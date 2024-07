DĚČÍNSKO

Noc v zoo

Kdy: pátek 19. a 26. července od 18.00

Kde: Zoo Děčín

Za kolik: 700 korun

Proč přijít: Děti budou mít jedinečnou příležitost strávit noc v zoologické zahradě, kde se setkají s kouzelným nočním světem zvířat. Program je plný zábavy a dobrodružství. Děti si u táboráku pochutnají na buřtech, zúčastní se různých soutěží a vyrazí s baterkou na speciální večerní prohlídku zoo. Přespávačka v zoo je určena pro děti od ukončené 1. třídy do 13 let. Vždy se koná z pátku na sobotu, v čase od 18.00 do 9.00 h. Kapacita akce je omezená pouze na 15 dětí, proto je nutné si zajistit místo předem prostřednictvím e-shopu.

Michal Müller v Lučním baru

Kdy: pátek 19. července od 19.00

Kde: Luční bar, Kamenná horka, Krásná Lípa

Za kolik: dobrovolné vstupné (doporučené 150-200 korun)

Proč přijít: Hudební skladatel a muzikolog Michal Müller je v současné době jediným graduovaným hráčem a učitelem na citeru v České republice. V pátek dorazí do malebného prostředí Lučního baru na Kamenné horce. Pořadatelé žádají, aby návštěvníci parkovali u Schindlerovy pletárny.

Live rock fest Varnsdorf 2024

Kdy: pátek 19. července a sobota 20. července

Kde: Rybník Mašíňák, Varnsdorf

Za kolik: pátek 100 korun, sobota 250 korun, pátek+sobota 300 korun

Proč přijít: Další ročník festiválku ve Varnsdorfu. Páteční program od 19 hodin vyplní bigbeatová parta Všecek Písek. V sobotu zahraje od 15 hodin osm kapel z Česka, Slovenska, Německa a Nizozemska, a to Braincasket (brutal death metal), Incremate (death metal), Pikodeath (death grind), Fatal Punishment (trash metal), Evil Regiment (black metal), The Rapist (hardcore), Phobia Journal (alternative metal) a T.N.A (punk).

Letní kino na zámku

Kdy: každou středu, čtvrtek, pátek a sobotu do 3. srpna od 21.45

Kde: Hlavní nádvoří zámku, Děčín

Za kolik: dle ceníku pořadatele

Proč přijít: Promítání letního kina na zámku pokračuje i tento pátek a sobotu. V pátek se lidé mohou těšit na české komediální drama Zahradníkův rok, v sobotu si pak rodiny s dětmi užijí animovaný film V hlavě 2. Občerstvení na místě.

Streetball fest

Kdy: sobota 20. července od 8.00

Kde: Pivovar Kocour, Varnsdorf

Za kolik: 300-400 korun

Proč přijít: Návštěvníci varnsdorfského pivovaru se v sobotu mohou těšit na živou hudbu v podání umělců jako Rest & Champion Sound, Pain, Tiny Beat, MC Fundy & DJ Dug, Phil-B & SAZ, Driss Wolf & Wooltyxx. Kromě hudby dojde i na streetball pro mládež i dospělé. Více informací o akci najdete ZDE.

Letní sraz moto veteránů

Kdy: sobota 20. července od 9.00

Kde: Státní zámek Benešov nad Ploučnicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na Letním srazu moto-veteránů, jednostopých vozidel, o podívanou nebude nouze. V devět hodin bude zahájen samotný sraz moto-veteránů, během kterého si návštěvníci budou moci až do 11 hodin prohlédnout nejeden moto-veteránský exemplář, jako například Dněpr, ČZ skútr, Pérák, Kývačku, Panelku, a účast přislíbil i Velorex.

Zábava s kapelou LP Tandem v Zámeckých lázních

Kdy: sobota 20. července od 18.00

Kde: Pivovar Sever, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Živá hudba s kapelou LP Tandem s bohatým repertoárem. Návštěvníci se mohou těšit na nejznámější rockové a popové hity od 70. let do současnosti.

Rogalo DC

Kdy: neděle 21. července od 15.00

Kde: Smetanovo nábřeží, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Další ze série nedělních koncertů pod děčínským zámkem. Zahraje oblíbená šestičlenná kapela U-Style, legenda ústecké rockové scény Stará škola unplugged a severočeská písničkářka Monika Bublíková.

