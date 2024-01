/VIDEO/ Redakce Děčínského deníku si připravila další díl seriálu, ve kterém hádáte známá i méně známá místa z Děčínska i jeho okolí. Tentokrát jsme se vydali do městečka, ve kterém se nacházela nejstarší sklářská huť v celém středoevropském regionu a narodil se tu také významný botanik a cestovatel. Poznáváte ho?

Poznáte městečko na Děčínsku? | Video: Deník/Jitka Vepřovská

Městečko, jehož centem protéká říčka, má kolem 1400 obyvatel a leží na území Chráněné krajinné oblasti Lužické hory a zčásti také na územích CHKO Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko. Sestává ze čtyř místních částí, které byly do roku 1950 samostatnými obcemi. Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1352, ještě starší historii města ale naznačuje kámen s letopočtem 1144, který byl nalezen při přestavbě kostela. Ve městě byla nejstarší sklářská huť v Evropě, která pravděpodobně existovala už v roce 1414. Po dobu trvání hutě zde působila řada sklářských mistrů. Huť vyráběla až do roku 2007, kdy její provoz z ekonomických důvodů skončil a areál si pak rozdělilo několik soukromých firem, které se sklářství nevěnují. Nachází se tu také rodný dům Tadeáše Haenkeho, významného botanika a cestovatele narozeného v roce 1761. Pohled do historie na tuto osobnost město nabízí především v hlavní sezoně v muzeu, které se nachází právě v jeho rodném domě.

Už víte odpověď na dnešní fotohádanku? Hlasovat můžete v nevýherní anketě níže. V dalším dílu, který vyjde v neděli 21. ledna, uvedeme správnou odpověď.

V minulém díle jsme se ptali, zda poznáváte rekreační osadu, do které láká mimo jiné zážitkový areál Rysí stezka. Správná odpověď byla: Mezní Louka.