Zdroj: DeníkPřestože se volební místnosti zavřely teprve před několika hodinami, první kola oťukávaček se již v Děčíně uskutečnila. Podle Anděla se ANO již bavilo s několika uskupeními v novém zastupitelstvu. „Už jsme jednali se čtyřmi subjekty. Pokud bude mít zájem i někdo další, nebráním se dalšímu jednání. Budeme se potkávat po neděli a budeme finišovat s jednáními. Myslím si, že jsme schopni se domluvit v souladu s vůlí voličů,“ přiblížil rozbíhající se rokování Anděl. On sám by chtěl mohutnější koalici, ve které by byly více než dva subjekty. Nabízí se několik možných koalic v čele s ANO, například s Našim Děčínem a ODS. Taková koalice by měla 16 hlasů z 27. Variant je ale více, ve hře je i spojení s SPD. K takovému spojení by ale pravděpodobně složitě hledalo partnery. „Musíme vytvořit nějakou smysluplnou koalici, která v příštích čtyřech letech posune město dál. Chceme více než jednoho partnera, protože se domníváme, že víc hlav víc ví. Pokud bychom se spokojili s jedním partnerem, tak bychom si vystačili s Volbou pro Děčín nebo s SPD,“ doplnil Jiří Anděl, který tak velmi pravděpodobně bude v čele města působit i v následujícím volebním období.

Mimo dosavadní jednání je zatím VPD. „Nás nikdo zatím neoslovil, s nikým jsme ještě nejednali,“ řekla Lehká v sobotu 24. září večer.

V novém zastupitelstvu zasedne výrazně méně uskupení než v předchozím volebním období. Kromě ANO, SPD a VPD uspěl také Náš Děčín, který bude mít tři mandáty, ODS dva a Piráti jeden.

Také roce 2018 ovládlo komunální volby v Děčíně zcela jednoznačně hnutí ANO, výsledky voleb poslaly do zastupitelstva devět z deseti kandidujících subjektů. Neuspělo pouze uskupení Severočeši Děčín. Vítězné ANO získalo 27,97 procenta a devět zastupitelů. Na druhém místě skončila s velkým odstupem a ziskem 14,12 procenta a 4 zastupitelů Volba pro Děčín. O desetinu procentního bodu a stejně zastupitelů pak mělo uskupení Náš Děčín. Další čtyři kandidující subjekty získaly po dvou zastupitelech. Piráti za 8,86 procenta hlasů, Změna pro Děčín za 8,12 procenta, ODS za 6,49 procenta a KSČM za 6,30 procenta. O zbývající dva mandáty se rovním dílem podělila SPD (6,08 %) a sociální demokracie (5,96 %).