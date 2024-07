DĚČÍNSKO

Letní kino na zámku

Kdy: každou středu, čtvrtek, pátek a sobotu do 3. srpna od 21.45

Kde: Hlavní nádvoří zámku, Děčín

Za kolik: dle ceníku pořadatele

Proč přijít: Promítání letního kina na zámku pokračuje i tento pátek a sobotu. V pátek se lidé mohou těšit na české drama Zápisník alkoholičky. V sobotu pak drama komedii Vezmi mě na Měsíc. Občerstvení na místě.

Celý program letního kina zde:

Blue Head & Rose Hill Band

Kdy: pátek 12. července od 19.00

Kde: Beseda Bělá, Děčín

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Setkání děčínských kapel Blue Head & Rose Hill Band v děčínském klubu Beseda v Bělé. Součástí akce bude také grilování.

Na kus řeči s… Ondřejem Vetchým

Kdy: pátek 12. července od 19.30

Kde: Jižní zahrady, Zámek Děčín

Za kolik: 290 a 360 korun

Proč přijít: Talk show populárního filmového a divadelního herce Ondřeje Vetchého. Moderuje Jiří Vaníček. Vstupenky na stání vyjdou o 70 korun levněji. Předprodej běží ZDE.

Šenovské slavnosti

Kdy: sobota 13. července od 11.00

Kde: Náměstí, Velký Šenov

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Na tradičních slavnostech ve Velkém Šenově vystoupí Maxim Turbulenc, Ilona Csáková, Roman Horký a Kamelot, Markéta Konvičková, Michal Horák, Jakub Děkan a Kabát Revival J.B. Varnsdorf. Hudební program doplní Yoyo show, Honza Popleta, Hudební divadlo Hnedle Vedle, SDH Velký Šenov, ukázka dravců a další. Programem provede Marek Fottr.

Rumkule v rytmu samby

Kdy: sobota 13. července od 15.00

Kde: Zahrada DK Střelnice, Rumburk

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: V rámci Rumburského kulturního léta (Rumkule) vystoupí temperamentní kubánská kapela Caribe & Sabina Olijve (salsa, bachata, merengue, cha-cha, bolero a son), mexická kapela Felix y su banda (latinoamerická a mexická hudba) a tanečnice samby a salsy.

Vepřové hody

Kdy: sobota 13. července od 16.00

Kde: Občerstvení Na koupališti, Dolní Podluží

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V nabídce bude mnoho zabíjačkových dobrot - jitrničky, jelítka, tlačenka, ovar i prdelačka. Od 18 hodin se návštěvníci mohou těšit na živou hudbu.

Koncert Markéty Muzikářové

Kdy: sobota 13. července od 17.00

Kde: Kostel sv. Máří Magdalény, Krásná Lípa

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Koncert houslové virtuózky a umělecké vedoucí tria Inflagranti Markéty Muzikářové.

Čechomor a Martina Pártlová - Kooperativa Tour

Kdy: sobota 13. července od 20.00

Kde: Zámecká sýpka, Děčín

Za kolik: 790/850 korun

Proč přijít: Česko-moravská hudební skupina Čechomor, hrající v originálním pojetí české, moravské a slovenské lidové písně, vystoupí v areálu děčínského zámku. Na koncertě budete moci podpořit Platformu VIZE 0, jejímž cílem je zajistit 0 mrtvých a těžce zraněných na českých silnicích. Předprodej vstupenek ve 3. vlně probíhá ZDE, za vstupenku na místě si lidé 60 korun připlatí. Děti do šesti let mají vstup zdarma.

Rogalo DC

Kdy: neděle 14. července od 15.00

Kde: Smetanovo nábřeží, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Další ze série nedělních koncertů pod děčínským zámkem. Zahraje chomutovská bluegrass kapela Album, děčínská folkrocková kapela Vomiště a Balagan trio, trojice hudebníků - kytara, violoncello a kontrabas.

