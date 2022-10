Hnutí ANO volby v Rumburku zcela jasně vyhrálo, výrazně vylepšilo svůj výsledek z roku 2018. Vše nasvědčovalo tomu, že bude tím hlavním hybatelem povolebního vyjednávání. Podle informací Deníku ANO, nebo alespoň některá z jeho částí, v budoucím vedení Rumburku bude. „To, že není jednota mezi členy klubu, mohu potvrdit. Nejednotné to bylo již před samotnými volbami,“ potvrdil Deníku starosta Lumír Kus.

Zdroj: DeníkPrávě Kus, který získal ve volbách nejvíce hlasů ze všech kandidátů ve městě, má stát v čele jedné části zastupitelů za ANO. Ta druhá se má utvářet kolem lídra ANO Lubomíra Veselky, který skončil mezi kandidáty ANO podle získaných hlasů až na pátém místě. Ke Kusovi by se měli připojit další tři zastupitelé, on sám počty nyní upřesňovat nechce.

O nejednotnosti zastupitelů za ANO jejich volební lídr nic neví. „Já zatím takovou informaci, že by mělo docházet ke štěpení, nemám. Jako lídr vyjednávám s jinými stranami a nevím o tom, že by někdo jiný měl jednat za ANO,“ řekl Deníku Veselka s tím, že chce jednat se zástupci všech stran v novém zastupitelstvu.

ANO zopakovalo v Rumburku volební vítězství, výrazně si polepšilo

Stejně Kus nyní nechce specifikovat možné koaliční partnery. Podle informací Deníku by se jimi měli stát Rumburští patrioti, ODS, Severočeši a Město lidem. Taková koalice by měla pohodlnou většinu 14 z 23 zastupitelů. „Upřednostňujeme variantu, se kterou máme zkušenosti. S lidmi, o kterých víme, že dodrží slovo. Jsme ale zároveň připraveni na to, že skončíme v opozici,“ hlásí se k této formaci lídr Rumburských patriotů Leoš Moravec.

Na jednání s částí zastupitelů ANO dorazil také nováček v rumburském zastupitelstvu Dalibor Dvořák. „Před začátkem jednání jsme vůbec netušili, že se něco takového děje. Byli jsme s nimi na schůzce, kde jsme si řekli své představy. Na závěr jsme se zeptali, jak jim to vychází matematicky. Teprve v tu chvíli jsme zjistili, že nejsou jednotní,“ popsal povolební situaci zastupitel zvolený za Restart Dalibor Dvořák.

Rozpad zastupitelského klubu zažilo ANO v minulém období také v Děčíně, kde se po přibližně roce a půl od voleb rozpadla koalice s ANO v čele a část zastupitelů ANO vystoupila společně s opozicí proti koalici a tehdejšímu primátorovi Jaroslavu Hroudovi. Vznikla z toho půlroční politická krize, nová rada v čele s primátorem Jiřím Andělem byla zvolena až na podzim. Podobnou cestou si o jedno volební období dříve prošlo ANO také v Ústí nad Labem, kde část zastupitelů tehdy vládního hnutí odvolala po osmi měsících primátora Josefa Zikmunda a uzavřela vlastní koalici.

Volební výsledky v Rumburku

1. ANO 27,69 % (7 zastupitelů)

2. ODS 12,97 (3 zastupitelé)

3. Rumburští patrioti 11,85 % (3 zastupitelé)

4. SPD 10,52 % (3 zastupitelé)

5. Severočeši.cz 9,91 % (2 zastupitelé)

6. Rumburáci.cz 7,85 % (2 zastupitelé)

7. Město lidem 7,04 % (2 zastupitelé)

8. Restart Rumburk 6,11 % (1 zastupitel)