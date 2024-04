Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Děčínsku.

Kapela Cocotte Minute | Foto: se souhlasem kapely Cocotte Minute

DĚČÍNSKO

To nej z CHKO Labské pískovce - naučná výstava

Kdy: od 4. dubna do 31. května

Kde: Centrum Pivovar, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Poznejte nejtajemnější, nejvyšší, nejvzácnější či nejpitoresknější místa, nejvýznamnější události, zvířata a rostliny v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Naučná výstava To nej z CHKO Labské pískovce je k vidění ve výstavní galerii Centra Pivovar až do 31. května denně od 9 do 20 hodin.

Zdeněk Vojáček - Vernisáž výstavy fotografií

Kdy: pátek 5. dubna od 18.00

Kde: Městské divadlo Varnsdorf

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Fotograf Zdeněk Vojáček nachází inspiraci především v přírodě, v jeho surrealistických fotografických kolážích najdete různorodé prvky, díky nimž vytváří zajímavé vizuální zážitky. Vernisáž výstavy jeho fotografií doprovodí hudební produkcí Neznámý písničkář z Varnsdorfu.

Sportovec roku

Kdy: pátek 5. ledna od 18.00

Kde: Slovanský dům, Mikulášovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Mikulášovice za rok 2023. Představí se kategorie mládež, kolektiv a trenér.

Hasičský bál

Kdy: pátek 5. dubna od 20.00

Kde: Dům kultury Střelnice, Rumburk

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů v Rumburku zve na Hasčiský bál. K tanci a poslechu zahraje kapela L-Band. Návštěvníci se mohou těšit na pestrou tombolu a půlnoční dražbu. Vstupenky jsou k dispozici ZDE.

Cocotte Minute - Vostrý jaro tour 2024

Kdy: pátek 5. dubna od 22.00

Kde: Hudební klub Le Garage Noir, Děčín

Za kolik: 390/450 korun

Proč přijít: Nu metalová kapela Cocotte Minute se po delší době vrátí do děčínského klubu Le Garage Noir u příležitosti svého jarního turné s názvem Vostrý jaro. Vstupenky stojí v předprodeji o 60 korun méně. Zakoupit je můžete ZDE.

Zdroj: Youtube

Orthodox fest V.

Kdy: sobota 6. dubna od 12.00

Kde: Club Beseda Bělá, Děčín

Za kolik: 600 korun

Proč přijít: Pátý ročník metalového festivalu v děčínské Besedě. Fanoušci tvrdé muziky se mohou těšit na dávku grind, trash, black, death nebo metalcoru. Jako headliner vystoupí českobudějovická grind core kapela Ingrowing. Dále zahrají Infer, Fastness, Fleshless, Pikodeath, Bloody madness, Incarnate, Wyrm, Neurotic machinery, Cower a Noisbleed.

Ples města Česká Kamenice

Kdy: sobota 6. dubna od 20.00

Kde: Dům kultury Česká Kamenice

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Na tradičním Plese města Česká Kamenice zahrají k tanci i poslechu Melody makers Ondřeje Havelky. Návštěvníci si užijí také swingovou tančírnu nebo bohatou tombolu. Vstupenky jsou k prodeji v turistickém informačním centru.

Po zimní pauze vyjely ve Hřensku lodičky Divokou soutěskou

Jarní taneční zábava

Kdy: sobota 6. dubna od 20.00

Kde: Zámek Jílové

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: První dubnovou sobotu můžete protančit také na zámku v Jílovém. K tanci i poslechu zahraje kapela U-style. Návštěvníci si budou moci dát i dobré víno, zasoutěžit si o drobné ceny a večer se mohou těšit na překvapení. Vstupenky je možné zakoupit v kanceláři kultury na zámku, nebo si je zarezervovat na telefonu 778 479 767.

Velikonoce na zámku

Kdy: od 23. března do 7. dubna

Kde: Zámek Děčín

Za kolik: 110 a 70 korun

Proč přijít: Nestihli jste oslavit velikonoční svátky návštěvou zámku? Nevadí, Velikonoce na děčínském zámku totiž pokračují až do neděle. Vydejte se do zámeckých interiérů a pokochejte se vyzdobenými prostory zámku v duchu Velikonoc. Prohlídky běží v časech od 14, 15 a 16 hodin. Vstupenky je možné rezervovat ZDE.

ÚSTECKO

Kollárovci

Kdy: Pátek 5. dubna od 18.00

Kde: DK Ústí nad Labem

Za kolik: 450 korun

Proč přijít: Hudebně zábavná show oblíbené slovenské kapely Kollárovci proběhne v pátek 5. dubna od 18.00 v kině Domu kultury v Ústí nad Labem. Lístek koupíte od 450 korun.

Zdroj: Youtube

Vladimir 518 a Mike T.

