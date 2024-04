Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Děčínsku. Přidáváme také tipy na Pálení čarodějnic i svátek 1. května.

Výstava fotografií žáků oboru fotograf

Kdy: od čtvrtka 25. dubna do pátku 31. května

Kde: Cafe Prostoru_, Děčín-Podmokly

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Žáci ze Střední školy řemesel a služeb v Děčíně zvou na výstavu svých fotografií, která je k vidění od čtvrtka 25. dubna až do pátku 31. května v prostorách kavárny Cafe Prostoru_ v Podmoklech (bývalý Hefaistos). Vernisáž proběhne ve čtvrtek 25. dubna od 17.00. Téma fotografií je volné.

Dukla a Dné

Kdy: pátek 26. dubna od 22.00

Kde: Hudební klub Le Garage Noir, Děčín

Za kolik: 250/300 korun

Proč přijít: Vinohradská kytarovka Dukla vydala 16. února 2024 nové album, které má být oproti předchozí tvorbě mnohem více taneční a rytmicky naléhavější. Fanouškům ho v Garáži představí. Společně s Duklou vystoupí také projekt producenta Ondřeje Holého s názvem Dné. Vstupenky v předprodeji ZDE.

Olympic, Dan Bárta nebo Wohnout. Festivaly na Děčínsku lákají na zvučná jména

Dny plavby v Děčíně

Kdy: sobota 27. dubna a neděle 28. dubna

Kde: Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Město Děčín a Oblastní muzeum v Děčíně pořádají Dny plavby v Děčíně. V sobotu proběhne program v Oblastním muzeu v Děčíně. Na návštěvníky čekají komentované prohlídky zdejší expozice Vývoj lodní dopravy na Labi, slavnostní zahájení, burza plaveckých publikací i jazzový koncert. Od 10 do 17 hodin je zde připraven i doprovodný program pro děti. Neděle už bude patřit lodím přímo na řece. Zájemci si budou moc prohlédnout loď SPS na nábřeží u ČSPL a také zadokolesový remorkér Beskydy. V Městské knihovně proběhne přednáška Výlet do Oděsy a těšit se můžete také na promítání historických filmů o plavbě. V neděli také v několika časech vyjede loď Bohemia na vyhlídkový okruh, cena vstupenky je 50 korun. Loď jede v časech 9.00, 10.30, 12.00, 13.30 a 15.00.

Zažij skauting v Děčíně

Kdy: sobota 27. dubna od 13.00 do 17.30

Kde: Mariánská louka, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Skautská střediska v Děčíně, Junák Děčín - středisko Sojčáci a Skautský oddíl Stopa Děčín, po pár letech opět zvou na akci věnovanou oslavě skautingu, sv. Jiří. Připraveno bude několik stanovišť a zastavení, relaxkoutek i ukázky družinových schůzek.

Objevte skauting: Zábavná akce na Mariánské louce v Děčíně 27. dubna

Stezka čarodějnických dovedností

Kdy: sobota 27. dubna od 14.00 do 17.00

Kde: Jižní zahrady, Zámek Děčín

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Projděte se čarodějnickou stezkou, kde se naučíte kouzlit, létat na koštěti, poznávat jedovaté bylinky a vařit lektvary. Šikovným čarodějnickým učňům bude uděleno zvláštní vysvědčení. Součástí akce bude prodej občerstvení, regionálních produktů a opékání vlastních buřtů. Vstupenky je možné rezervovat ZDE.

Slavnostní otevření naučné stezky v Kyjovském údolí

Kdy: sobota 27. dubna od 14.15

Kde: Kyjovské údolí, Kyjov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Správa Národního parku České Švýcarsko zve na slavnostní otevření nové naučné stezky „Údolím říčky Křinice všemi smysly“ v Kyjovském údolí. Sraz je ve 14.15 u vstupu do Kyjovského údolí (u restaurace Na Fakultě). V rámci pěší exkurze s průvodcem se zájemci seznámí s novými a mnohdy skrytými naučnými prvky v přírodě, dozví se řadu zajímavostí o vývoji lesa a okolní krajině všemi smysly. Čekají na ně zajímavé úkoly i překvapení. Trasa je bezbariérová a vhodná pro rodiny s dětmi i kočárky. Délka trasy je 4 kilometry a vede k Turistickému mostu. Akce proběhne za každého počasí.

V Kyjovském údolí ožila legenda o pašerácích, správa parku buduje novou stezku

Pálení čarodějnic ve Varnsdorfu

Kdy: úterý 30. dubna od 14.00

Kde: Varnsdorf

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ve Varnsdorfu se na Pálení čarodějnic chystá bohatý program. Na náměstí E. Beneše začne už od 14 hodin stánkový prodej, poté proběhne loutková pohádka pro děti či koncerty pro děti i dospělé. Mezitím se budou moci především děti zúčastnit čarodějnického soutěžení v parku před knihovnou. Od 20.30 se na náměstí chystá fire show v podání skupiny Modragon. Od 21 hodin se budou návštěvníci v parku moci vydat do lampionového průvodu na náměstí, kde upálí čarodějnici ve 21.30, kdy vypukne také ohňostroj.

