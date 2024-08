DĚČÍNSKO

PSH

Kdy: pátek 16. srpna od 19.00

Kde: Fabrika, Doubice

Za kolik: 450/500 korun

Proč přijít: Open-air koncert kapel PSH a Mutanti hledaj východisko, o afterparty se postará DJ Staysky. Do areálu budou moci fanoušci zamířit už od 17 hodin, následně od 19 hodin zahrají Mutanti, PSH od 20.30 a Staysky od 22.00. Vstupenky ZDE.

Letní Kamenice: Karibský taneční večer a duo Pragasón

Kdy: pátek 16. srpna od 19.00

Kde: Hospůdka U Koček, Česká Kamenice

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Taneční večer v karibských rytmech za vlahé letní noci, kterým provedou zkušení lektoři. Vystoupí duo Pragasón jako hudební doprovod. Akce proběhne ve venkovních prostorech hospůdky.

Veteránem severem

Kdy: sobota 17. srpna od 9.00

Kde: Šluknovský výběžek

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Už 22. ročník srazu Veteránklubu Sever. Na programu je od 9 hodin příjezd vozidel do Vilémova, kde proběhne registrace, soutěže a výstava historických aut. Poté se auta vydají od 11 hodin na spanilou jízdu Šluknovským výběžkem směrem na Velký Šenov, Brtníky, Staré Křečany, Šluknov a skončí na Lužickém náměstí v Rumburku, kde si je mezi 12.00 a 12.45 budou moci lidé opět prohlédnout. Pak se vozidla vydají do varnsdorfského Pivovaru Kocour, kam přijedou kolem 13.30. Zde opět proběhne výstava, a nakonec vyhlášení výsledků.

Děčínská kotva revival fest 2024

Kdy: sobota 17. srpna od 12.00 do 22.00

Kde: Letní kino Bažantnice, Děčín

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Už 5. ročník revival festu Děčínská kotva. Areál se otevře v poledne a postupně zahrají Joe Satriany tribute band, Deep Purple tribute band, Wanastowi Vjecy revival, Kabát revival Varnsdorf a Metallica czech tribute band. Společně se Suicide Angels a spolku Andělé bez křídel akce podpoří malou Viktorku se vzácným genetickým onemocněním SMA typ ll (spinální svalová atrofie). Moderuje Radek Kolínský. Předprodej vstupenek probíhá ZDE.

Falk DJ's párty

Kdy: sobota 17. srpna od 15.00 do 22.00

Kde: Pivovar Falkenštejn, Krásná Lípa

Proč přijít: Novinkou letošního léta jsou dvě DJ´s street párty. Na venkovní zahrádce krásnolipského pivovaru vystoupí pod taktovkou Phobiacs Crew DJ Spin, DJ Jean, DJ Lasso a DJ Yan 420. Můžete se těšit mimo jiné i na jazz, hip hop, funky, ska a deep house. První akce se uskutečnila 27. července, další je na řadě právě 17. srpna.

Velkošenovský rokáč

Kdy: sobota 17. srpna od 15.00

Kde: fotbalové hřiště, Velký Šenov

Za kolik: 200/300 korun

Proč přijít: Druhý ročník Velkošenovského rokáče. Zahrají kapely Inflagranti,#Černá, Angelic Project, Rimortis, Horizont, Wolfs Gang a Donor. Vstupenky v předprodeji na městském úřadě.

Královský košt Děčín

Kdy: sobota 17. srpna od 17.00 do 22.00

Kde: Vinotéka Děčín

Za kolik: od 250 korun

Proč přijít: Na pěší zóně v Křížové ulici opět zvou na degustaci nejlepších českých a moravských vín. Návštěvníci se mohou těšit na výhradně medailová vína z hodnocení Král vín České republiky 2024, ale také na něco k zaskousnutí. Více informací o vstupném ZDE.

Koncert Hollywood Night

Kdy: sobota 17. srpna od 18.00

Kde: Kulturní dům, Krásná Lípa

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V krásnolipském kulturním domě zazní skladby Titanic, Tenkrát na západě, Schindlerův seznam, Piráti z Karibiku, Někdo to rád horké, Hello Dolly nebo West Side Story v podání skupiny Virtuosi di Praga.

Rumburská dětská burza

Kdy: neděle 18. srpna od 10.00 do 15.00

Kde: Dům kultury Střelnice, Rumburk

Za kolik: zdarma/poplatek za prodej 50 korun

Proč přijít: Vyrostly vaše děti z další velikosti? Opět vyklízíte skříně a třídíte hromady oblečení? Potřebujete prodat menší velikost a koupit větší? Přijďte na Rumburskou dětskou burzu v kinosálu Střelnice. V rámci akce se koná sbírka "Nepotřebné pro potřebné" pro Charitu Rumburk. Darovat lze dětské i dospělácké oblečení a obuv, dále bytový textil (lůžkoviny, ručníky, deky atd.), potřeby do domácnosti a jiné. Přispět lze na místě i finančně. Na burzu navazuje v 15 hodin promítání animovaného filmu Jak zachránit draka za zvýhodněné vstupné.

