Kde: Křinické náměstí, Krásná Lípa

Za kolik: zdarma/100 korun

Proč přijít: Poslední srpnová sobota tradičně patří v Krásné Lípě Dni Českého Švýcarska, srazu legendárních motocyklů Čechie Böhmerland a Cross Parkmaratonu. Jinak tomu nebude ani letos. Chybět nebude celodenní bohatý program, který završí koncerty skupiny Skety a Kláry Vytiskové. Návštěvníci se mohou těšit také na taneční školu, sportovní a dětský koutek Schrödingerova institutu, flašinetářku, pohádku Co se nese v lese nebo křest kalendáře pro rok 2025. Den Českého Švýcarska moderuje Martin Pošta. Vstup na večerní program začínající v 18 hodin (koncerty a křest) je 100 korun.

160 let rozhledny Děčínský Sněžník

Kdy: sobota 31. srpna od 9.00

Kde: Rozhledna Děčínský Sněžník

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Letošní prázdniny zakončí na Děčínském Sněžníku oslavou 160. výročí rozhledny a s tím spojenými turistickými pochody z Jílového, Děčína, Libouchce, Rosenthalu a Hellensdorfu. 31. srpna budou jezdit posílené vlaky na Kozí dráze, které zájemce dovezou na start v Jílovém a Libouchci. Pochod pořádá Klub českých turistů a město Jílové ve spolupráci s Turistickým a horolezeckým spolkem Drážďany. O doprovodný program u rozhledny mezi 12. a 16. hodinou se postarají kapela Harcovníci nebo Jílovský pěvecký sbor. Na Jílovském zámku bude od 10.00 do 17.00 hodin otevřena výstava fotografií a kreseb na téma rozhledna na Děčínském Sněžníku.

Pivovarský food fest

Kdy: sobota 31. srpna od 10.00

Kde: Centrum Pivovar, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Pivovaru se uskuteční 1. ročník Pivovarského food festu, během kterého se návštěvníci mohou těšit nejen na gastronomické zážitky. Připravené budou stánky se specialitami a nápoji, nebude chybět pivo z minipivovaru Kapitán. Na děti čeká PokéDay a na prostranství před pivovarem vyroste basketbalové hřiště. Ve 14 hodin děti pobaví Ken a Barbie, které pak vystřídá balónková Evička. Mezi 10. a 21. hodinou zahrají k poslechu a tanci W-Music a DJ Phobiac Crew.

Lipovský „nafukovací“ dřevák

Kdy: sobota 31. srpna od 10.00

Kde: Pivovarská louka, Lipová

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Další ročník oblíbeného Lipovského dřeváku, jehož hlavním tématem jsou do třetice nafukovací atrakce. Lidé se mohou těšit na Stihl Timbersports show, která proběhne od 15 a 17 hodin. Jde o mezinárodní sérii adrenalinových soutěží ve sportovním dřevorubectví, kterou budou mít návštěvníci možnost vidět naživo. O hudební program se postarají kapely Toxic People, Jiří Schelinger revival a Ilegální bobr. Na místo zavítá také Lunapark Novotný, připraveny budou i prodejní stánky, dřevosochání a celodenní tombola. Děti do 130 cm výšky mají vstup zdarma.

Kocour fest - Den otevřených sklepů aneb Rozlučka s prázdninami

Kdy: sobota 31. srpna od 12.00

Kde: Pivovar Kocour, Varnsdorf

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Návštěvníci varnsdorfského pivovaru Kocour budou mít možnost se seznámit formou prohlídek pivovarských sklepů s odborným výkladem s výrobou piva. Součástí bude program pro děti, jako malování na obličej či skákací hrad, a hudební program s kapelami New Black Jack, Stará škola, Na knop, Deep Purple tribute a Coda. Dospělí se budou moci zúčastnit soutěží v pití piva, hodu štěnětem, držení tupláku na čas a další.

