„Dnešní dopoledne bylo lehce ponuré, dalo by se říci anglické. Asi právě proto se pan D. rozhodl, že se pustí do velkého státnického činu. Přijel svou černou octavií před náš dům s fantastickou nabídkou: oslovil pana P., zda-li by příští týden nešel volit paní T. Samozřejmě, že to nechtěl zadarmo,“ napsal Petr Pánek z Mikulášovic na sociální sítě. Ten měl dorazit do volební místnosti v pátek mezi 14. a 19. hodinou a hlasovat pro předem určenou kandidátku, za to měl dostat 500 korun. Nabídka pětistovky za hlas měla platit pro celou rodinu.