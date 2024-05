Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Děčínsku.

Historické trhy na děčínském zámku 2023 | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

DĚČÍNSKO

První víkend Městských slavností Děčín

Kdy: od pátku 17. května do neděle 19. května

Kde: Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Městské slavnosti Děčín odstartují v pátek ve 20.30 z Husova náměstí v Podmoklech pochodňovým průvodem městem, lidé se mohou do průvodu přidat s lampiony. Půjde se přes Labské nábřeží a Tyršův most až do Křížové ulice. V sobotu pak na Mariánské louce proběhne Středověká bitva o město Děčín. Ta začne v 15 hodin a spolu s ní zde bude také ukázka zapomenutých řemesel, sokolníci a mnoho dalšího. Nejen pro děti je v sobotu připravena také přehlídka volnočasových aktivit Domu dětí a mládeže Mladé Labe na Smetanově nábřeží a milovníci květin si přijdou na své při populární floristické výstavě Děčínská kotva, která se ponese v duchu tématu „musica“. V sobotu a v neděli nebude chybět ani Historický trh májový. Ten bude letos kvůli rekonstrukci Dlouhé jízdy a Růžové zahrady probíhat v Jižních zámeckých zahradách. V sobotu proběhne mezi 10. a 18. hodinou, v neděli pak mezi 10. a 17. hodinou.

Podrobnější program zde:

Odstartuje první víkend děčínských slavností. Pátek přinese i omezení v dopravě

Jazz Trio a hosté

Kdy: pátek 17. května od 20.00

Kde: Hudební klub Le Garage Noir, Děčín

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Oblíbené Jazz trio opět vystoupí v děčínské Garáži. Vstupenky jsou k dispozici ZDE.

46. ročník turistického pochodu Severní Stopou

Kdy: sobota 18. května od 8.00

Kde: Dolní Poustevna

Za kolik: 40 a 20 korun

Proč přijít: Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci s městem Dolní Poustevna zve na 46. ročník tradičního turistického pochodu Severní stopou. Start je u turistické chaty za hřištěm u nádraží, delší pěší trasy (13 a 16 km) startují mezi 8. a 11. hodinou, kratší pěší trasy (2, 3, 5, 8 km) a cyklotrasy (8 a 22 km) mezi 9. a 11. hodinou. Cíl pochodu je v areálu na Čtverci v Dolní Poustevně. Trasy letošního ročníku jsou vedeny severním směrem. Na trasách 5 km a více Klub zavede po neznačené polní stezce k bývalému lesnímu divadlu v blízkosti Maxovy boudy. Pro trasu 8 km, úsek z Horní Poustevny na kapli na Markétě, letos zvolil polní cestu, která se úplně vyhne pohybu po hlavní komunikaci. V rámci pochodu budou otevřeny kaple Panny Marie de Mercede na Markétě (8 km, 13 km, 16 km) a kostel Navštívení Panny Marie v Lobendavě (16 km). Bude slyšet i hra na varhany. V cíli každý turista obdrží pamětní list a upomínkový předmět z keramiky. Tři nejmladší a tři nejstarší účastníci budou odměněni navíc. Hrát bude živá hudba, bude možnost posedět a zakoupit si občerstvení ze stánků a výrobky z keramické dílny.

Májový pohár - psí závody v agility

Kdy: sobota 18. května od 8.30

Kde: hřiště SK Březiny, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte se podívat na tradiční psí závody v Děčíně. Těšit se můžete také na stánky s občerstvením i psími doplňky.

Valdecké trhy

Kdy: sobota 18. května od 9.00 do 16.00

Kde: EKO farma Valdek, Staré Křečany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Valdecké trhy přinesou program pro děti, občerstvení, stánky s výrobky a produkty místních, jako domácí marmelády, keramické výrobky, šperky, svíčky, výrobky ze dřeva a další.

Kocouří kouř

Kdy: sobota 18. května od 14.00 do 23.00

Kde: Pivovar Kocour, Varnsdorf

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Tradiční akce v Pivovaru Kocour nabídne nakuřované či uzené pochoutky od místních i zahraničních řezníků i nakuřovaný pivní speciál. Hudební program zajistí kapely Malvas a Přehmat, chybět nebude ani dětský program včetně skákacího hradu. Na místě budou moci návštěvníci zhlédnout také vystoupení rytířů, probíhat budou i exkurze v pivovaru za zvýhodněnou cenu 100 korun. Děti do 15 let mají vstup zdarma.

Děčínský zámek provoněly tisíce květin, hostí mistrovství republiky floristů

Retro hrátky

Kdy: neděle 19. května od 9.00 do 15.00

Kde: Státní zámek Benešov nad Ploučnicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Benešovský zámek a KČT Benešov nad Ploučnicí zvou na Retro hrátky - hry z minulých dob, kde si lidé zavzpomínají na staré časy a budou moci strávit den plný her a zábavy. Akce je vhodná pro dospělé i děti a proběhne za každého počasí v interiérech zámku.

Na kus řeči s Miroslavem Donutilem

Kdy: neděle 19. května od 19.00

Kde: Dům kultury, Česká Kamenice

Za kolik: 500 korun

Proč přijít: Populární bavič a herec Miroslav Donutil míří do České Kamenice s novým programem. Přijede představit jednu ze svých one man show, které mají vždy velký úspěch. Tentokrát to bude nejoblíbenější pořad Na kus řeči. Vstupenky jsou v prodeji v Turistickém informačním centru nebo ZDE.