Rogalo DC

Kdy: neděle 18. srpna od 15.00

Kde: Smetanovo nábřeží, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Další ze série letních nedělních koncertů pod děčínským zámkem. Vystoupí Troiss (15.00) hrající vlastní world-music kompozici, plzeňský crossbeatový kvintet Yaxetopeesche (16.00) a pětice lounských hudebníků Furt rovně (17.00).

OD SOUSEDŮ

Ústecko

Gastonův memoriál

Kdy: sobota 17. srpna od 10.00

Kde: pod Střekovským zdymadlem, Ústí nad Labem

Proč přijít: 16. ročník plaveckého závodu věnovaného památce lachtana Gastona, který uhynul při povodních v roce 2002. Plavecký maraton na 25 kilometrů začne v Ústí a skončí v Děčíně pod zámkem.

Fírfest 2024

Kdy: sobota 17. srpna od 12.00

Kde: restaurace Fírovka, Ústí nad Labem

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: 16. ročník oblíbeného venkovního hudebního festivalu Fírfest proběhne v sobotu 17. srpna od 12.00 v ústecké restauraci Fírovka. Těšte se na kapely Sklap, Rain, Coda a Fat Bat. Lístek přijde na 250 korun.

Litoměřicko

26. ročník historického Úštěckého jarmarku

Kdy: v sobotu 17. srpna od 8 do 20 hodin

Kde: Úštěk

Proč přijít: Centrum Úštěka ožije v sobotu 17. srpna řemeslníky, dobovými prodejci a vystupujícími v rozličných historických kostýmech. Úštěcký historický jarmark začíná v centru města v sobotu od 9 hodin. Program se bude odehrávat na několika scénách – uvidíte show praporečníků a bubeníků, loutkáře, šermíře, zažijete středověké hry, písně i tance. Očekává se i příjezd císaře Karla IV. s družinou a večerní program uzavře ohňostroj kouzelníka Žita. Velký historický průvod, celodenní program na několika scénách - hlavní, loutková, šermířská, dětská, pouliční, středověké hry, dobový trh, výstavy, prohlídky, příjezd Karla IV. s družinou, soutěže, dílničky pro děti, večerní program, ohňostroj.

Lovečkovické pivní slavnosti

Kdy: v sobotu 17. srpna od 14 hodin

Kde: pohostinství Křižovatka Lovečkovice

Proč přijít: Pivo, občerstvení, zábava. To všem milovníkům zlatavého moku nabídnou Pivní slavnosti v Lovečkovicích, které se uskuteční v sobotu 17. srpna od 14 hodin u tamního pohostinství Křižovatka.

Českolipsko

Mácháč 2024

Kdy: pátek 16. a sobota 17. srpna

Kde: pláž Klůček, Doksy

Za kolik: od 1390 korun

Proč přijít: Festival Mácháč patří k historicky největším a nejzásadnějším tanečním open-air festivalům v České republice. Je výjimečný svou jedinečnou lokací přímo u Máchova jezera a nabízí dobrou dopravní dostupnost z Prahy, Liberce či Ústí nad Labem. Magické spojení přírody, slunného léta, taneční hudby a nádherné scenérie na břehu Máchova jezera s písčitou pláží je přesně to, proč má festival jedinečnou atmosféru a stal se brzy nejnavštěvovanějším eventem elektronické hudby v ČR a zároveň i jedinečnou akcí svého druhu ve střední Evropě. Mácháč je multižánrový festival se zaměřením na elektronickou hudbu, které dominuje zejména house, techno, bass house, hardstyle, hard techno, tech house, future house, deep house, melodic house, progressive house a další styly. Unikátní komunita, pohodová atmosféra a vibe v areálu uprostřed přírody s přístupem do vody a nádherné okolní prostředí Máchova kraje jsou jen zlomek toho, co návštěvníkům nenabídne žádný jiný tuzemský festival. Vše o festivalu najdete na www.machac.cz.

Aneta Langerová

Kdy: pátek 16. srpna ve 20.00

Kde: Lesní divadlo, Sloup v Čechách

Za kolik: 590 korun

Proč přijít: Populární zpěvačka slaví v letošním roce 20 let na scéně a přiváží nejen do sloupského divadla program s názvem Zázračná písně krajina, pojmenovaném po jedné z jejích aktuálních písní.

