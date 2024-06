DĚČÍNSKO

Zámecké slavnosti s kouzelným programem

Kdy: Pátek 28. června a sobota 29. června

Kde: Zámek Šluknov

Za kolik: 200 (pátek), 250 (sobota) a 400 korun (pátek i sobota)

Proč přijít: Zámecký areál ve Šluknově o víkendu ožije slavnostmi. Oficiální zahájení proběhne v pátek v 19.30. Na sedmnáctém ročníku vystoupí v pátek Marpo a TroubleGang, Kabát revival a Krleš, v sobotu pak přijede za fanoušky Lenka Filipová, Jitka Boho, Xindl X nebo Arakain. Kromě živé hudby a divadelních či tanečních vystoupení se návštěvníci mohou těšit také na kouzelný program, jako kouzelný hrad se stanovišti, Famfrpál, kouzelné tržiště nebo virtuální realita. Na zámku si v sobotu budou moci prohlédnout výstavu ze světa Harryho Pottera "Mudlové, přijeďte expres".

Food Day festival

Kdy: Sobota 29. června od 10.00

Kde: Zámek Děčín

Za kolik: Dospělí 85/65 korun, děti od 3 do 6 let 50/40 korun, děti do 3 let a ZTP zdarma

Proč přijít: To nejlepší z českého street foodu i lahůdky z různých koutů světa budou moci ochutnat lidé na děčínském zámku. Na místě budou v nabídce například italské těstoviny, exotické asijské speciality, nachos či všemi oblíbené burgery včetně hmyzích. Na své si přijdou i milovníci sladkých pochoutek, dát si budou moci rolovanou zmrzlinu, frgály nebo makronky. Levnější vstupenky v předprodeji ZDE.

Piknik s kapelou

Kdy: Sobota 29. června od 13.00

Kde: JV Ranch, Rybniště

Za kolik: 100 korun, děti do 12 let zdarma

Proč přijít: Celým piknikovým dnem na ranči v Rybništi bude provázet kapela Alderflow v rytmu Swingu a Bossa novy. Pro děti bude připraveno malování na obličej. Občerstvení zajištěno, deky, klobouky a sluneční brýle s sebou.

Hurá prázdniny

Kdy: Sobota 29. června od 14.00

Kde: Kemp a koupaliště Jetřichovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zábavné odpoledne pro děti.Těšit se mohou na dílničky, soutěže, tanec, projížďky na koni a spoustu dalšího. Hasiči z Labské Stráně dovezou také pěnu. Odpolednem bude provázet Vlastik Krejčí.

Folk a country v zámeckých lázních

Kdy: Sobota 29. června od 15.00

Kde: Pivovar Sever, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Celodenní program plný folkové a country muziky. Vystoupí kapely Na poslední chvíli, Za Nosem, Kliďánko a Blackout Bluegrass Band. Akce se uskuteční na dvoře pivovaru, v případě nepřízně počasí pod střechou.

OD SOUSEDŮ

Ústecko

Hurá na prázdniny

Kdy: sobota 29. června od 12 hodin

Kde: Areál zámečku Větruše, Ústí n. L.

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zábavná akce pro celou rodinu se soutěžní stezkou, nafukovacími atrakcemi, divadelními pohádkami, malováním na obličej. Ukázka padelového hřiště, Živá zvířátka, Pohádky pro děti Divadla na klice: Hledá se Khódl, O Jedlíčkovi. Komentovaný výlet s Klubem českých turistů po naučné stezce Vrkoč – Větruše s průvodcem Karlem Punčochářem, v cíli drobné občerstvení pro účastníky a další. Přivítejte společně prázdniny a přijďte si užít veselé odpoledne.

Den dětí/Vítání prázdnin

Kdy: pátek 28. června (náhradní termín za odloženou akci) od 13 hodin

Kde: na hřišti ZŠ Chlumec

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Zábava pro celou rodinu nabízí nejprve soutěže na školní zahradě, zároveň u bikeparku Cesta kolem světa. Na náměstí ve městě budou od 14 hodin připraveny skákací hrady, airbrush tetování, bublinky a stánky s občerstvením. V 17 hodin poté vystoupí vystoupí Alenka Skalová.

Litoměřicko

Otevření zámku Ploskovice a Keramické trhy

Kdy: sobota 29. června od 9.00

Kde: Státní zámek Ploskovice

Za kolik: 200/160/60 korun

Proč přijít: Státní zámek Ploskovice má před sebou mimořádný víkend. V sobotu 29. června se totiž otevře po velké, deset měsíců trvající obnově interiérů a expozice. Ta nově nese název Císařské letní sídlo a věrně představuje podobu interiérů mezi lety 1852 až 1853, kdy byly prostory zařizovány pro penzionovaného císaře a posledního českého krále Ferdinanda V. a jeho manželku Marii Annu Sardinskou. Návštěvníky provedou průvodci v historických kostýmech. Současně v zámeckém parku proběhne 25. ročník tradičních Keramických trhů. Vstupné se platí pouze na prohlídku zámku, do zahrad nikoliv.

Českolipsko

Vartenberské slavnosti

Kdy: sobota 29. června v 11.00

Kde: náměstí 5. května, zámek Vartenberk, Stráž pod Ralskem

Proč přijít: Město Stráž pod Ralskem si letos připomíná výročí 740 let od svého vzniku a promítne se to i v programu letošních slavností. Připraveny jsou historické slavnosti u příležitosti první zmínky o podhradním městečku v listině Václava II. z roku 1283. Zámek i podzámčí se vrátí do minulosti - uvidíte vojenské ležení rytířů a hradní posádky se stany a středověkou kuchyní, obléhání hradu, bitvu o hradní most a příkop, středověká řemesla na nádvoří, hudebníky ze středověkých měst a podhradí. Kejklíře a žongléry, staročeský jarmark na náměstí, divadlo pro děti a tance královského dvora. Městem také projde průvod českého krále při cestě do Saska v doprovodu pánů z Vartenberka.

Rock4Dogs - Malinatrek

Kdy: sobota 29. června v 8.00

Kde: parkoviště u Panské skály, Prácheň, Kamenický Šenov

Proč přijít: Již 4. ročník dog trekového závodu a rockového koncertu na pomoc ohroženým druhům zvířat. Dopoledne vás bude bavit známý a skvělý písničkář Samuel Němec, odpoledne a večer se můžete těšit na hudební vystoupení kapel Liars CZ, Kabát revival Varnsdorf J.B., Buddy Cream, Divá Bára a NVS a 008. Čekají vás ukázky obrany, dozvíte se více o výcviku psů na vyhledávání slonoviny, luskouních šupin a dalších technik – to vše vám přiblíží uznávaná kynoložka Hana Bohme.