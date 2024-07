U vody je důležité dodržovat několik základních pravidel, která pomohou předejít nehodám a zajistit bezpečný a příjemný pobyt. Nejčastějšími příčinami tonutí bývá přecenění sil, srážky s lodí, neočekávané vdechnutí vody, potápěčské a vodácké nehody či náhlé zdravotní potíže, jako epileptický záchvat nebo infarkt. Vodní záchranná služba, která se stará o bezpečnost na vodě, připravila přehled deseti pravidel, jak si užít letní radovánky bez problému.

1. Nechoď se koupat sám – Vždy mějte někoho na blízku, kdo by mohl v případě potřeby pomoci.

2. Plav ve vyznačeném prostoru – Vyhněte se místům s nebezpečnými proudy nebo neoznačenými plochami.

3. Neplav, jsi-li rozptýlený nebo unavený – Snižuje to vaši schopnost reagovat na nečekané situace.

4. Neplav hned po jídle – Nechte si alespoň hodinu odstup, aby vaše tělo mohlo správně trávit.

5. Neskákej do vody v neznámých místech – Můžete narazit na skryté překážky, které mohou způsobit zranění.

6. Neplav do blízkosti plavidel a plavební dráhy – Lodě mohou být nebezpečné pro plavce.

7. Neplav daleko od břehu bez doprovodu – Zajistěte si, aby vás někdo mohl sledovat a případně pomoci.

8. Na plavidla patří děti jen s řádně upevněnou záchrannou vestou – Zvyšuje to jejich bezpečnost na vodě.

9. Nebuď ve vodě hrubý a bezohledný – Myslete na ostatní, kteří si chtějí užít pobyt u vody stejně jako vy.

10. Záchranu ve vodě přenechej záchranářům – Vždy volejte 112, pokud vidíte někoho v nouzi.