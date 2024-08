DĚČÍNSKO

Letní kino: Sladký život

Kdy: pátek 23. srpna od 21.30

Kde: amfiteátr u kulturního domu, Krásná Lípa

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Promítání nové české komedie Sladký život v amfiteátru u kulturního domu. V případě nepříznivého počasí bude projekce přesunuta do vnitřního kina kulturního domu. Na místě je k dispozici občerstvení, židle a podsedáky. Změna programu vyhrazena.

O srdce Kamenné dámy

Kdy: sobota 24. srpna od 9.00 do 17.00

Kde: Rozhledna Děčínský Sněžník

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na devátém ročníku sportovní soutěže pro hasiče, kteří v předepsané výstroji, těžkých botách, s dýchacím přístrojem a hadicemi zdolají 173 schodů rozhledny, zve město Jílové. Soutěž se tradičně koná přímo na rozhledně na Sněžníku. Připravena bude i soutěžní kategorie pro diváky. Návštěvníky i letos čeká bohatý doprovodný program, jako horolezecká stěna či opékání buřtů, a občerstvení. Vstup na rozhlednu bude po ukončení závodů zdarma.

Tak akce probíhala v roce 2019:

Slavnosti města Rumburk

Kdy: sobota 24. srpna od 10.00

Kde: Park Rumburské vzpoury, Rumburk

Za kolik: 100 korun, 50 korun, zdarma

Proč přijít: Rumburk opět po roce ožije tradičními slavnostmi. Akci začne průvod městem z parku na Lužické náměstí a zpět, který bude doprovázet bubenická show skupiny Tam-Tam Batucada. Slavnostní zahájení proběhne v 10.50, poté přinese dětský program Loudadlo s postavičkami Jů a Hele. Naváže Kabaret divadla Hnedle vedle a poté se návštěvníci budou moci těšit na bohatý hudební program - Petru Černockou, Inflagranti a Josefa Vojtka, Milana Peroutku a Perutě, legendární Olympic, Robina Zoota a The RockSet - World Roxette Tribute Band. Nebudou chybět stánky, dětské atrakce, poníci nebo skákací hrad. Vstupenky budou k dispozici na místě, dospělí a děti od 15 let zaplatí 100 korun, senioři nad 65 let, ZTP, ZTP/P a děti nad 120 cm 50 korun, děti do 120 cm mají vstup zdarma.

Takto probíhaly rumburské slavnosti loni:

Mezinárodní mistrovství ČR v jízdě pákových drezín

Kdy: sobota 24. srpna od 10.00 do 17.00

Kde: Labská, Děčín

Proč přijít: Již 13. ročník závodu na pákových drezínách na ruční pohon. Trať je dlouhá 10 kilometrů, předpokládaná doba jízdy jednoho týmu je asi 25-30 minut. Jako závodník se může přihlásit každý starší 18 let. Jeden tým tvoří šest členů. Drezíny budou každému týmu k dispozici. Součástí akce budou též jízdy zvláštních vlaků po tak zvaném děčínském trianglu v trase Děčín h.n. – Děčín-Prostřední Žleb – Děčín východ dolní nádr. – Děčín-Loubí a zpět. Více ZDE.

Letní jízda double-deckerem

Kdy: sobota 24. srpna od 9.45

Kde: Autobusové nádraží, Děčín

Za kolik: 30 korun dospělí, 10 korun děti

Proč přijít: Letní jízda historickým autobusem z roku 1969 se uskuteční ještě v sobotu 24. srpna. Jízdy začínají ze zastávky Autobusové nádraží v 9.45 a celkem je vždy připraveno sedm spojů, které dále pojedou v 10.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45 a 16.45. Trasa jízdy vede přes Labské nábřeží, Tyršovu ulici, Masarykovo náměstí, Myslbekovu ulici a pak se autobus otočí u východního nádraží a pojede zpět po stejné trase.

Den s IZS

Kdy: sobota 24. srpna od 14.00

Kde: Labská Stráň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Dobrovolní hasiči Labská Stráň a Policie ČR zvou na tradiční Den s IZS pro děti a dospělé. Začíná se na návsi, odkud odvezou hasiči návštěvníky hasičským autem na start zážitkové stezky plné různých úkolů s hasičskou tematikou. V cíli bude pro děti připravena odměna a občerstvení. Zároveň svou techniku a vybavení ukážou policisté. Den všichni zakončí pořádnou hromadou pěny, hasiči připomínají, aby si návštěvníci s sebou vzali ručník.

Pohádkový les

Kdy: sobota 24. srpna od 14.30 do 16.00

Kde: Brána ke Karlovskému rybníku, Velká Bukovina

Za kolik: 50 korun (děti)

Proč přijít: Ponořit se do tajemné Lesní říše a užít si odpoledne plné magie a zábavy budou moci děti na Karlovce. Občerstvení bude zajištěno.

