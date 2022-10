Po jedné stížnosti pak padlo ve Šluknově a v Děčíně. Tam trojice kandidátů za ODS a STAN požaduje zrušení volby Jana Skalického za ANO. Ten měl ještě na volebním lístku uvedeno bydliště na Praze 5. Podle stěžovatelů se do Děčína přestěhoval pouze formálně a obchází tak volební zákon. Na tento problém Deník upozornil již před volbami. „Domníváme se totiž, že okolnosti kandidatury pana Skalického svědčí o účelovém obcházení volebního zákona v tom, že v jeho případě nedochází k naplnění materiálních znaků trvalého bydliště. Když někde bydlíte, musíte v daném místě vykazovat znaky toho, že tam skutečně bydlíte. Mít například poštovní schránku, zvonek. Zkrátka nebydlet někde jen účelově, tak jak tomu je v tomto případě,“ uvedl jeden z trojice navrhovatelů Filip Ušák ze STAN.

Podle kuloárních informací by se měl Skalický stát jedním z náměstků nového primátora. Na starosti by měl mít výstavbu jezu nebo přivaděče. „Jsem v Děčíně poslední tři roky téměř pořád. Mám tu většinu svých aktivit. Děčín je město plavby, které se věnuji 20 hodin denně,“ hájil se před volbami Skalický. Zda dá soud zapravdu jemu, nebo navrhovatelům, bude jasné do dvaceti dnů od doručení návrhu. Ten na soud přišel 6. října.

Dohromady na ústecký krajský soud dorazilo 18 stížností na průběh voleb, které většinou požadují prohlásit za neplatné volby a hlasování. V obcích, kde se někdo proti průběhu nebo výsledku voleb ohradil, se přeruší běh lhůt pro svolání ustavujících zastupitelstev. Ta může svolat dosavadní starosta teprve po soudním vyřízení všech stížností na průběh voleb ve své obci.