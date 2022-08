Sportovní terminologií řečeno, na přestupovém trhu bylo v Děčíně velmi aktivní hnutí ANO. To do svých řad přilákalo například strážníka Václava Němečka, který je v končícím volebním období jediným zástupcem sociální demokracie v zastupitelstvu. Novou tváří v barvách ANO v Děčíně je také plavební lobbista Jiří Skalický.

„Jsem v Děčíně poslední tři roky téměř pořád. Mám tu většinu svých aktivit. Děčín je město plavby, které se věnuji 20 hodin denně,“ vysvětluje Skalický, který je rodákem z Chrudimi a na radnici by se chtěl věnovat dopravě a rozvoji města. Jeho hlavním cílem je prolomit ledy okolo plavebního stupně na Labi, k tomu vidí politickou angažovanost v komunální politice jako ideální.

V Děčíně za ANO podobného kandidáta už v minulosti měli. V jeho dresu seděl v zastupitelstvu Vojtěch Ryvola, tehdejší investor nákupního centra Pivovar. Dnes působí v komunální politice v Praze.

Za nejsilnější sněmovní opoziční hnutí půjde do voleb také další odborník na dopravu, náměstek ředitele děčínského dopravního podniku Jiří Kasl.

Přímo meziměstský transfer pak připravilo vládní hnutí STAN, které v Děčíně posílá do voleb jako dvojku Filipa Ušáka. Ten se před osmi lety stal nejmladším starostou města v České republice, v končícím volebním období je členem zastupitelstva. Ale v Benešově nad Ploučnicí. „Politicky se dvanáct let angažuji na Děčínsku. V Děčíně jsem se narodil, chodil jsem zde na gymnázium a šest let zde bydlím,“ vysvětluje dvojka STAN, proč se rozhodla pro přestup mezi městy. V minulosti se podílel na prosazení nočního zákazu jízd kamionů mezi Děčínem a Českou Lípou, tehdy v pozici benešovského starosty. Ještě dříve bojoval za samostatnost děčínského gymnázia, kterému hrozilo sloučení s obchodní akademií. „Dění v Děčíně proto pro mne rozhodně není nové ani cizí,“ dodává Ušák.

Do velkých problémů se dostali v Děčíně komunisté, kterým se poprvé nepodařilo, oproti jiným městům, kde kandidují, naplnit seznam uchazečů o post zastupitele. Těch je v Děčíně 27, komunisté vysílají do volebního boje pouhých 16 lidí.

Obžalovaný starosta

O zajímavé přestupy není nouze ani ve Varnsdorfu. Stanislav Horáček se po posledních volbách stal jednoznačně starostou, jeho ANO získalo nadpoloviční počet křesel v zastupitelstvu. Jenže mezitím jej zadržela a obvinila policie z hospodářských deliktů včetně korupce. Státní zástupce jej pak obžaloval a nyní čeká na termín prvního stání. To mu ale nebrání v tom, aby se znovu ucházel o městské posty. Stejně jako jeho bývalý místostarosta a kolega z trestního spisu Josef Hambálek. Společně s nimi kandiduje i další současný zastupitel za ANO Jan Rýdl.

V Děčíně je jedenáct kandidátů na primátora, zájem je i jinde

Řada stran se v komunálních volbách skrývá za různými místními názvy. Například DSSS, jejíž předchůdkyni Dělnickou stranu soud jako extrémistickou rozpustil, se v Děčíně jmenuje Severočeši Děčín. Toto uskupení už kandidovalo v podobném personálním složení při minulých volbách, ale jako krytí si tehdy vybralo Alternativu pro občany. Kandidátka obžalovaného exstarosty Horáčka se pak zaštiťuje stranou Domov. V jejím čele stojí David Tygr Ploc. Toto politické uskupení vzniklo odštěpením z Volného bloku kontroverzního exposlance Lubomíra Volného. Kandidátky Domova jsou na více místech děčínského okresu.

S volbami jsou také každoročně spjatá některá nej. Nejstaršímu kandidátovi v okrese Děčín je 86 let, Josef Myšák hájí v Krásné Lípě barvy komunistů. Na opačném pólu se nachází trojice osmnáctiletých – Adam Bureš z Velkého Šenova, Simona Königová z Dobkovic a Josef Sluťák z Těchlovic.

