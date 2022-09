ANKETA: Měl by Rumburk koupit od kraje budovu polikliniky?

Co rozhodne komunální volby v Rumburku? Může to být zdravotní péče, která je v Rumburku dlouhodobě velkým tématem. Přestože už Rumburk nemocnici nevlastní, chce i nadále pracovat na rozvoji zdravotnictví ve městě. Uvažuje o koupi bývalé polikliniky s tím, že by město mělo nabízet přicházejícím lékařům nejen vhodné ordinace, ale také byty.

Poliklinika v Rumburku. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura