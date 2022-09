Ptali jsme se politiků: Vrátí se radary na měření rychlosti do Varnsdorfu?

Současné vedení radnice se myšlenky úsekových měření ve Varnsdorfu nevzdalo a snaží se domluvit s policií na úsecích, kde to bude možné. Zatím ale bezvýsledně. „Chceme je umístit tam, kde budou opravdu mít vliv na prevenci a bezpečnost silničního provozu. Rozhodně to nesmí být prostředek k naplňování obecního rozpočtu,“ říká místostarosta Jiří Sucharda (ODS). Úsekové měření chtělo město mít znovu na Studánce a na Národní ulici v centru. Na to ale nemají souhlas dopravního inspektorátu. Proto město na doporučení policie pořídilo ruční radary, které může využívat na předem definovaných místech.

Jde o místo

Samotné úsekové měření přitom podle odborníků není zavrženíhodné. Pouze je potřeba smysluplně vybrat vhodné lokality. „Je potřeba vybrat místo, kde jde skutečně o bezpečnost, a ne o peníze pro obec. Je nutné počítat i s tím, jestli třeba nejsou v měřeném úseku křižovatky se semafory, které mohou výsledky měření výrazně ovlivnit,“ vysvětluje expert na bezpečnost v dopravě Jan Pechout. Podle jeho názoru má smysl na silnicích první třídy, podél kterých stojí domy. V místech, kde taková silnice projíždí například lesem, je považuje za nesmyslné.

Radarová kauza vedla k pádu tehdejšího vedení. Odpor proti měření rychlosti velmi rychle rostl, výzvu k zaplacení pokuty totiž dostávaly tisíce lidí přímo z města a jeho okolí. Ti, kteří například přes Studánku jezdili denně, měli zaplatit i desítky tisíc korun. Definitivně ale vaz tehdejšímu vedení města v čele se Stanislavem Horáčkem a Josefem Hambálkem zlomilo až policejní stíhání. Kriminalisté si přišli pro oba hlavní představitele města, starostu soud poslal do vazby. Po následném pokračování vyšetřování, jehož součástí byla i mezinárodní pomoc ze zámoří, se státní zástupce rozhodl oba politiky obžalovat.

Hlavní aktéři radarové kauzy, tedy exstarosta Stanislav Horáček a bývalý místostarosta Josef Hambálek, se budou ucházet o hlasy voličů i v zářijových volbách. Poté, co museli opustit hnutí ANO, za které kandidovali v posledních volbách a které se od nich velmi rychle distancovalo, jdou do voleb jako Varnsdorf náš domov. Záštitu jim dala strana Domov, která vzešla z Volného bloku kontroverzního bývalého poslance Lubomíra Volného. Ten proslul nejen popíráním vědeckých poznatků během covidové pandemie, ale také násilím přímo v sále Poslanecké sněmovny.

Komentář: Pro aktéry korupčních kauz nesmí být v politice místo. Leda by své jméno očistil

Jednou z největších politických kauz končícího volebního období na Děčínsku byl pronájem radarů ve Varnsdorfu. Ten nejen zatřásl radnicí a proměnil její vedení, ale skončil také u soudu. Nejprve správního, který rozhodl, že Varnsdorf postupoval při měření rychlosti nezákonně. Druhá větev, tedy ta trestní, před soud teprve míří.



Komentář Alexandra VanžuryZdroj: DeníkPo odhalení šméček se rozjelo složité policejní vyšetřování, do kterého byly zapojené i policejní sbory z jiných zemí. Státní zástupce si totiž vyžádal mezinárodní právní pomoc v zámoří. Pokud bude kauza dotažena k pravomocnému rozsudku, bude se jednat o největší korupční případ na Děčínsku za několik posledních let. Vedla k němu přitom bohulibá myšlenka, tedy zvýšení bezpečnosti ve městě. Jenže jak už to tak bývá, nápad za jedna, provedení za pět.



V civilizovaných zemích by bylo nepředstavitelné, aby se hlavní aktéři takové kauzy i nadále pohybovali ve veřejném prostoru. Ne tak ovšem v Česku a ve Varnsdorfu obzvlášť. Oba dva bývalí hlavní představitelé města, tedy exstarosta Stanislav Horáček a místostarosta Josef Hambálek nejen že zůstali v zastupitelstvu, ale znovu se budou ucházet o hlasy voličů. Tentokrát již ne za ANO, ale za Domov. Tedy stranou vzniklou po loňských neúspěšných volbách z Volného bloku.



Lidé spojení s takovými kauzami nemají ve veřejném životě, natož v politice co dělat. Oproti běžnému životu totiž v politice musí platit presumpce viny. Politici zachází s veřejnými prostředky, v případě Varnsdorfu se jedná o stovky milionů ročně, a důvěra je v politice tím nejdůležitějším. Oni dva si ji není nezaslouží. Pokud se chtějí do politiky seriózně vrátit, musí nejprve očistit své jméno.