OD SOUSEDŮ

Ústecko

Ústecký beerfest

Kdy: sobota 20. července od 13.00

Kde: Městské sady, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ústecký beerfest se blíží. 3. ročník proběhne v ústeckých Městských sadech v sobotu 20. července od 13.00. Těšte se na prezentace regionálních a malých pivovarů, stánky s občerstvením a hudební program jako třeba Smokie revival Praha. Vstupné zdarma.

Poutní procesí v Zubrnicích

Kdy: sobota 20. července od 10.00

Kde: Zubrnice, Ústecko

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: V sobotu 20. července ožije Muzeum v přírodě v Zubrnicích poutním procesím, které je pořádáno ve spolupráci se spolkem „Středohoří sobě“. Poutníci se sejdou v 10 hodin u Mlýna Týniště čp. 27. „Nenechte si ujít jedinečný zážitek a vyzkoušejte netradiční poutní procesí. Jednotlivá zastavení v průběhu procesí jsou obohacena o barokní frašku "O obrácení Maří Magdaleny". V domě z Loubí bude pro návštěvníky připraven celodenní program. Ve světnici zavoní čerstvé koláče upečené v kachlovém sporáku. Děti si ozdobí perníček z pouti nebo si vyrobí krojovanou panenku. Připravené jsou i netradiční hry. Ve 13.30 zahraje divadlo Krajánek z Děčína pohádku Perníková chaloupka,“ uvedla Věra Kmoníčková, ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice.

Litoměřicko

Altros Rockfest v Lovosicích

Kdy: pátek 19. až neděle 21. července

Kde: lesopark Osmička, Lovosice

Za kolik: 450/300 korun

Proč přijít: Lovosický lesopark Osmička opět po roce ožije hudebním festivalem Altros Rockfest. Letošní 24. ročník odstartuje v pátek 19. července v 15 hodin a skončí v noci na neděli. V pestrém programu vystoupí The Atavists, Hypnos, The Fialky, Vision Days, Kamil Střihavka & Leaders!, Houba, Stará puška a mnoho dalších kapel. Návštěvníci budou moci využít připravenou čajovnu, vinotéku, tetovací salon či fotokoutek, chybět nebudou pivní soutěže a samozřejmě hojnost občerstvení. Zájemci mohou noci strávit ve vlastních stanech, místo na ně bude připraveno v těsné blízkosti areálu. Brány festivalu se otevřou v pátek ve 14 a v sobotu v 10 hodin. Zavírá se ve 3 hodiny ráno. Zvířatům je vstup povolen.

David Koller v Třebívlicích

Kdy: pátek 19. července od 20.00

Kde: Vinařství Johann W Třebívlice

Za kolik: 590 korun

Proč přijít: Oblíbený rocker David Koller vystoupí v pátek 19. července v Třebívlicích. V rámci seriálu Hudba na vinicích 2024 přijede do třebívlického vinařství Johann W. Areál se otevře v 18 hodin, koncert začne o dvě hodiny později. Na návštěvníky opět čeká pozoruhodný zážitek ve spojení dobrého vína a dobré hudby.

Českolipsko

Ať žijí strašidla

Kdy: sobota 20. července v 16.30

Kde: Vodní hrad Lipý, Česká Lípa

Za kolik: 390/290 korun

Proč přijít: Divadlo Star zpříjemní vám i vašim dětem sobotní odpoledne v krásných kulisách hradu Lipý muzikálovou hrou pro celou rodinu inspirovanou slavným filmem Ať žijí duchové, jehož příběh každý dobře zná. Čeká vás zábavná hudební komedie plná chrabrých dětí, tvrdohlavých dospělých a přátelských duchů. Hrad Brtník se hemží nadpřirozenem tak ho pojďte spolu prozkoumat.

Strašidlo Cantervillské

Kdy: sobota 20. července ve 20.30

Kde: Zámek Doksy

Proč přijít: V rámci letního divadelního turné Strašidlo na hradě, se divadelní představení plné hvězd pod širým nebem odehraje i v dokském zámeckém parku. Nenechte si ujít divadelní komedii s Martinem Zounarem, Bárou Štěpánovou, Martinem Poštou a dalšími skvělými herci s kulisou dokského zámku.

