"Už mi volali čtyři kluci z reprezentačního týmu starostů a gratulovali mi. Máme čtyři ze sedmi mandátů. Jestli budu starosta, to se ještě musíme dohodnout. Šel jsem do toho proto, že jsem nebyl spokojený s tím, že se zastavil rozvoj Jiřetína. To, jestli budu starosta nebo místostarosta, už není důležité," řekl Zoser s tím, že chce dát v obci dohromady komunitu, která se spolu bude bavit a pracovat na rozvoji vesnice. "Je to pro mne víc, než když jsem před dvaceti lety postoupil do senátu, protože lidi ani po sedmi letech, co jsem v důchodu, nezapomněli, co jsme tu za 25 let mého starostování dokázali," doplnil vítěz jiřetínských voleb, který získal 48,90 procenta hlasů. Druhé na pásce je sdružení současného starosty Bohuslava Kaprálika z 32,98 procenty a dvěma mandáty. Občanské sdružení pro Jiřetín pak oslovilo 18,10 procenta voličů a bude mít jednoho zastupitele.

Josef Zoser se stal starostou Jiřetína v roce 1990 a vydržel až do dobrovolného odchodu na konci roku 2015. Do veřejného života se zapojil ale mnohem dříve. Už za minulého režimu byl předsedou jiřetínského fotbalového klubu. „Pak jsem tady byl ve stavební komisi. Jednou jsem nadhodil: Co kdybych šel dělat předsedu místního národního výboru? Řekli mi, že musím vstoupit do partaje. Na to jsem jim řekl, že do partaje mne nedostanou,“ řekl před lety v rozhovoru pro Deník.

Za Zoserova starostování Jiřetín pod Jedlovou v roce 1998 vyhrál celostátní kolo soutěže Vesnice roku, přivítal na návštěvě prezidenta Václava Havla. Na šest let byl Josef Zoser i součástí vysoké politiky, v roce 2002 se totiž stal historicky druhým senátorem za okres Děčín. O deset let později byl zvolen do krajského zastupitelstva.