Kemp 24 - open air festival v srdci Děčína

Kdy: sobota 31. srpna od 14.00

Kde: Kemp Děčín

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: 4. ročník open-air festivalu v srdci Děčína poslední srpnovou sobotu opět v děčínském kempu pod Novým mostem nabídne vystoupení hned několika kapel. Zahrají Vibes, Brajgl, Fatal Punishment, F.A.King, Točílas a A New Chapter. Lidé najdou na místě nabídku lokálních minipivovarů, jako je Kapitán a Falkenštejn, pochutnat si budou moci i na letních míchaných drincích nebo grilovaných specialitách. Prvních sto příchozích obdrží festivalový button. Vstupenky lze zakoupit pouze na místě, děti do 10 let vstupné neplatí.

Pivní slavnosti Šluknov

Kdy: sobota 31. srpna od 14.00

Kde: Zámecký park, Šluknov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Město Šluknov zve už na 6. ročník pivních slavností. Návštěvníci si tak budou moci užít den plný hudby, piva a zábavy. Zahrají kapely So Fine, Deep Purple Tribute Band, Ilegální Bobr, ZZ Top Litovel - Czech Tribute Band a Oxagon. Lidé si budou moci prohlédnout výstavu o pivovarnictví nebo se zúčastnit pivních soutěží. Ochutnají piva z regionálních pivovarů z Čech i Německa, samozřejmostí je také nabídka občerstvení.

Vinohraní

Kdy: sobota 31. srpna od 15.00

Kde: park u městského divadla, Varnsdorf

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: 3. ročník Vinohraní nabídne ochutnávku vín z téměř desítky různých vinařství. O hudební program se posatrají Cimbálová muzika Jožky Šťastného, varnsdorfský pěvecký sbor Náhodou a Folklórní soubor Lužičan. Chybět nebude bohatá nabídka občerstvení, jako jsou sýry, uzeniny, cukrovinky, popcorn, káva, pekařské výrobky či bramborové lupínky. Návštěvníci si také budou moci opéct buřty.

Letní koncert

Kdy: sobota 31. srpna od 17.00

Kde: Letní kino, Benešov nad Ploučnicí

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Na závěr prázdnin si v Benešově opět připravili Letní koncert. Zahrají kapely Wodopaad, Benar a SWEEkSWEJM.

OD SOUSEDŮ

Ústecko

Labské léto: Alphaville, Mig 21, Divokej Bill a Tim Kamrad

Kdy: pátek 30. a sobota 31. srpna

Kde: Letní kino Ústí nad Labem (sobota od 12.00)

Za kolik: 750/380 korun

Proč přijít: Konec srpna je v Letním kině v Ústí nad Labem pravidelně ve znamení hudebního festivalu Labské léto. Letos má festival poprvé dvoudenní formát. Páteční (30. srpna) program nazvaný Mejdlo s Jelenem slibuje nové a hlavně regionální hudební talenty, zatímco sobotní (31. srpna od 12.00) Clasic Saturday přinese nabitou sestavu plnou populárních českých kapel jakými jsou například Poetika, Mig 21, Divokej Bill nebo Like-It a úplně poprvé zavítají na festival i zahraniční umělci. "Letošní ročník zahájí mladý zpěvák a evropský objev roku 2022 Tim Kamrad. Vrcholem akce bude vystoupení jedné z nejpopulárnější kapel 80. let s megahity jako Forever Young nebo Big in Japan. Řeč není o nikom jiném než o legendární skupině Alphaville," uvedl Libor Zajíček z pořádající Crazy production. Plné vstupné přijde v předprodeji na 750 korun, snížené na 380 korun. Na místě pak zaplatíte 850 a 380 korun. Otevřena bude pouze pokladna u spodní brány Letního kina. Vstupenky jsou k dostání na www.labskeleto.cz.

