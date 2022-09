"Zatím žádný větší zádrhel není. Zároveň není zatím co prezentovat. Na druhou stranu není kam spěchat, čas nás nijak netlačí," uvedl děčínský primátor a lídr ANO Jiří Anděl s tím, že by rád, aby zastupitelstvo v tomto volebním období pracovalo v konsenzu bez ohledu na složení koalice. Nově zvolení zastupitelé nyní čekají na uplynutí desetidenní lhůty, během které je možné napadnout výsledek voleb. Teprve poté je možné svolat ustavující zastupitelstvo. To musí být podle zákona svolané nejméně sedm dní předem. Na vyjednávání tak mají minimálně téměř tři týdny.

Bez vítěze voleb reálně není možné novou koalici složit. "Chci si všechny poslechnout, kdo co nabízí za práci, co chce a naopak nechce. Mým cílem je zapojit co nejvíce lidí do práce pro město," doplnil Anděl. V pondělí jednal s Našim Děčínem, který má tři mandáty. Na úterý je pak naplánována schůzka s Volbou pro Děčín, která ve volbách získala pět mandátů.

"Jsou to prvotní setkání, takže zatím není co zveřejnit. Zatím jsme jednali jen s ANO a Našim Děčínem. O rozšíření jednání na další politické subjekty momentálně neuvažujeme," uvedla jednička Volby pro Děčín Anna Lehká.

Zdroj: Deník