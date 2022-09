Zdroj: DeníkV parlamentních volbách vyhrála protibabišovská koalice. U nás v kraji přesto dominovalo ANO. Jak to bude tentokrát, když je pětikoalice u kormidla a Babiš od vesla?

Je relativní, že je Babiš od vesla právě v Ústeckém kraji. V Ústí má primátora i hejtmana. Zároveň se vládní koalice dostala do velmi prekérní situace, kdy čelí koncentrované kampani opozice. Když byl Babiš v menšinové vládě, měl ulehčenou situaci. Proti němu bylo šest nepříliš koordinovaných „trpaslíků“.

Která z opozičních partají této kampani dominuje?

ANO. Babiš je výraznou polarizující osobností. Vyprofiloval ale i druhý tábor, který bych nazval „NEBabiš“. Lidé z něho to ani v komunálních volbách nehodí někomu z ANO. I když to třeba je schopný člověk a už něco ve vedení obce dokázal.

Vláda v posledních týdnech až měsících informovala o různých příspěvcích, zvyšování a podpoře. Nepřipomíná to Babišovo „rouškovné“?

Není tak rozdávačná, chová se k veřejnému rozpočtu odpovědněji. Tlak situace je však neúnosný. Ale nevím, jestli jí to pomůže ve volbách. Třeba konsenzus o zastropování cen energií nepřišel včas, další kroky v sociální oblasti nebyly nejlépe komunikované. A i když vláda přijde s tím, že něco přidá, jako třeba 5 tisíc na dítě, tak opozice hned reaguje, my bychom dali víc. Když se zeptáte, proč, často to ani věcně nevysvětlí. Tato jejich kampaň dopadá nejvíc na úrodnou půdu v regionech, kde se žije nejhůř. Jako na severu země, v pohraničí, v bývalých uhelných regionech – včetně Ústeckého kraje. Takže si také můžeme vsadit, že opozice bude dál nejsilnější právě tady.

Babiš prohlašuje, že tyto volby budou referendem o vládě. Budou?

Ze zákona jsou samozřejmě proto, aby se ustanovilo nově vedení měst a obcí. Ale agenda kampaně už je taková. Nastolil ji Babiš. Na druhou stranu na to naskočilo i SPOLU, které do kampaně přichází stylem pojďme i teď držet spolu. Nelze si ale představit, že po volbách padne vláda, pokud budou mít její strany slabší výsledky. Otřese to případně stranickými sekretariáty, možná na to budou i dílčí reakce v personálním složení vlády.

Jsou ČSSD a KSČM, které dlouhodobě ztrácejí, schopny se po těchto volbách resuscitovat?

To si nemyslím. Spíš na jejich úkor ještě dál posílí opozice, hlavně ANO. To úspěšně přebralo rétoriku a především hlasy důchodců ČSSD. SPD zase může ubrat hlasy komunistům.

Bude mít velká politika dopad i v menších obcích, kde tradičně spíše nekandidují zavedené strany, ale spíše různá sdružení?

Asi ne, v obcích to funguje pragmatičtěji, ne podle stranických a ideologických klíčů. Na druhou stranu polarizace společnosti a frustrace určitých voličských skupin je rozšířená i v malých městech a obcích. Může se to projevit implicitně, třeba nezájmem jít volit.

Jak to podle vás dopadne konkrétně v Ústí v komunálních a senátních volbách?

Určitě tam posílí ANO. A problém budou mít obecně vládní strany. V senátkách tipuji jako jistotu Nedvědického. Ve druhém kole se utká možná s Balejem nebo Dytrtem. V jejich případě se síly protibabišovského tábora mohou tříštit. Nevím úplně, v čí prospěch to dopadne lépe.

Jakou očekáváte volební účast?

Poměrně vysokou, i když samozřejmě účasti ve sněmovních volbách nedosáhne. Opozice do kampaně nainvestovala velké prostředky, aby mobilizovala voliče nespokojené s vládou. Obecně byly ale všechny strany motivované aktivovat voliče. Jde jim o poměrně vysoké příspěvky do stranických pokladen. Velmi slabou účast očekávám u druhého kola senátních voleb mezi státním svátkem a víkendem, kdy si řada lidí vezme dovolenou.