OD SOUSEDŮ

Ústecko

Under the Bridge – Open Air Festival

Kdy: pátek 12. července od 15 hodin až neděle 14. července do ranních hodin

Kde: pod dálničním mostem D8, Trmice

Za kolik: 799/1190/2400/3500 korun

Proč přijít: Nenechte si ujít jedinečnou atmosféru, kterou vám nabídne již 3. ročník Under the Bridge music festivalu! Akce se koná pod dálničním mostem D8, kde budete mít jedinečnou možnost si užít rapovou hudbu v plném nasazení. K dispozici bude také vynikající občerstvení a další zábava, takže si můžete být jisti, že to bude nezapomenutelný zážitek. Vystupují: Sofian Medj Medj, Ben Cristovao, Avis, PTK, Gleb, a další.

Den otevřených dveří bunkru

Kdy: sobota 13. července od 13 hodin

Kde: Muzeum československého opevnění, Velké Březno

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Nejznámější ústecký youtuber a mistr řeznický Honza Málek v dobové československé uniformě provádí kvalitně vybaveným bunkrem typu ŘOP, lidově zvaném „řopík“. Během dvacetiminutové prohlídky se dozvíte leccos o historii pevností v pohraničí i událostech s nimi spojenými.

Litoměřicko

Piráti v Úštěku

Kdy: pátek 12. a sobota 13. července

Kde: Jezero Chmelař, Úštěk

Za kolik: 100/50 korun

Proč přijít: Nadcházející víkend bude opět po roce patřit pirátským rejdům na rybníku Chmelař u Úštěku. V pátek se ve 20 hodin otevře pirátské městečko a proběhne divoký průvod pirátů. Celodenní sobotní program nabídne od 9 hodin tržiště, soutěže, verbování, hry a dílničky pro děti, pouliční a loutkové divadlo, ve 20 hodin koncert a ve 21 hodin večerní program zakončený hodinu před půlnocí ohňostrojem. Hlavním lákadlem i letos budou pirátské bitvy na vodě i souši. Vypuknou v sobotu ve 12 a 16 hodin. V pátek je vstup zdarma, v sobotu se platí.

Žernosecký půlmaraton

Kdy: sobota 13. července od 10.00

Kde: náves, Velké Žernoseky

Za kolik: startovné 200 korun

Proč přijít: V sobotu 13. července proběhne 11. ročník Žernoseckého půlmaratonu. Závod odstartuje v 10 hodin z návsi před žernoseckým kulturním domem. Trasa povede do Kamýku a Tlučně přes Varhošť, Hlinnou, Plešivec a Knoblošku do Malíče a zpět do Velkých Žernosek. Občerstvení na trati i v cíli bude zajištěno.

Českolipsko

Tradiční Brnišťská pouť

Kdy: pátek 12. července - neděle 14. července

Kde: areál Lesní zátiší, Brniště

Za kolik: 50 - 200 (na sobotu)

Proč přijít: Již 70. ročník Brnišťské pouti se uskuteční 12. - 14. července v areálu Lesního zátiší v Brniští. Pouťové atrakce budou k dispozici už od páteční 14. hodiny. Hlavní sobotní program nabídne Klaunici Jíťu, kapely Goliband, DCRadio nebo R + Member´s Club. Hlavními hvězdami budou Raego a skupiny Mňága a Žďorp. Chybět nebude stánkový prodej a občerstvení. Vstupné se platí pouze v sobotu, kdy probíhá hlavní program a vystoupení kapel.

Lenka Dusilová Band

Kdy: pátek 12. července v 19.30

Kde: Vodní hrad Lipý, Česká Lípa

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Lenka Dusilová, devítinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl dorazí po několika letech do České Lípy, tentokrát však se svou kapelou. Tento hvězdný Band dává jejímu nadčasovému repertoáru novou jiskru a současný zvuk. Skupinu tvoří špičkoví hudebníci v čele s kytaristou Igorem Ochepovskym. Dále jsou pak členy klávesista Jan Aleš, basista Ondřej Hauser, bubeník Michal „Kolouch“ Daněk a vokalistka Alen. Koncert měl proběhnout již vloni v listopadu, takže zakoupené vstupenky vám stále platí.