Všecek Písek - koncert

Kdy: sobota 24. srpna od 19.00

Kde: Fotbalové hřiště, Velký Šenov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Open-air koncert rockové kapely Všecek Písek z Varnsdorfu.

Červánek - koncert

Kdy: sobota 24. srpna od 20.30 do 22.00

Kde: Jižní zahrady, Zámek Děčín

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Koncert legendární děčínské kapely Červánek v Jižních zahradách zámku. Příjemný hudební zážitek s respektem k držitelům práv původních skladeb. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji ZDE.

Rogalo DC

Kdy: neděle 25. srpna od 15.00

Kde: Smetanovo nábřeží, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Další ze série nedělních koncertů pod děčínským zámkem. Vystoupí Troiss (15.00) hrající vlastní world-music kompozici, plzeňský crossbeatový kvintet Yaxetopeesche (16.00) a pětice lounských hudebníků Furt rovně (17.00).

OD SOUSEDŮ

Ústecko

Chlumecký Guláš

Kdy: pátek 23. srpna od 18 hodin do soboty 24. srpna 20 hodin

Kde: tréninkové hřiště u rybníka, Chlumec

Za kolik: 200/300 korun

Proč přijít: Pořadatelé zvou na již 36. ročník Chlumeckého Guláše. Program hudební akce slibuje skvělý hudební zážitek. Moderuje Jiří Balvan Balej. Vystoupí i takové legendy folkové muziky jako Jaroslav Samson Lenk známý z působení a spolupráce s kapelami Hop Trop, či Máci, nebo ústecké Kliďánko. I další kapely stojí za zmínku: Blue Eyes, Šafrán, Mandala a další. Tradiční festival trampské, folk, bluegrass a country muziky má hluboké kořeny a na Ústecku dosáhl slušného věhlasu.

Rockový večer u Míši

Kdy: sobota 24. srpna 16.30 hodin

Kde: Občerstvení U Míši, Velké Březno

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Odreagování pro ty, kdo nemusí být za každou cenu ve městě a dávají přednost vesnickým zábavám u piva a hospodských pokrmů, které mají nezaměnitelně kamarádskou atmosféru. Zahrají hned dvě hudební formace. Totiž Štíhlá koza, hrající to nejlepší od Jimi Hendrixe, Rolling Stones, Deep Purple, Cream, Steve Ray Vaughana, Nirvany, Red Hot Chilli Peppers, 4 non blonds, prostě samé rockový pecky, ale po svém. Následovat bude Black Sabáka, kapela ze severních Čech hrající melodický rock až hard rock nebo chcete-li prostě big beat, prošel jí i muzikant Dalibor Štefl, známý ze svého působení v populární ústecké skupině Stará škola.

Litoměřicko

Loučení s prázdninami na letišti v Roudnici

Kdy: neděle 25. srpna od 10.00

Kde: Letiště Roudnice nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Letní prázdniny se rychle blíží ke konci a na letišti v Roudnici nad Labem se s nimi rozloučí, jak se patří. Město chystá ve spolupráci s místním aeroklubem velkolepou akci. Pro děti budou připravena různá soutěžní stanoviště, která připraví roudnické mateřské školky a mnoho dalších spolků, sdružení a firem. K vidění budou kromě dalšího ukázky canisterapie, integrovaného záchranného systému a armády, letecké ukázky skutečných strojů i dálkově ovládaných modelů, přijede Bobík s kamarády z Bobíkova světa a omladinu „pokropí“ bonbónový déšť. Vstupné na akci je zdarma, za parkovné zaplatí návštěvníci stokorunu.

Českolipsko

Letní panská skála

Kdy: pátek 23. srpna v 17.00

Kde: parkoviště u Panské skály, Prácheň u Kamenického Šenova

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: U překrásné Panské skály je pro vás připraven další ročník malého festiválku, na kterém se během letního večera můžete těšit na Jaksi Taksi, Iné Kafe a Mňágu a Žďorp.

Zahrádecké slavnosti

Kdy: sobota 24. srpna v 13.00

Kde: park u zámku, Zahrádky

Proč přijít: 22. ročník tradičních Zahrádeckých slavností má připravený program pro všechny věkové skupiny. Můžete se těšit na vystoupení eMZet.duo, skupin Šmrnc, Přehmat, Guns N´roses Tribute CzechRepublic, Radim Flender a kapela, zazní zde i oblíbené písničky z muzikálů. Děti pobaví kouzelník Pepee. Součástí programu je Den lesů na Vřísku, koncert v kostele sv. Barbory v 16 hodin, prohlídky hrobky Kouniců, stánky s občerstvením i pouťové atrakce. Program naleznete na www.zahradkycl.cz.

