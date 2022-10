"V zastupitelstvu budeme mít většinu 16 hlasů," uvedl lídr vítězného hnutí Jiří Anděl. Ten by se měl stát na ustavujícím zastupitelstvu primátorem. Pokud jej zastupitelé na ustavujícím zasedání zvolí, stane se po Vladislavu Raškovi teprve druhým, kterému se povedlo obhájit primátorské křeslo. A to přesto, že v této funkci byl pouze poslední dva roky, předchozích šest let působil na radnici jako náměstek.

Nová rada bude mít devět členů, stejně jako ta předchozí. Šest z nich bude z ANO, tři pak z SPD. O personálním složení budou koaliční partneři ještě jednat, smlouvu by měli podepsat v pondělí. V zastupitelstvu má ANO 11 lidí, SPD pět. V jejích barvách by se měl stát neuvolněným náměstkem primátora poslanec a krajský zastupitel Jaroslav Foldyna. Ten se chce zaměřit na vyloučené lokality ve městě. "Je potřeba najít věcná pravidla. Je potřeba všechny problémy pojmenovat a dát na stůl. Ústavní soud zrušil bezdoplatkové zóny. My nyní musíme jeho výhrady vyslyšet a udělat nový zákon," řekl Foldyna, který chce propojovat svou práci na městě a ve Sněmovně.

O dvoučlenném složení nové děčínské koalice se mluvilo již před volbami, spekulace zesílily ještě během volební noci. Jiří Anděl přitom krátce po volbách řekl, že by si ideálně představoval trojčlennou koalici. To mohlo ale narazit na určité osobní animozity mezi některými zastupiteli, případně na nechuť spojit se s SPD.

Povolební jednání v Děčíně se rozbíhají, jasno o koalici zatím není

Mimo radniční koalici zůstane Volba pro Děčín, která se na vládě ve městě podílela několik volebních období. „Je to smutné pro Děčín a jeho reputaci. Jsem přesvědčená, že tam nejsou lidé, kterým jde skutečně o Děčín. Věci, které jsme se snažili dát dohromady, to přijde vniveč. Už jen z principu, že jsme to dělali my. Tím nemyslím jen Volbu, ale i ODS nebo Piráty,“ řekla Deníku lídryně Volby pro Děčín Anna Lehká. Volba skončila v hlasování těsně třetí za SPD a získala také pět mandátů. S tímto uskupením po komunálních volbách nikdo vážně nejednal. „My jsme nabízeli jen práci, práci a práci,“ dodala Lehká.

První nabídka na koalici byla od ANO kromě SPD také Našemu Děčínu, který tuto nabídku nakonec nepřijal. „Od začátku jsme se soustředili na jiné trojkoalice, které by mohly nabídnout minimálně stejný počet hlasů v zastupitelstvu. Nezbývá nám než toto rozhodnutí respektovat,“ řekl lídr Našeho Děčína Ondřej Smíšek. Na stole byly varianty s ODS nebo Volbou pro Děčín, ty ale nakonec nevyšly.

„Dvě nejsilnější strany sestavily koalici, mají jasnou většinu. Respektujeme vůli voličů,“ doplnil lídr ODS Martin Kubš.

Výsledky voleb v Děčíně

Volební účast 36,31 procenta

1. ANO 33,93 % (11 zastupitelů)

2. SPD 15,20 % (5 zastupitelů)

3. Volba pro Děčín 15,06 % (5 zastupitelů)

4. Náš Děčín 9,75 % (3 zastupitelé)

5. ODS 8,20 % (2 zastupitelé)

6. Piráti 5,31 % (1 zastupitel)