Jak aktuálně vypadá sčítání výsledků voleb?

Sčítání hlasů nejen v obcích Děčínska můžete sledovat ZDE.

Jen několik desítek minut zabralo sčítání volebních hlasů komisařům ve dvou obcích na Děčínsku. V Janské i v Dolních Habarticích jim pomohlo také to, že v obou vesnicích šla do voleb pouze jedna kandidátka. V Dolních Habarticích bude v následujících čtyřech letech vládnout Šance pro Dolní Habartice v čele se současným starostou Petrem Petrovickým. K volbám zde dorazilo 197 lidí a volební účast byla 41,65 procenta. Ani v Janské by se nemělo po komunálních volbách měnit vedení obce. Alexandr Straka starší totiž stál v čele České suverenity a NK Janská 22, jediné kandidátky v obci. Svůj hlas přišel odevzdat 71 volič, což je volební účast 36,79 procenta.

Zdroj: DeníkPřibližně tři hodiny trvalo sečíst volebním komisařům hlasy v Dolní Poustevně. Ta se tak stala prvním městem na Děčínsku, které zná výsledky letošních komunálních voleb.

Zcela jednoznačně je ovládlo uskupení Město mého života starosty Roberta Holce. Z devíti míst získalo velmi pohodlnou většinu sedmi zastupitelů za zisk 71,84 procenta hlasů. "Máme velkou radost a je to poděkování za práci v posledních čtyřech letech. Je vidět, že si všímají toho, co děláme. Nyní jsem po proslovu ve volebním štábu, takže jsem trochu dojatý," řekl krátce po sečtení hlasů starosta Holec, který by tak měl stát v čele města další čtyři roky.

O další dvě místa se pak podělily další dva kandidující subjekty. Pro naše město oslovilo 14,54 procenta voličů, SPD pak 13,60 procenta. Cestu do volební místnosti si našlo 41,10 procenta voličů.

Podobně drtivé vítězství zaznamenalo také doposud vládnoucí sdružení v Krásné Lípě okolo starosty Jana Koláře. To bude mít příští čtyři roky 16 zastupitelů z 21, o jeden mandát si tak ještě polepšilo. Svůj hlas Sdružení 2022 dalo 72,24 procenta voličů. "Říkal jsem si, že by čtrnáct mandátů byl skvělý výsledek. Dává nám to mandát pokračovat v práci a dodává nám to energii do dalších let," uvedl starosta Jan Kolář, který by tak měl v čele stát i další čtyři roky. Čtyři mandáty má Volba pro Lípu za 21 procento hlasů, poslední mandát pak patří za 6,76 procenta komunistům.

V čele Jiřetína pod Jedlovou stál Josef Zoser čtvrt století, dobrovolně starostenskou židli opustil v roce 2015. Nyní ale vše nasvědčuje tomu, že se na ni opět vrátí. Jeho Místní hnutí za harmonický rozvoj totiž zcela jasně opanovalo komunální volby v této vesnici na okraji Lužických hor a bude mít čtyři ze sedmi zastupitelů.

Velký návrat v Jiřetíně, vyhrál dlouholetý bývalý starosta Josef Zoser

V Benešově nad Ploučnicí vyhráli volby SNK Evropští demokraté starosty Petra Jansy, za 30,94 procenta hlasů získalo pět mandátů, což je třetina zastupitelstva. Druzí skončili na pomyslné pásce Benešováci s 25,35 procenta hlasů a čtyřmi zastupiteli. Náš Benešov budou zastupovat tři lidé (17,26 %), Koalici pro Benešov dva (11,65 %) a Alternativu pro Benešov jeden (9,80 %).

Drtivým vítězstvím současné radniční Koalice pro Kamenici skončily volby v České Kamenici. Tým vedený starostou Janem Papajanovským oslovil 63,04 procenta voličů a bude mít pro příští čtyři roky 14 zastupitelů z celkových 21. Druhé s velmi výrazným odstupem a ziskem 16,06 procenta skončilo Město pro lidi a třetí s 14,94 procenta SNK Evropští demokraté. Obě tato uskupení mají po třech zastupitelích. Spolu pak bude mít jednoho zastupitele za zisk 5,96 procenta.

V Jílovém vyhrálo SNK Občané Jílového s 34,87 procenta hlasů a šesti zastupiteli z celkových 17. Čtyři zastupitele bude mít SPD, která získala 22,43 procenta hlasů. Po třech zástupcích má Zdraví sport prosperita a koalice ODS a KDU-ČSL. Poslední jílovský mandát připadl na komunisty.

Policie obvinila muže za kupčení s hlasy v Mikulášovicích

Novým starostou Jiříkova by se měl stát dosavadní místostarosta a lídr NK města Jiříkova Jindřich Jurajda, jehož kandidátka získala za 48 procent hlasů osm zastupitelů, což je většina. S velkým odstupem a třemi zastupiteli skončila ODS (19,83 %). SPD na druhém místě bere za 14,52 procenta hlasů dva zastupitele, Spolek přátel Jiříkova a Filipova a komunisté získali po jednom zastupiteli.

Jasné vítězství přinesly volby také v Mikulášovicích, kde s 40,17 % a pěti zastupiteli zvítězilo sdružení Změna 22. Na druhém místě se umístilo sdružení dosavadní starostky Miluše Trojanové Pro lepší město Mikulášovice s 22,88 procenta hlasů a třemi mandáty. O jeden mandát méně mají Nezávislí pro krásné Mikulášovice a jednoho zastupitele získalo sdružení Pro naše město.

Ve Šluknově zvítězili Starostové a nezávislí s 33,88 procenta a pěti zastupiteli. O jeden mandát méně má DOMOV (23,18 %) a Místní hnutí za harmonický rozvoj (27,07 %). Unie pro zdraví a sport bude mít dva zastupitele za 15,87 procenta hlasů.

Ve Verneřicích vyhrálo komunální volby sdružení Verneřicko, které získalo 43,23 procenta hlasů a čtyři mandáty v devítičlenném zastupitelstvu. Druhé skončilo PRO Verneřice s třemi mandáty a 26,79 procenta hlasů. Posledním subjektem v novém zastupitelstvu bude díky dvěma zastupitelům NK města Verneřice s 23,38 procenta hlasů.Oproti tomu v Chřibské byly volby velmi vyrovnané, tomu odpovídá i zisk mandátů jednotlivých sdružení. Nejvíce hlasů získalo SNK Za rozvoj města (23,46 %), druhé skončilo SNK Právě a poctivost (20,84 %), třetí SNK Pro kvalitnější život (20,14 %). Každé z těchto uskupení získalo po dvou mandátech. Poslední deváté místo v zastupitelstvu pak připadlo SNK Šance pro Chřibskou (15,11 %).

Pokud potřebujete vědět ještě další podrobnosti ke komunálním volbám a zajímavosti z regionu, začtěte se do speciálu Děčínského deníku Volby 2022.