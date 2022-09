Letošní konec prázdnin měl přinést dokončení oprav na Novém mostě. Mluvčí ŘSD při zahájení letošní etapy sliboval, že první řidiči projedou po mostě bez problémů 1. září. Již nyní je jasné, že se tak nestane, termín dokončení posunuli silničáři o dva měsíce. Ještě déle bude oproti deklarovaným plánům neprůjezdná Oblouková ulice, což komplikuje dopravní obslužnost Starého Města. Ale ani příští rok se Děčín uzavírek nezbaví. ŘSD plánuje pokračovat s opravou Teplické ulice, kde se nedaleko Stroj Unionu již nyní sesouvá krajnice ze srázu k Jílovskému potoku. „Původně jsme plánovali pouze opravu asfaltových povrchů. Došlo tam ale k sesuvu, proto nyní připravujeme dokumentaci na opěrnou zeď, aby byl celý úsek zpevněný,“ řekl vedoucí provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic Vít Plechatý s tím, že letos by měla být dokumentace včetně stavebního povolení hotová a samotná stavba by měla začít příští rok.

S každou podobně velkou opravou jsou spojené kolony, velmi často také objížďky, pokud je to možné. Odborníci z ČVUT například sestavili trasy velké objížďky při stavbě Vilsnické spojky, které se i přes počáteční kritiku části veřejnosti ukázaly jako funkční a doprava v Děčíně nezkolabovala, jak mnozí předpovídali. „Město bohužel dlouhodobě nemá nikoho, kdo by po odborné stránce koordinoval dopravu v Děčíně,“ postěžoval si před časem Martin Scháno z děčínského pracoviště dopravní fakulty ČVUT. Například řešení objížděk při současných omezeních na Novém mostě nikdo s lidmi z ČVUT neřešil. To by se mohlo po volbách změnit. Řada stran totiž o potřebě spolupráce s dopravní fakultou dlouhodobě hovoří. Podporuje to například Volba pro Děčín, ve volebním programu má spolupráci s tímto akademickým pracovištěm při řešení dopravní problematiky rovněž ODS.

Zdroj: Deník/Alexandr VanžuraDěčín patří svou rozlohou téměř 118 kilometrů čtverečních mezi největší města v České republice. V pomyslném žebříčku zaujímá sedmé místo, je větší než Olomouc, Hradech Králové nebo Liberec, tedy stotisícová krajská města. Ještě před 30 lety v tomto městě žilo téměř 54 tisíc obyvatel, v současnosti je jich o sedm tisíc méně. Právě rapidní úbytek obyvatel je jedním z největších problémů, se kterým se musí město potýkat. Řada lidí se ale nestěhuje do větších měst, míří naopak do vesnic v prstenci okolo Děčína. Ten byl až do roku 1942 dvěma městy, Děčín a Podmokly byly původně samostatné obce. Díky své poloze se Děčín řadí mezi nejzelenější obce v České republice, na jeho severním okraji začíná nejmohutnější pískovcový kaňon v Evropě.

Součástí dopravy ve městě je samozřejmě i veřejná doprava. Ta v Děčíně prošla v posledních letech řadou proměn, převážně negativních. Poměrně výrazně totiž ubyly spoje. Kvůli úsporám byla o víkendech sloučena linka 202 a 209 do nové linky 229. Vzhledem k tomu, že propojuje tři velká děčínská sídliště s centrem města, jezdí dost často přeplněná. A to nejen v časech hokejových nebo basketbalových utkání v Děčíně. Další úspory mělo přinést prodloužení taktu na páteřních linkách. Například mezi Starým Městem a Bynovem začaly autobusy jezdit ve špičce místo po deseti minutách po patnácti.

Jak chtějí politické strany s veřejnou dopravou nakládat, zatím není jasné. Své podrobné programy pro blížící se komunální volby totiž ještě koncem srpna zveřejněné neměly. Výjimkou je ODS, která se dopravě v programu detailněji věnuje. „Zpracujeme kompletní dopravní analýzu přepravy pomocí MHD včetně využití jednotlivých linek a spojů MHD,“ píše konzervativní strana ve svém programu s tím, že chce zlepšit návaznost a vyhodnotí trasování jednotlivých linek. Zároveň slibuje zachování nočních spojů a dbání na zachování dostatečné frekvence spojů.

Doprava patří společně se školstvím mezi nejvýraznější oblasti, které spadají přímo pod obce. Města zřizují dopravní podniky, budují cyklostezky a parkoviště, starají se o údržbu silnic a chodníků v létě i v zimě. Dlouhodobě se ale jedná o oblast, kde se řeší problémy ad hoc. Někde se rozbije silnice, tak ji zalátáme. Potřebujeme ušetřit v dopravním podniku, nějak to proškrtáme. Cyklisti nemají kde jezdit? Tak tady postavíme cyklostezku. Co na tom, že nemá návaznost dál?



Komentář Alexandra VanžuryZdroj: DeníkDopravě a dopravním řešením chybí systémový přístup. Od analýzy provozu dopravního podniku přes sestavení a systematické budování sítě cyklostezek až po systémové opravy silnic nebo budování parkovacích míst. V Děčíně přitom má své pracoviště dopravní fakulta ČVUT, jejíž odborníci představitelům města právě v oblasti mohou fundovaně poradit. Mají k dispozici nejen své znalosti, ale také nejrůznější dopravní simulátory. Poslední dva roky spolupráce s tímto akademickým pracovištěm ustala. Strany ucházející se o hlasy voličů v zářijových volbách si ale zřejmě uvědomují, že odstřihnutí ČVUT byla chyba a ke spolupráci s ním se nyní hlásí. Nezbývá než doufat, že jim to vydrží i po volbách a dopravní oblast se dočká systémového přístupu a lepší koordinace.