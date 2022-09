Zdroj: Archiv osobnostiAnna Lehká, Volba pro Děčín

Řešení dopravy je nákladné. Je potřeba budovat parkovací domy a odstavná parkoviště, na která musí být návazná veřejná doprava. Ta by byla určená především turistům. Nelíbí se nám vyhrazená parkovací místa. Především v centrálních částech je poměrně hodně míst vyhrazených pro firmy, která večer zejí prázdnotou a přesto tam není možné zaparkovat. Na sídlištích je to pak opačně, přes den jsou vyhrazená parkovací místa, která jsou prázdná. Tento systém je nadále neudržitelný. Samozřejmě by se to nevztahovalo na místa vyhrazená pro zdravotně postižené. Chtěla bych navázat na spolupráci s ČVUT, která byla přerušena. Je potřeba se také bavit s investory o jejich plánech ve městě a dojít ke vstřícné komunikaci, aby dopady na občany a dopravní obslužnost byly co nejmenší.