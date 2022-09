Jak hodnotíte letošní volby v České Kamenici?

Pro nás je to velký úspěch. Voliči ocenili čtyři roky naší práce. Náš volební výsledek jsme v porovnání s volbami v roce 2018 navýšili o 25 procentních bodů. Je to jasný signál, že chtějí, abychom v naší práci pokračovali. Zároveň je to velký závazek a odpovědnost, protože v příštích čtyřech letech, i s ohledem na většinu, kterou máme, to bude více na nás.

Budete i nadále starostou?

Předpokládám, že budu nadále starostou já.

Čemu přisuzujete tak obrovský nárůst v počtu hlasů?

Kandidovali jsme už potřetí. Poprvé jsme byli nová strana, mladí radikálové, kteří do toho šli po hlavě a kritizovali, kritizovali, kritizovali. Během těchto čtyř let jsme přesvědčili voliče, že umíme pracovat v opozici a dali nám šanci jít na úřad. Teď to vnímám tak, že voliči ocenili nejen to, že jsme uměli založit opozici, pracovat v opozici, ale že jsme zvládli pracovat i na radnici. Část voličů před čtyřmi lety také možná měla obavu ze mne jako z lídra, protože mi v té době bylo 23. Nyní zjistili, že to může fungovat a není se čeho bát.

Starosta České Kamenice Jan Papajanovský.Zdroj: Koalice pro KameniciVyužijete většinu a budete Kamenici řídit sami, nebo si přiberete koaličního partnera? Je případně někdo, koho byste k takové spolupráci neoslovil?

Říkal jsem to už na předvolební debatě. Určitě nemůžeme spolupracovat s komunisty. Od začátku našeho sdružení máme takovou spolupráci zakázanou. Obecně pak záleží na konkrétních lidech, jak se s nimi o tom budeme bavit. Některé opoziční strany se proti naší práci vymezovaly a chtěly otočit město úplně jiným směrem. Takže je otázka, nakolik se programově shodneme nebo neshodneme. Zároveň chceme pokračovat v maximální vstřícnosti vůči opozici. Ta obsadila výbory nebo komise. Když jsme dělali výběrová řízení na zakázky, na zaměstnance nebo na architekta, tak jsme je brali do výběrových komisí. Máme navíc nastavenou vnitřní opozici, kdy i naši vlastní zastupitelé rozporují věci, pokud se jim něco nezdá. Což si myslím, že je důležité, protože nikdo není neomylný a člověk pořád potřebuje zpětnou vazbu.

Co vás v příštích čtyřech letech, která pravděpodobně nebudou nijak jednoduchá, čeká?

Máme v řadě věcí situaci jednodušší v tom, že navazujeme na svou vlastní práci. Když jsme přišli před čtyřmi lety na úřad, nebylo zde připravené vůbec nic. Veškeré projektové přípravy, projekty investiční i dotační jsme museli dělat od nuly. Což znamenalo, že první dva roky padly právě na tyto přípravy. Nyní pojedeme dál, předpokládám, že i ve velmi podobném složení rady města. Od prvního dne můžeme jet naplno a mít výsledky. Na druhou stranu bude problém s financemi. Budeme muset být sociálně citliví, protože ekonomická situace řady lidí ve městě je horší, než byla před čtyřmi lety. Zároveň je to období velkých dotačních příležitostí, protože jsme na začátku nové evropské dotační sedmiletky. Do Česka potečou opravdu velké miliardy z Fondu spravedlivé transformace, z nových operačních programů nebo z modernizačního programu. Pro města je šancí také národní program obnovy. Město má nyní příležitost se daleko víc rozvíjet, ale budeme muset ufinancovat projektové přípravy a spolufinancování.

Zmínil jste sociální programy. Některé, které mají pomoci rodičům dětí, jste nastartovali už letos. Budete v nich pokračovat?

V programu jsme slíbili, že pokud to bude potřeba, tedy když bude ekonomická krize pokračovat, tak jej prodloužíme na další pololetí. Předpokládám, že rozhodnutí na některém z příštích zastupitelstvech padne.