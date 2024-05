Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Děčínsku.

DĚČÍNSKO

Tour de Feminin

Kdy: od čtvrtka 23. května do neděle 26. května

Kde: Krásná Lípa, Rumburk, Varnsdorf

Proč přijít: 35. ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu žen napříč Českým Švýcarskem. Peloton čítající přes 150 závodnic se vydá na čtyři etapy napříč Českým Švýcarskem a blízkým okolím. Celý závod čítá 347 km. Více informací ZDE.

Majáles Česká Kamenice

Kdy: pátek 24. května od 16.00

Kde: Park Franze Preidla, Česká Kamenice

Za kolik: 180 korun dospělí, 160 korun senioři nad 65 let a mládež do 15 let, rodina (2 plus 2) 600 korun, děti do 5 let zdarma

Proč přijít: Na návštěvníky čeká živá hudba, bohatý program pro děti a spousta stánků s občerstvením a nápoji. Vystoupí Vojtaano, Kabát revival Varnsdorf, Dan Bright a další. Majáles pořádají studenti pro všechny věkové kategorie.

Nerrea + Dive in Life

Kdy: pátek 24. května od 22.00

Kde: Hudební klub Le Garage Noir, Děčín

Za kolik: 200/250 korun

Proč přijít: Ústeckou Nerreu děčínskému publiku není třeba příliš představovat. Pro tento večer ji doplní v děčínské Garáži brněnsko-děčínská formace Dive in Life. Vstupenky v předprodeji ZDE.

TURFEST - Turistický festival Česká Kamenice 2024

Kdy: sobota 25. května od 9.30

Kde: Česká Kamenice

Za kolik: zdarma, komentovaná procházka 70 korun, pohádková cesta 50 korun (děti), přednáška - dobrovolné vstupné

Proč přijít: Turistický festival v České Kamenici nabídne dopolední výlety po okolí, přednášku Václava Sojky z NP České Švýcarsko, prezentaci destinačních agentur, jako OPS České Švýcarsko, DMO Lužické Hory a další, pohádkový les v režii Centra dětí a mládeže, hry pro děti, trh s regionálními výrobky nebo hudební program na náměstí, kde zahrají kapely Čumbrci a Triankál. Událost pořádá KČT Česká Kamenice a město Česká Kamenice.

Městské slavnosti Děčín: Sochaři Děčínu

Kdy: sobota 25. května a neděle 26. května od 10.00 do 22.00

Kde: Mariánská louka, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Městské slavnosti v Děčíně pokračují druhým víkendem. Ten přinese nejen oblíbenou akci na Mariánské louce, Sochaři Děčínu. Při ní každoročně vznikají pod rukama umělců dřevěné sochy, lavičky nebo třeba betlém, které následně zdobí město. Na práci sochařů se mohou lidé přijít podívat po celý víkend. Tradičně na místě najdou stánky s občerstvením, poslechnou si živou hudbu a děti si užijí hry a soutěže. Letos zahrají kapely Elisardo Castro, Merbo trubky, Corenote, Deformace, DCRadio nebo Vibes, hudební produkci žánrů reggae, dub nebo funky přinese také DJ Stage. Součástí programu bude i vystoupení pěveckého sboru nebo fire show.

Den otevřených dveří podstávkových domů

Kdy: sobota 25. května od 10.00 do 17.00

Kde: Šluknovsko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Soukromí majitelé otevřou dveře svých podstávkových domů pro širokou veřejnost, aby ukázali jedinečnost tohoto typu lidové stavby. Zájemci a návštěvníci si tak mohou prohlédnout zblízka stavební prvky a konstrukce lidového domu, který je typický pro naši oblast Trojzemí. Akce probíhá na českém území v sobotu 25. května a na saské a polské straně v neděli 26. května. Díky spolupráci s Stiftung Umgebindehaus tak návštěvníci mohou během víkendu prohlédnout více než 100 domů. Na Šluknovsku se domy otevřou ve Šluknově, Království 57; Jiřetín pod Jedlovou, Tolštýnská 129; Jiřetín pod Jedlovou, nám. Jiřího 36; Dolní Chřibská č.p. 40 - Penzion Na Stodolci; Doubice č.p. 7; Staré Křečany – Brtníky, Kopec 6, 40 a 77 a proběhne také komentovaná prohlídka vesnické památkové rezervace Šmilovského ulice v Rumburku.

Jarní sraz moto-veteránů v Benešově nad Ploučnicí

Kdy: sobota 25. května od 10.00 do 12.00

Kde: Státní zámek Benešov nad Ploučnicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: První letošní jarní sraz moto-veteránů (jednostopých vozidel). V 10 hodin proběhne zahájení srazu, během kterého si návštěvníci budou moci až do 12 hodin prohlédnout nejeden moto-veteránský exemplář, jako například Dněpr, ČZ skútr, Pérák, Kývačku či Panelku. Účast přislíbil i Velorex.

Den dětí s národním parkem

Kdy: sobota 25. května od 14.00 do 17.00

Kde: Plšíkova zahrada, Správa NP České Švýcarsko, Krásná Lípa

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Rodiny s dětmi si mohou užít slavnostní otevření nového přírodního areálu Plšíkovy zahrady při příležitosti Dne dětí s národním parkem. Těšit se mohou na rukodělné dílny, kde si vyrobí hmyzí domečky či maňásky, budou moci pomalovat perníčky nebo si užít korálkování; zkoumání přírody, které nabídne práci s mikroskopem, lov vodních breberek a jejich určování, poznávání rostlin nebo ukázku včelaření a dále budou moci vylézt na stromy se skalní četou, uvidí hasičskou čtyřkolku nebo si opečou něco dobrého na ohni.