OD SOUSEDŮ

Ústecko

Chabařovická pouť 2024

Kdy: do soboty 18., do neděle 19. května

Kde: Chabařovice, náměstí 5. května a okolí

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Chabařovická pouť patří mezi tradiční akce v Chabařovicích. Kolotoče, stánky, cukrová vata a další. Akci provází i bohatý doprovodný program završený ohňostrojem. Město obnovilo tuto tradici v roce 1993, a málokdo z návštěvníků ví, že tato oblíbená akce nebyla původně chabařovická. Poutě se konaly ve Vyklicích, které však musely ustoupit spolu s dalšími obcemi těžbě uhlí. Město Chabařovice tak pořádání poutě převzalo a v tradici pokračuje na počest a vzpomínku na zaniklé obce. Návštěvníci mohou zavítat do sportovních areálů zafandit si při divácky zajímavých utkáních, fandové vůně benzínu jsou zváni do motoareálu, v KD Zátiší je živá hudba, a celé město se uvolní a baví.

Čajů Fest 2024

Kdy: neděle 19. května od 10 hodin

Kde: vila Carla Friedricha Wolfruma v ulici Na Schodech, sídlo ČR – Sever

Za kolik: předprodej 330, na místě 390 korun

Proč přijít: Už 11. ročník oblíbeného festivalu plného čaje, pohody a muziky. V ceně vstupenky je keramický šálek a 20 ochutnávek u čajových mistrů. Pro čajovny a čajaře je opět vyhlášena soutěž o ceny "Mistr čaje Čajů festu", kterou můžete ovlivnit svým hlasem pro vašeho nejoblíbenějšího čajaře či čaj. Letos budeme mít v soutěži také kategorii dětských čajovníků. Celým dnem vás bude provázet moderátor Honza Černecký. Můžete se těšit na mistry čaje z České republiky i zahraničí a jejich čajové obřady, čaje z celého světa, orientální kuchyni, čajovou keramiku a jiné propriety, workshopy, bojová umění, masáže, malování henou a program pro děti i dospělé.

Litoměřicko

Sraz historických vozidel v Terezíně

Kdy: sobota 18. května od 10.00

Kde: Dukelských hrdinů 43, Terezín

Za kolik: zdarma

Milovníci starých automobilů a motocyklů se v sobotu 18. května sejdou v Terezíně. Veřejnost se může přijít podívat i načerpat informace v 10 hodin na parkoviště u místního infocentra. Po slavnostním zahájení bude následovat předstartovní rozprava pořadatelů s jezdci a v 11 hodin se na okruh předváděcí jízdy vydá první vozidlo. Ten povede krajinou Českého středohoří a bude měřit zhruba 70 kilometrů. Účastníkům připraví na trase také soutěžní prvky. Sraz pořádá Veteran Car Club Velemín společně s městem Terezín a správcem pevnosti, sdružením Terezín - město změny.

Hasičská fontána v Horních Beřkovicích

Kdy: sobota 18. května od 17.00

Kde: obecní rybník, Horní Beřkovice

Za kolik: zdarma

Úžasná podívaná plná vody, barev a hudby se chystá v sobotu 18. května večer v Horních Beřkovicích. Dobrovolní hasiči z Nového Oldřichova tam po setmění, zhruba ve 21 hodin, na rybníku plánují vytvořit hasičskou fontánu. Program s SDH Horní Beřkovice začne už v 17 hodin příjezdem hasičů, přípravou a zkouškami strojů a nácvikem. Děti i dospělí si budou moci techniku zblízka prohlédnout a nebo se pokochat výhledem z 16metrové plošiny. Zlatý hřeb dne, fontánu, by mělo vytvořit 75 hasičů s 28 proudy B. Pomoci mají také jednotky z Černoučku, Kostomlat pod Řípem, Klenče, Libchovic pod Řípem, Straškova, Nových Dvorů, Bechlína, Chotiněvsi, Žitenic - Pohořan, Želízů, Mšeckých Žehrovic a Lodenic.

Českolipsko

Tyjátr na hradě

Kdy: pátek 17. května od 17.00 a sobota 18. května od 10.00

Kde: Vodní hrad Lipý, Česká Lípa

Za kolik: 100 korun v pátek, 200 korun v sobotu

Proč přijít: Divadelní klub mladých (Kulturní ŠUM z.s.) ve spolupráci s p.o. Kultura Česká Lípa vás srdečně zve na již třetí ročník festivalu mladého amatérského divadla zasazeného do malebných kulis Vodního hradu. I letos vás během téměř dvoudenního festivalu čeká rozličná představení mladých divadelníků, kteří si zaslouží vaši pozornost i podporu. Chybět nebude samozřejmě ani rozmanitá hudební produkce, představí se Škola rocku či Hluchá parta – formace Základní umělecké školy v České Lípě. Pro děti připraví doprovodný program DDM Libertin. Svá představení přijedou předvést soubory z Liberce, Prahy, Litoměřic, Loun i Mostu a čekají vás pohádky, muzikály i představení pro starší publikum.

Za kvetoucí měsíčnicí

Kdy: sobota 18. května v 6.00

Kde: start a cíl u kina Hvězda, Kamenický Šenov

Proč přijít: Spolek Lunaria Kamenický Šenov pořádá již 24. ročník turistické a cykloturistické akce Za kvetoucí měsíčnicí. Je pro vás připraveno pět krásných turistických tras, podle jejichž názvu poznáte, kolik kilometrů se na nich nachodíte: Pohodová trojkya, Poznávací devítka, Rodinná sedmnáctka, Lokálková dvacetčtyřka (registrace na nádraží) a Jetřichovická padesátka. Kdo se chce spíše projet, zvolí cyklotrasy: Chřibskou čtyřicetdvojku nebo Tokáňskou šedesátku. Potřebné informace o programu a možnosti registrace najdete na www.zakvetoucimesicnici.cz.