Pálení čarodějnic v ozdravovně

Kdy: úterý 30. dubna od 14.00

Kde: Bývalá ozdravovna, Jetřichovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na Pálení čarodějnic v Jetřichovicích se děti mohou těšit na program plný zábavy od loutkového divadla, přes dílničky, strašidelnou stezku, malování na obličej až po vyhlášení nejlepší masky čarodějnice nebo čaroděje. Na rodiče bude čekat příjemné posezení, dobré jídlo a pití a závěrem celé akce bude velkolepé překvapení. Nebude chybět hudební program.

Rej čarodějnic v Rumburku

Kdy: úterý 30. dubna od 15.00

Kde: Dům kultury Střelnice, Rumburk

Za kolik: zdarma

Proč přijít: I v Rumburku zvou na tradiční čarodějnickou akci s průvodem a pálením čarodějnice. Program začne v kinosálu Vodnickou pohádkou. V domě dětí a mládeže se uskuteční od 17 hodin program hlavně pro děti, které si užijí zábavné soutěže, Salon Baby Jagy, Kolo štěstí nebo taneční vystoupení. U DDM budou také pouťové atrakce, cukrová vata a další občerstvení. Od 19 hodin odsud vyrazí průvod ke Střelnici. Ve venkovním areálu Střelnice budou už od 15 hodin k dispozici stánky, dílničky či atrakce pro děti i dospělé. Už od 16.00 se budou moci návštěvníci těšit na divadlo s kouzelníkem Jakubem a čarodějnicí Magií, poté zahraje kapela Koulle a v 19.15 se spojí oba průvody, kteří pak dorazí zpět na Střelnici, kde v 19.45 zapálí vatru a upálí čarodějnici. Ve 20.15 zahraje kapela Z5.

Pálení čarodějnic v Děčíně

Kdy: úterý 30. dubna od 16.00

Kde: Smetanovo nábřeží, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Děčíně se chystá Pálení čarodějnic pro všechny, kteří si chtějí tuto tradici užít se vším, co k tomu patří. Na Smetanově nábřeží bude čekat na příchozí několik ohnišť i velká hranice. Na místě bude stánek s občerstvením, u kterého bude možné zakoupit špekáček, pečivo, hořčici nebo kečup a za zálohu 50 korun si zapůjčit opékací vidlici. Zálohované budou i kelímky na nápoje, je nutné si tak vzít hotovost s sebou. O teplo ohně se budou starat hasiči ze Starého Města. V 17 hodin pak proběhne hlavní bod programu - zapálení čarodějnice na hranici.

Pálení čarodějnic i stavění májky v Jiříkově

Kdy: úterý 30. dubna od 17.00

Kde: Jiříkov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Už tradiční akce v Jiříkově. Sraz je před městským úřadem, kde se mezi 17.30 a 18.00 začne stavět májka. V 18.00 proběhne zahájení lampionového průvodu od městského úřadu ke Spartaku Jiříkov a poté zapálení hranice. Hudební program i občertvení zajištěno.

Pálení čarodějnic ve Vilémově

Kdy: úterý 30. dubna od 17.30

Kde: Vilémov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na Pálení čarodějnic zvou také ve Vilémově. Sraz je u hasičské zbrojnice, odkud se čarodějnický průvod přesune ke sportovní hale. Tam na příchozí čeká tanec čarodějnic, zdobení a stavění máje, přílet hlavní čarodějnice, zapálení vatry i opékání buřtů. Drobné občerstvení bude zajištěno.

Protheus a Komunál - Sex, Pivo a Rock'n'roll

Kdy: úterý 30. dubna od 17.30

Kde: Zimní stadion, Děčín

Za kolik: 590 korun

Proč přijít: Protheus a Komunál společně vyrazili na velké tažení napříč celou republikou. Turné nazvané "Sex, Pivo a Rock'n'roll" je oslavou společné vášně k muzice, ženám dobrému jídlu a pití. Zazní jak osvědčené hity obou kapel, tak pecky z nových desek, které obě kapely vydávají. Vstupenky jsou k dispozici ZDE.

Rej čarodějnic a černokněžníků

Kdy: úterý 30. dubna od 19.00

Kde: Park, Rybniště

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Obec Rybniště zve velké i malé na tradiční rej čarodějnic a černokněžníků. Vystoupí děti z MŠ a ZŠ, uskuteční se soutěže pro čarodějnice a černokněžníky a vydá se lampionový průvod na fotbalové hřiště. Pak proběhne zapálení vatry a opékání buřtíků.

Den otevřených dveří ve Sportovním areálu Českého Švýcarska

Kdy: středa 1. května od 10.00 do 20.00

Kde: Sportovní areál Českého Švýcarska, Krásná Lípa

Za kolik:

Proč přijít: Na dni otevřených dveří Sportovního areálu Českého Švýcarska v Krásné Lípě budou od 10.00 do 18.00 všechna sportoviště zdarma, nutná je rezervace předem. Od 18.00 do 20.00 bude rovněž zdarma k dispozici smíšená sauna a v domluveném čase (nutná rezervace předem na tel. č. 774 129 530) sportovní a kondiční masáže za poloviční ceny. Pro děti jsou připravena od 11.00 do 12.00 a od 15.00 do 16.00 sportovní cvičení. Nezapomeňte na vhodné oblečení. Občerstvení zajistí znovuotevřený SportBar.

Májové trhy v Podmoklech

Kdy: středa 1. května od 10.00 do 17.00

Kde: Hostel, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Třetí ročník Májových trhů v Podmoklech. Těšit se můžete na stánky s dobrým jídlem, pitím, bižuterií i dalšími výrobky. O hudební program se postará kapela Sever.