Kdy: pátek 5. dubna od 20.00

Kde: Národní dům, Ústí nad Labem

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Vladimir 518 a Mike T. se vrací do Ústí nad Labem. Po loňském koncertě PSH v Nároďáku si nenechte ujít to nejlepší z Vladimirovi sólové tvorby, ať už jsou to legendární desky Gorila vs. Architekt, Idiot, nebo Ultra! Ultra!. Kromě koncertu se můžete těšit i na přednášku o architektuře. Ta začne ve velkém sále Domu kultury v pátek 5. dubna v 17.00, vstupné přijde na 150 korun. „Drtivá většina takzvané komunistické architektury nemá co do formální stránky s touto ideologií nic společného, přesto na ní dodnes ulpívá nános negativních emocí a neporozumění,“ říká autor přednášky Vladimir 518, který je výtvarníkem, hudebníkem a vydavatelem. Samotný koncert proběhne ten samý den akorát v Národním domě, start je ve 20.00. Lístek v předprodeji stojí 250 korun, na místě zaplatíte 320 korun. Pokud chcete jít na obojí tedy přednášku i koncert, tak si připravte 300 korun.

Zahájení turistické sezony na Ústecku

Kdy: sobota 6. dubna od 8.30 do 13.00

Kde: Informační středisko města Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Různé akce k zahájení turistické sezony na Ústecku pokračují i v dubnu. V sobotu 6. dubna od 8.30 do 13.00 si můžete užít týmovou poznávací hru Ejhle, Ústí! Seznamte se s městem prostřednictvím soutěže a vyhrajte zajímavé ceny. Časová náročnost soutěže je tři hodiny.

Sborový koncert k roku české hudby



Kdy: neděle 7. dubna od 18.00

Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem

Za kolik: 150/250 korun

Proč přijít: Sborový koncert k roku české hudby proběhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem v neděli 7. dubna od 18.00. Na programu bude Franz Liszt

- „Beati pauperes spiritu“ (z oratoria „Christus“), Hymnus „Stabat mater speciosa“ (z oratoria „Christus“) a Antonín Dvořák - Mše D dur op. 86. Plné vstupné přijde na 250 korun, snížené na 150 korun.

TEPLICKO

KvarteTones pokřtí nové CD v Teplicích

Kdy: sobota 6. dubna od 20.00

Kde: TepJazz club Teplice

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Jedná se o křest desky, což je vždy sváteční událost. V hlavní roli večera bude dívčí vokální kvartet, zpívající swing a blues za doprovodu předních českých hudebníků. Tereza Benešová, Anička Coufalová, Magdaléna Boháčová a Pavla Koryntová přijedou do Teplic s hudebním doprovodem a svým novým CD pod názvem „All We Got To Do Is Sing“ – Vše, co musíme udělat, je zpívat. „Myslím, že to přesně vystihuje hlavní důvod, proč se členky kvartetu daly dohromady, a proč si během poměrně krátké doby získaly mezi pořadateli i hudebníky náležitý respekt. Jejich vystoupení jsou milá, kultivovaná, osobní, přátelská a profesionální. Jsme moc rádi, že po nějaké době opět můžeme v Teplicích pozvat na křest nějaké desky,“ říká za pořadatele Antonín Moravec.

Ukliďme kus lázeňského města s Volbou pro Teplice

Kdy: sobota 6. dubna od 14 hodin

Kde: sraz u Nostalgie v Šanově

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Uděláte něco pro přírodu a pořádek v Teplicích. Zapojit se můžete už k 11. ročníku dobrovolnické akce Ukliďme Česko. Jednu z akcí v Teplicích pořádá místní Volba pro Teplice.

„Odlehčíme přírodě od odpadků. Už tradičně se zapojíme a budeme rádi za každou pomocnou ruku. Letos jsme rozhodli pro zvelebení okolí křižovatky ulic U Kamenných lázní a Mlýnské. Sejdeme se ve 14.00 před restaurací Nostalgie. Pytle na odpadky a rukavice budeme mít připravené. Takže stačí, když přijdete s dobrou náladou,“ lákají organizátoři úklidové akce v pozvánce na sobotu.

MOSTECKO

Otevření FunParku

Kdy: pátek 5. dubna v 10.00

Kde: park Šibeník, Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Mostecký FunPark s 3D bludištěm a vyhlídkovou věží najdete na mosteckém vrchu Šibeník. Úžasné lanové městečko se stalo doslova hitem nejen v Mostě a jeho okolí, ale přijíždějí sem návštěvníci i zdaleka. A v pátek se po zimní pauze opět otevře veřejnosti. Jak už je ve FunParku tradicí, tak v 15.00 hodin jej navštíví koníci z jezdeckého klubu SPLNĚNÝ SEN.