Ústecké nebe plné letadel

Kdy: sobota 31. srpna od 11.00

Kde: letiště Úžín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Bude se na co dívat! Ústecké nebe plné letadel, které proběhne v sobotu 31. srpna od 11.00 do 17.30 na letišti v Úžíně, láká na leteckou synchronizovanou akrobacii, Martina Šonku a Lukáše Pařízka, kteří předvedou dechberoucí letecké manévry, a k vidění bude letecká i pozemní technika Policie ČR, záchranky ČR a Armády ČR. Chybět nebudou ani historická letadla. Pro děti budou připraveny různé atrakce a i letecké trenažéry. Stanky s občerstvením nabídnou burgery, klobásy, belgické hranolky, langoše a churros. Vstupné je zdarma, parkování přijde na 200 korun.

Litoměřicko

Loučení s prázdninami v Úštěku

Kdy: pátek 30. srpna od 15.00

Kde: pláž u rybníku Chmelař, Úštěk

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na první pláži u rybníku Chmelař v Úštěku proběhne v pátek 30. srpna od 15.00 rozloučení s prázdninami. Na děti čeká malování na obličej, jízdy na motorce, zmrzlinový vozík, skákací hrad, vodní dělo a nebo balónky. Na akci zve Spolek žen Úštěk.

Vinaři otevřou sklepy

Kdy: sobota 31. srpna od 10.00

Kde: Litoměřice, Žernoseky, Žalhostice, Lhotka

Za kolik: 299 korun

Proč přijít: Na milovníky vína čeká v sobotu 31. srpna další ročník akce Otevřené sklepy. Tentokrát se do celodenní turisticko - vinařské akce zapojí Vinařství sv. Tomáše Malé Žernoseky, Rodinné vinařství Mikulenkovi Velké Žernoseky, Žernosecké vinařství, Vinařství Porta Bohemica, Vinařství Potůček, Vinařství Pavel Bulín Malé Žernoseky, malovinař Antonín Hrabkovský Velké Žernoseky, Vinařství pod Radobýlem Žalhostice, Víno Hrabkovský Velké Žernoseky, Agrofrukt Kamýk, Vinařství Hutár Litoměřice a Vinařství Twins Wine ve Lhotce. Na trasu je možné se vypravit kdykoliv mezi 10. a 20. hodinou. Startovné 299 korun zahrnuje vstup, pamětní degustační skleničku s nosičkou, mapu, vodu, celodenní jízdenku do vínobusů a dvě cesty přívozem. Startovat lze z různých míst ve Velkých i Malých Žernosekách, v Litoměřicích a Lhotce.

Českolipsko

Hrady CZ pod Bezdězem

Kdy: pátek 30. a sobota 31. srpna

Kde: louka nedaleko obce Bezděz

Proč přijít: Hrady CZ je letní kulturní festival, který se každoročně koná na významných českých a moravských historických památkách postupně v osmi různých krajích České republiky a jeho poslední zastávka je tradičně již několik let na Bezdězu. Letní kulturní festival je také zaměřen na rozvoj turistického ruchu a zviditelnění krásných historických památek v regionech. Nabídne netradiční atmosféru, která se bude lišit od ostatních letních festivalů nejen ojedinělým prostředím ale i bohatým sortimentem doplňkových služeb a občerstvení. V ceně sobotní vstupenky jsou zahrnuté i prohlídky stálých expozic hradů, takže stačí vyškrábat se na kopec k hradu Bezděz a prokázat se festivalovou páskou. Dole pod hradem vás pak čekají známé kapely a interpreti, vystoupí: Lucie, Chinaski, Vypsaná Fixa, Jelen, Mig 21 či Daniel Landa. Více ZDE.

Vinobraní u Máchova jezera

Kdy: neděle 1. září od 13.00

Kde: Hotel Port Doksy

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: 12. ročník Vinobraní u Máchova jezera – spojení burčáku, výjimečných vín z prestižního vinařství Chateau Valtice, krásné přírody a skvělé zábavy. Zažijte s rodinou a přáteli neděli plnou kouzelné atmosféry této tradiční slavnosti. Doprava na místo je zajištěna lodí Máj, která vyplouvá z přístaviště ve Starých Splavech ve 12:30 hod. a z přístaviště v Doksech ve 12:50 hod.

