DĚČÍNSKO

Letní kino: Titanic

Kdy: pátek 9. srpna od 21.30

Kde: amfiteátr u kulturního domu, Krásná Lípa

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Promítání filmu Titanic s Leonardem DiCapriem a Kate Winslet v amfiteátru u kulturního domu. V případě nepříznivého počasí bude projekce přesunuta do vnitřního kina kulturního domu. Na místě je k dispozici občerstvení, židle a podsedáky. Změna programu vyhrazena.

Letní jízda double-deckerem

Kdy: sobota 10. srpna od 9.45

Kde: Autobusové nádraží, Děčín

Za kolik: 30 korun dospělí, 10 korun děti

Proč přijít: Letní jízda historickým autobusem z roku 1969 se uskuteční ještě o sobotách 10. a 24. srpna. Jízdy začínají ze zastávky Autobusové nádraží v 9.45 a celkem je vždy připraveno sedm spojů, které dále pojedou v 10.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45 a 16.45. Trasa jízdy vede přes Labské nábřeží, Tyršovu ulici, Masarykovo náměstí, Myslbekovu ulici a pak se autobus otočí u východního nádraží a pojede zpět po stejné trase.

Markvartická traktoriáda

Kdy: sobota 10. srpna od 10.00

Kde: louka za hřbitovem, Markvartice

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: První ročník traktoriády v Markvarticích. K vidění budou domácí i tovární traktůrky, které porovnají své síly a dovednosti na připravené trati. Mezi 8.00 a 9.15 proběhne registrace soutěžících, od 9.30 do 9.45 rozprava, traktůrky na trať vyjedou v 10.00. Různé disciplíny pak na návštěvníky čekají od 12.30 a od 14.00 proběhne show s kírovci. Občerstvení bude na místě zajištěno. Registrovat se mohou závodníci na e-mailu traktorymarkvartice@seznam.cz nebo na telefonu 604 831 463.

Tolštejnské slavnosti

Kdy: sobota 10. srpna od 10.00

Kde: Jiřetín pod Jedlovou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jiřetín pod Jedlovou ožije dalším ročníkem oblíbených Tolštejnských slavností. Slavnosti začnou na náměstí Jiřího Jarmarkem Tolštejnského panství, bude možné si zde zakoupit různé řemeslné výrobky nebo dobroty. Pro děti se chystá zábavný program s dílničkami a vystoupení Divadla V Pytli. Proběhne i zdravice purkmistrů. Od 12.30 zahrají K-Band, Garance a Hurwajs. Od 19 hodin se pak z Křížového vrchu vydá Světluškový průvod na hrad Tolštejn s pohádkovými zastaveními. Lucerny bez otevřeného ohně s sebou. Ve 21 hodin se pak na Tolštejně otevře tajemné podzemí. Divadelní představení si opět připravilo Divadlo V Pytli.

Vilémovská pouť

Kdy: sobota 10. srpna od 10.00

Kde: u sportovní haly, Vilémov

Za kolik: 50 korun, děti do 15 let zdarma

Proč přijít: Pouťové atrakce i hudební vystoupení si opět po roce budou moci užít lidé ve Vilémově. Akce odstartuje dětským programem MyšMaš. Postupně vystoupí Brontosauři revival, Markéta Suková a Jitka Herciková, Milan Peroutka a Perutě, Civilní obrana, Leona Machálková, The Backwards, AC/DC Tribute Pardubice a Hot Wings. Atrakce jsou v provozu od pátku až do neděle, návštěvníci tu najdou autodrom, lavici Avengers, BreakDance, létající labutě, dětský kolotoč a další. Chybět nebudou stánky s občerstvením nebo suvenýry.

Vycházka s geologem do Kyjovského údolí

Kdy: sobota 10. srpna od 10.15

Kde: Kyjovské údolí, Kyjov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Objevte tajemství Kyjovského údolí, které za poslední roky prošlo velkými změnami. Mnoho informací se dozvíte za doprovodu nadšeného geologa Jakuba Šafránka. Sraz je na autobusové zastávce Kyjovské údolí, s sebou je nutné mít dobrou obuv, vhodné oblečení do každého počasí, svačinu a pití. Vycházka je vhodná pro zvídavé rodiny s dětmi. Trasa měří 5 kilometrů, je krátká, ale mírně náročná. Účastníky čeká strmé stoupání, klesání i skalní schody.

Běh na podporu Vojenského fondu solidarity a Nadace policistů a hasičů

Kdy: sobota 10. srpna od 12.00

Kde: Smetanovo nábřeží, Děčín

Za kolik: Startovné - dospělí 300 korun, děti 100 korun

Proč přijít: Přijďte během vyjádřit podporu vojákům, policistům a hasičům. Tato sportovní akce nikdy nebyla o závodění, ale o samotném běhu, který pomáhá. Výtěžek ze startovného bude věnován na podporu všem odvážným mužům a ženám, kteří brání naše životy a zdraví s nasazením vlastního života. Na místě budou ukázky vojenské, policejní, hasičské a záchranářské techniky, atrakce pro děti a další.