MATOUŠ LINDA & FULL TIME

Kdy: pátek 5. dubna ve 20.00

Kde: Rokáč Vinohrady, Most

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Matouš Linda je kluk s kytarou, který píše texty a muziku. Dělá to, co ho baví, a díky tomu dokáže vyjádřit všechny své emoce a pocity. Píše různé styly muziky, ale zaměřuje se hlavně na balady a alternativní folk. V mosteckém Rokáči Vinohrady si poslechneme skladby z jeho druhého alba “Bod Zlomu”. Podbořanská kapela FULL TIME hraje vlastní tvorbu a vzhledem k průměrnému věku kapely zapadají pravděpodobně do hudební kategorie Old Rock. Kapelu tvoří Václav Wendy Bláha - bicí, Pavel Horác Horský - basa a vokály, Pavel Kolář - klávesové nástroje a vokály, Milan Štefánik - kytara a zpěv.

LOUNSKO

Znouzectnost a Zadarmo drahý v Lounech

Kdy: pátek 5. dubna od 19.00

Kde: Pivo ZLoun, Louny

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Prostory pivovaru Pivo ZLoun na letním cvičišti v Lounech, bývalá restaurace Ája, nabídnou v pátek 5. dubna koncert skupiny Znouzectnost. Spolu s legendární plzeňskou partou zahrají domácí Zadarmo Drahý. Začátek akce je avizován na 19. hodinu.

Velká žatecká 2024

Kdy: sobota 6. dubna od 8.00

Kde: městský park pod kostelem, Žatec

Za kolik: 50/30 korun

Proč přijít: Přespolní běh pro atletické oddíly i širokou veřejnost. To je tradiční sportovní akce s názvem Velká žatecká. V Žatci se opět po roce uskuteční v sobotu 6. dubna. První kategorie nejmladších dětí vyběhnou na přiměřené tratě krátce po 9. hodině. Před polednem přijdou na řadu nejdelší tratě dorostenců a juniorů (3740 m, 10.40 h), juniorek a žen (2550 m, 11.10 h) a mužů vytrvalců (6120 m, 11.40 h). Akci pořádá Atletický klub Žatec.

CHOMUTOVSKO

Lenka Dusilová v Orfeu

Kdy: čtvrtek 4. dubna od 19.00

Kde: Orfeum Kadaň

Za kolik: 290 korun

Proč přijít: Oblíbená zpěvačka Lenka Dusilová vystoupí ve čtvrtek 4. dubna večer v kadaňském Orfeu. Připravený program nese příznačný název Solo. „Na sólových koncertech Lenka Dusilová vtahuje posluchače do svých niternějších hudebních krajin. Obklopena loopery, kytarami a všemožnými krabičkami, vytváří unikátní atmosféru, ve které vyniká její neuvěřitelný hlas a všestranný hudební talent,“ lákají pořadatelé z Kulturních zařízení Kadaň.

The.Switch a Severals v Kulisárně

Kdy: pátek 5. dubna od 18.00

Kde: Kulisárna Chomutov

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Crossoveroví the.switch vyrážejí po několika letech na klubové turné. Se svou novou, kladnými recenzemi oceňovanou deskou Skrytá místa navštíví několik zastávek po České republice. A jednou z nich je chomutovská Kulisárna, kde se formace objeví v pátek 5. dubna od 18 hodin. Na turné je doprovází mladí a draví Severals, kombinující prvky moderního metalu a elektroniky, kteří před nedávnem vydali svůj nový singl Dejavu a vzápětí také jeho remix pod hlavičkou producenta Inhuman.

LITOMĚŘICKO

Tržnice Zahrady Čech

Kdy: od středy 3. do neděle 7. dubna

Kde: Zahrada Čech, Litoměřice

Za kolik: 130/110 korun

Proč přijít: Na litoměřickém výstavišti Zahrada Čech probíhá v těchto dnech oblíbený jarní veletrh Tržnice Zahrady Čech. Potrvá do neděle. Výstava je zaměřena na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody. Návštěvníci se mohou těšit na tradiční sortiment, jako je sadba, květiny, cibuloviny, zahradní nářadí, zahradní technika, zahradní nábytek, hnojiva, postřiky, potraviny, přírodní léčiva a řadu dalšího. Po loňském úspěchu jsou otevřeny i kreativní workshopy. Veletrh je přístupný každý den od 9 do 17 hodin.

Přehlídka plemenných koní v Terezíně

Kdy: sobota 6. dubna od 10.45

Kde: historická jízdárna Terezín

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: V historické jízdárně v Terezíně proběhne v sobotu 6. dubna 8. ročník přehlídky plemenných hřebců a původových koní všech plemen. Slavnostní zahájení v 10.45 hodin zajistí pěvecký sbor Inflagranti, hosté poté uvidí ukázku vysoké školy jezdecké z doby baroka v podání Davida Mišíka a Sabiny Rochové, představí se pražská jízdní policie a westernoví jezdci. Přehlídku plemenných hřebců a chovných klisen doplní ukázky těžkého tahu a skokové práce. Zájemci se budou moci po celý den projet kočárem nebo na poníkovi a samozřejmě si koupit jezdecké potřeby či něco na zub. Akci pořádá Svaz chovatelů koní Ústeckého a Libereckého kraje ve spolupráci s Terezínem-městem změny.