„Primátorský řetěz není jen symbolem nějaké pozice, je to především obrovské břemeno a závazek. Já jej s pokorou přijímám a budu se snažit, abyste nezalitovali své volby,“ řekl po zvolení staronový primátor Anděl. Ruku pro něj zvedlo 16 z 27 zastupitelů, tedy všichni z koaličních stran ANO a SPD.

Opoziční zastupitel Tomáš Brčák (ODS) navrhl na primátora Jiřího Skalického. „Stejně jako pan Anděl v Děčíně nebydlí, ale je to alespoň přirozený lídr,“ řekl na Skalického adresu v narážce na informace u údajném žití Jiřího Anděla v Novém Boru nyní už bývalý náměstek primátora. Skalický tuto nominaci odmítl. „V Děčíně žiji od listopadu 1985. Do roku 1995 jsem bydlel v Březinách. Od roku 1980 tu mám rodiče. Vždy jsem tu bydlel, ale nikdy jsem tu až do roku 2014, kdy jsem byl zvolen náměstkem, nepracoval. Takže mám pocit, že Děčíňák jsem, i když jsem se tu nenarodil,“ reagoval Anděl s tím, že občas přespává v Děčíně, občas v Novém Boru, odkud pochází jeho žena.

Opozice se vymezila proti počtu náměstků primátora, i proti některým gescím. Jednou z nich byl náměstek pro vyloučené lokality a styk se zákonodárnými orgány státu. „Je to funkce ušitá na míru poslanci parlamentu. Proč tuto práci nemůže pan poslanec vykonávat v rámci svého poslaneckého mandátu, ale musí za to platit město?“ řekl na adresu Foldyny Otto Chmelík (Volba pro Děčín). Opozice také požadovala zveřejnění gescí pro jednotlivé náměstky ještě před stanovením počtu náměstků, toho se ale nedočkala. Stejně jako se nedočkala odpovědi na to, zda se skutečně budou čtyři radní věnovat sociální oblasti.

„Jsem Děčíňan.“ Bojovník za jez hájí mandát ANO ve městě, kde bydlí jen krátce

Náměstkem pro rozvoj a IT se stal Jan Skalický, sociální problematiku bude mít na starosti Jitka Flachsová. Velké zmatky panovaly kolem volby dalšího náměstka Václava Němečka, který nejprve odmítl nominaci na náměstka pro prevenci kriminality a veřejný pořádek. S pojmenováním své funkce náměstek pro prevenci kriminality nakonec souhlasil a byl tak zvolen třetím náměstkem. Jaroslav Foldyna je pak náměstkem pro styk se zákonodárnými orgány. Poslední dva jmenovaní budou pracovat jako neuvolnění. Foldyna byl zvolen těsnou většinou čtrnácti hlasů, což může být problematické, pokud soud ve středu zruší mandát Skalickému.

Soud posoudí mandát Skalického

Proti volbě vedení města vystoupilo při schvalování programu jednání několik zastupitelů. V pondělí podle nich nebylo možné zvolit nové vedení kvůli probíhajícímu soudnímu sporu, kdy soud posuzuje legitimnost mandátu Jana Skalického (ANO), který se podle navrhovatelů volební stížnosti do Děčína přistěhoval pouze fiktivně. Proti programu se postavila Volba pro Děčín, ODS nebo Piráti. „Vzhledem k tomu, že se výsledek očekává během několika dní, je nesmyslné, abychom dnes o tomto člověku hlasovali. To se dostáváme do absurdistánu,“ řekl pirátský zastupitel Petr Zdobinský. K této skupině se připojil také zastupitel za ANO Václav Němeček. „Vystavujete nás jako zastupitele něčemu, co se nedá nazvat jinak než blamáží,“ řekla ještě před hlasováním o vedení lídryně VPD Anna Lehká.

Podání žaloby na neplatnost mandátu jako jediné nemá odkladný účinek, lhůta pro poslední možný termín ustavujícího jednání zastupitelstva vypršela právě v pondělí. „Pokud bude stížnosti vyhověno, uděláme změnu a nahradíme jej,“ řekl Anděl k volbě Jana Skalického náměstkem primátora. Podle Skalického není pondělní jednání ničím, co by bránilo demokracii. „Do středy neočekávám žádné zásadní úkony, které by bylo potřeba brát zpět. Slibuji, že do rozhodnutí soudu nebudu nic podepisovat. Není třeba volbu odkládat, je to normální proces zastupitelstva,“ hájil postup samotný Skalický. Program se podařilo schválit až po téměř hodinové diskuzi.

Ve Verneřicích a ve Františkově je jasno, zvolili si starosty

Kromě primátora a jeho náměstků zastupitelé v pondělí zvolili také radní. Na zbývající čtyři místa řadových radních byli zvoleni Jan Palička a Radek Kudrnáč (oba ANO) a za SPD Ivana Poschová, která byla zvolena jako uvolněná radní pro školství a kulturu, a Miroslav Šefara, který se do městské rady vrací po dvaceti letech. Na přelomu století byl radním za ČSSD.

Oproti jiným městům zastupitelé v Děčíně prozatím nezvolili členy finančního a kontrolního výboru, který musí zřídit ze zákona. Již před ustavujícím zastupitelstvem primátor Anděl řekl, že na ustavujícím jednání vyzve jednotlivé politické subjekty k předložení jmen kandidátů a volba se uskuteční na následujícím jednání na konci listopadu.

Kvůli neustále protahujícímu se jednání museli zastupitelé zařadit hlasování, se kterým původně nepočítali. Podle jednacího řádu je totiž možné hlasovat pouze do 21. hodiny, pokud zastupitelé nebudou souhlasit s prodloužením. Takový souhlas vydali deset minut před limitem a možnost hlasovat prodloužili až do půlnoci. Jednání nakonec skočilo před limitem, krátce po jedenácté hodině.

Před čtyřmi lety volby vyhrálo také ANO, které následně sestavilo koalici s Našim Děčínem a ČSSD. Primátorem se tehdy stal Jaroslav Hrouda, kterého zastupitele po roce a půl z funkce odvolali. Po přibližně půlroční politické krizi ve městě se primátorem stal Jiří Anděl. Novou koalici tvořila část zastupitelů zvolených za ANO, Volba pro Děčín, Změna pro Děčín, ODS a Piráti.

Výsledky komunálních voleb v Děčíně.Zdroj: Deník