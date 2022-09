Zdroj: Archiv osobnostiPetr Jakubec, Město pro lidi

Myslím si, že by Varnsdorf měl měřit rychlost. Nejlepší by to bylo podle mne na Plzeňské. Zrovna na Studánce podle mne nebezpečí nehrozí, navíc to bylo hned za cedulí. Radary by neměly být všude, ale jen tam, kdo to dává z pohledu bezpečnosti smysl, a neměla by to být výdělečná záležitost. Měla by to být zbraň proti řidičům, kteří ohrožují bezpečnost občanů. V každém případě by je měla provozovat městská policie, žádná najatá firma za nehorázné peníze. Tím by bylo zaručeno, že radary budou plnit svůj účel. Určitě by se bylo potřeba zamyslet nad výší pokut, aby to nebylo likvidační, mělo by to být spíš takové připomenutí silničních pravidel.