Fashion Trendy Děčín 2024

Kdy: sobota 25. května od 18.00

Kde: Křížová ulice, Děčín

Za kolik: stání zdarma, VIP (sezení u mola a welcome drink) 490 korun

Proč přijít: Akce Fashion Trendy Děčín 2024, kterou pořádá agentura Yvett Röhrich, nabídne prezentaci nejnovějších trendů v oblasti autorské tvorby, dámské konfekce, společenských a svatebních šatů, spodního prádla, trendy brýlí, líčení a účesů. VIP vstupenky jsou k dispozici ZDE.

OD SOUSEDŮ

Ústecko

Family festival v letním kině

Kdy: sobota 25. května od 12.00

Kde: Letní kino Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Hlavním magnetem o tomto víkendu bude pro rodiny v květnu určitě Family festival, který proběhne v sobotu 25. května od 12.00 do 22.00 v Letním kině v Ústí nad Labem. „Půjde o třetí ročník, akci si užijí zejména rodiny s dětmi,“ řekla mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová. Vystoupí kapela Nebe, Tereza Mašková, Paulie Garand & Kenny Rough a Marta Jandová. Pro děti budou připraveny atrakce, malování na obličej, fotokoutek, heliové balónky či divadelní představení. Vstup je zdarma.

Bitva Na Běhání

Kdy: sobota 25. května od 11.00

Kde: Chlumec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Město Chlumec ve spolupráci s SHŠ Honesta zvou na 8. ročník připomínky středověké bitvy Na Běhání v sobotu dne 25. května za Horkou. Ta se odehrála roku 1426. V 11.00 je v plánu průvod městem, návštěvníky na louce za Horkou čeká též středověká hudba, dobové tance, rytířské souboje, projížďky na koních či led světelná show. Samotná bitva začne v 16.30. Vstup je zdarma.

Festival Mezi dvorci

Kdy: sobota 25. května od 12.00

Kde: park T.G.M. na Střekově

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu 25. května od 12.00 se v parku T.G.M. na Střekově uskuteční 11. ročník kultovního festivalu Mezi dvorci. Hrát budou kapely Točílas, Zrní, Mucha, Petra Škorpíková & Světla stín či Nepitch Band. Vstup je zdarma. Festival se koná za významné podpory města Ústí nad Labem a dalších partnerů a podporovatelů.

Litoměřicko

Pohádková cesta v Terezíně

Kdy: sobota 25. května od 13.00

Kde: Terezín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jízdy v džípech, procházka v podzemí, převoz na lodičkách či jízda v kočáře. To je jen část toho, co v sobotu 25. května nabídne Pohádková cesta v Terezíně. Startuje se od 13.00 do 14.30 na Kavalíru 2, kde děti dostanou herní kartu a mapu cesty. Cíl je tamtéž, na účastníky tam budou čekat odměny, diplomy, možnost opéct si špekáček, dát zmrzlinu, hrát si či tancovat. Akci připraví Město Terezín, místní spolky a dobrovolníci pro děti k jejich mezinárodnímu dni.

Kouzelný ostrov v Litoměřicích

Kdy: sobota 25. května od 15.00

Kde: Střelecký ostrov, Litoměřice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zahájení promítací sezony v letním kině a navíc akce pro celou rodinu. To bude sobotní Kouzelný ostrov na litoměřickém Střeleckém ostrově. Návštěvníci se mohou těšit na minitrh místních neziskových organizací, interaktivní mluvené kouzlení pro rodiny s dětmi v podání Aleše Hrdličky, mistra ČR v moderní magii, žonglérské vystoupení a žonglovací workshop, koncert kapely Pepek a Námořník, výtvarné, pohybové a jiné tvořivé dílny pro všechny. Proběhne také swap rostlin a k dispozici bude ping pong pod širým nebem. První promítání od 21.30 hodin nabídne film Přišla v noci.

Českolipsko

Mňága a Žďorp

Kdy: pátek 24. května v 19.00

Kde: Vodní hrad Lipý, Česká Lípa

Za kolik: 390 a 450 korun

Proč přijít: Jste srdečně zváni na open – air koncert dnes již legendární kapely z Valašského Meziříčí, která se za léta své existence nesmazatelně zapsala na českou hudební scénu, stejně tak jako do vkusu svých posluchačů. Nejznámější skladby jako Hodinový hotel, Nejlíp jim bylo nebo Písnička pro tebe i mnoho dalších novějších i legendárních hitů zazní v rámci koncertu, kterým skupina zahájí sezónu na letní scéně Vodního hradu Lipý, tak si jedinečný hudební zážitek pod širým nebem nenechte ujít.

Muzejní noc: Vzhůru na palubu

Kdy: sobota 25. května od 16.00

Kde: Sklářské muzeum Nový Bor

Proč přijít: 14. ročník Muzejní noci. Přijďte zažít dobrodružnou cestu se sklem až do zámoří a třeba najdete na konci cesty i poklad. Čekají vás soutěže, balónková show a také kreativní dílny jako třeba tisk na látky. Kdo bude chtít, může si přinést a potisknout i vlastní tričko.