Rogalo DC

Kdy: neděle 11. srpna od 15.00

Kde: Smetanovo nábřeží, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Další ze série nedělních koncertů pod děčínským zámkem. Zahraje Planeta Anna, Hetflejš a Holý a OdZemě.

OD SOUSEDŮ

Ústecko

Větruše Open Air Festival/The Cube Guys

Kdy: pátek 9. srpna od 15 hodin

Kde: Zámeček Větruše, Ústí nad Labem

Za kolik: 549/1190 korun

Proč přijít: Producenti přináší třetí ročník ojedinělé, kapacitně i časově omezené letní open – air akce, která se bude konat přímo na vyhlídce zámečku Větruše, jedné z nejvýraznějších dominant Ústí nad Labem. Začátek při hřejivém západu slunce v rytmu house/techhouse music. Letos si organizátoři připravili speciálního zahraničního hosta The Cube Guys!

Zpátky do devadesátek!

Kdy: sobota 10. srpna od 17 hodin

Kde: Cyklokemp Loděnice, Brná – Ústí nad Labem

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Hity z devadesátých let hraje jako obvykle DJ Čála. Oblíbená zdejší restaurace k tanci i poslechu nabídne, podle vlastních slov, vymazlený jídelní a nápojový lístek. Pohoda na břehu řeky Labe opět čeká jen na vás a vaše přátele. Místo ideální pro ty, kdo milují hudbu z devadesátých let a příliš si nepotrpí na davy a hluk.

Litoměřicko

Pirátské války plnou parou vpřed

Kdy: v sobotu 10. srpna od 12 do 17 hodin

Kde: Terezín

Za kolik: 150 korun (snížené vstupné 100 korun)

Proč přijít: Tradiční srpnové pirátské války v Terezíně s bohatým doprovodným programem. Přijďte se podívat na modely lodí, šikovného žongléra nebo si poslechnout kapelu. Děti čekají dílničky pro šikovné ručičky a všichni si jistě vyberou nějakou dobrůtku ve stáncích s občerstvením. Velká pirátská válka je na programu od 15 hodin.

Svatovavřinecká pouť

Kdy: od pátku 9. srpna od 19 hodin, v sobotu 10. srpna od 16 hodin a v neděli 11. srpna od 10 hodin

Kde: Náměstí 5. května a městský park Libochovice

Proč přijít: Město Libochovice pořádá Svatovavřineckou pouť. Na návštěvníky čeká spoustu atrakcí, stánků, hudba, jídlo a pití.

Českolipsko

Mariánské slavnosti

Kdy: pátek 9. srpna – neděle 11. srpna

Kde: Nový Bor

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Tradiční Mariánské slavnosti patří neodmyslitelně k létu v Novém Boru. Začnou již v pátek v 18 hodin ve Smetanových sadech (park u kina) koncertem pásničkáře Milana Urzy, vystoupením kapely Vltava a večer uzavře DJ Mackie Messer. V sobotu vás tamtéž čeká již od 10. hodiny řemeslný trh, kejklíři, chůdaři, dřevěná kolotoč, interaktivní hry a mnoho dalšího. Čekají vás vystoupení loutkového divadla, které zahraje pohádky nejen pro děti, výtvarná dílna i zahájení venkovní výstavy. Nedílnou součástí programu je samozřejmě hudba – vystoupí: Věra and Her people, Jazz Bluffers, Tutti Frutti, Pavel Calta a později večer DJ Mára Vobr. V neděli se festival přesune do kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde v rámci Dvořákova festivalu vystoupí České filharmonické kvarteto.

Pohádkový zámek

Kdy: sobota 10. srpna ve 13.00

Kde: zámecký park, Doksy

Proč přijít: Zámecký areál v Doksech se promění v zábavní park pro děti s tradiční letní akcí nejen pro děti. Atrakce, soutěže, pohádkové postavy, dětská show, pohádková stezka, loutkové představení, kouzlení, tvoření, stánkový prodej, občerstvení – to vše je připraveno pro velké i malé návštěvníky. Otevřené bude i Muzeum Čtyřlístek a od 15 hodin můžete zavítat do zámeckého prohlídkového okruhu na komentovanou divadelní prohlídku na téma „Jak žily děti šlechticů“. Na zámek se můžete dopravit třeba výletním vláčkem, který jezdí pravidelně na trase Doksy – Staré Splavy.

Mohlo by vás také zaujmout: Mig 21, Wohnout nebo Visáči. Jiříkov ovládl další ročník Houmrfestu a triatlonu