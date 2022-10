Ve Varnsdorfu již od volební noci jednají vítězný Náš Varnsdorf, Volba pro město Varnsdorf (VPMV) a ODS. Mimo hru tak momentálně je ANO, které zaznamenalo ztrátu poloviny hlasů oproti volbám před čtyřmi lety, nebo SPD. Ta naopak výrazně posílila. „Již dříve jsme si navzájem dávali najevo, že pokud to umožní výsledky, uděláme koalici. Ty to umožnily a o podobě koalice nyní jednáme. V posledních dnech se jednání ale trochu zadrhla,“ uvedl lídr Našeho Varnsdorfu Jan Šimek. Jeho uskupení šlo do jednání s tím, že si rozdělí místa ve vedení podle mandátů. Náš Varnsdorf by měl mít starostu a další dva partneři po jednom místostarostovi. Za ODS by jím měl být dosavadní místostarosta Jiří Sucharda a za VPMV Jan Šišulák, který by byl neuvolněný. V radě by pak NV měl tři radní, o zbývající čtyři by se podělila Volba pro město Varnsdorf a ODS. ODS s navrženým uspořádáním problém nemá, nyní se čeká na vyjádření Volby pro město Varnsdorf. „Jednání v rámci našeho hnutí pokračují i v pondělí 3. října. Počítám s tím, že to dotáhneme tento týden. Nyní vyjednáváme detaily, abychom to měli na co nejpevnějších základech,“ řekl Deníku Jan Šišulák z VPMV.