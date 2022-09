Většina nováčků se do nich dostala v dresu SPD, která od voleb v roce 2018 výrazně posílila, a ANO. I to zaznamenalo lepší výsledky než před čtyřmi lety. Zároveň budou v zastupitelstvech pracovat i lidé, kteří se do nich vrací po několika volebních obdobích. Naopak někteří velmi zkušení politici v začínajícím volebním období v komunální politice působit nebudou.

V děčínském zastupitelstvu zasedne pro příští čtyři roky sedm úplných komunálních nováčků z 27 zastupitelů. Nejvíce jich bude v klubu ANO, čtyři. Během příštích několika málo týdnů se poprvé jako zastupitelé zúčastní jednání Jiří Kasl, Radek Kudrnáč, Kateřina Zimmermannová a Jan Sklenář. Pátým nováčkem je sice Jan Skalický, ten má s komunální politikou již bohaté zkušenosti. V Praze 5, kde byl ještě nedávno hlášen k trvalému pobytu, byl v roce 2006 zvolen radním za ODS.

Dva nováčci, Daniel Valko a Radek Pokorný, budou v novém zastupitelstvu zastupovat SPD. V jejích barvách se objeví také Jaroslav Foldyna a Miroslav Šefara, kteří v minulosti již zastupiteli byli. Tehdy oba hájili barvy ČSSD, Šefara se před lety angažoval také v ANO. Posledním nováčkem je Martin Kubš, který se do zastupitelstva dostal jako lídr ODS.

V Děčíně jasně vyhrálo ANO. Podívejte se na tváře nových zastupitelů

Oproti tomu nebudou v příštích čtyřech letech vidět v zastupitelstvu někteří matadoři, kteří mají za sebou i desítky let působení v komunální politice. Tou nejvýraznější osobností je Vladislav Raška, v minulosti dvojnásobný děčínský primátor. V zastupitelstvu byl nejprve za ODS a následně za Náš Děčín 24 let. Posledních šestnáct let pak strávil v zastupitelstvu Milan Rosenkranc, který letos kandidoval za neúspěšný STAN. Dohromady byl zastupitelem dvacet let.

Ve varnsdorfském zastupitelstvu je přibližně třetina nováčků. Z 21 zastupitele jich osm v minulém zastupitelstvu nepracovalo. Nejvíce, tři, jich je mezi zastupiteli za ANO a Náš Varnsdorf. Dva nováčky přivedly volby do zastupitelstva v barvách SPD. Ve volbách naopak neuspěl dvojnásobný starosta Stanislav Horáček, který je kvůli svému působení na radnici obžalovaný.

O jednoho nováčka více pak přivítají na ustavujícím zastupitelstvu v Rumburku, kde nebude například letitý zastupitel za ODS Karel Schäfer, který byl až u dna kandidátky. Nejvíce nových tváří přineslo do vznikajícího zastupitelstva ANO a SPD, obě uskupení po třech. Po jedné pak mají Město lidem, Severočeši.cz a Restart Rumburk, který se do volebního klání postavil poprvé.

