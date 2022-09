Krok za krokem k Měsíci

Portál BBC informuje, že úkolem SLS při první misti Artemis I je vynést daleko od země zkušební modul nazvaný Orion. Po obletu naší planety se pak raketa vrátí zpátky na Zemi, kde má dopadnout do Tichého oceánu. Modul bude zatím bez posádky, a jestli se osvědčí, budou do něj moci za dva roky nastoupit astronauti.

Kosmická loď Orion. Právě tato má na Měsíc dopravit dalšího člověka, cesta je součástí programu Artemis.Zdroj: NASA

„Vše, co děláme při tomto letu, posuzujeme optikou toho, co můžeme dokázat a co můžeme předvést, aby se snížilo riziko pro misi Artemis II s posádkou," sdělil astronaut americké agentury Randy Bresnik.

Portál CNN pak doplňuje, že se bude raketa SLS v průběhu let postupně vyvíjet. Součástí mise Artemis I bude také vypuštění deseti malých satelitů nazvaných CubeSats, určených pro vědecké a komerční účely.

Zkouška odolnosti

Inženýři budou zkoumat hlavně to, zda tepelný štít Orionu zvládne extrémní teploty, které ho budou spalovat při návratu do zemské atmosféry. Modul se zpátky na Zemi bude vracet rychlostí osmatřicet tisíc kilometrů v hodině, což má být dvaatřicetinásobek rychlosti zvuku. „Dostaneme se na více než čtyři tisíce stupňů Celsia. Vrátili jsme se k ablativnímu materiálu z Apolla, který se nazývá Avcoat. Je v blocích s výplní mezer a jeho testování má vysokou prioritu,“ uvedl vedoucí programu Orion u výrobce letecké techniky Lockheed Martin Mike Hawes.

Zdroj: Youtube

Velkým otazníkem bylo při startu mise Artemis i počasí. Pokud by odstartovala v předem stanovený čas, mělo by díky osmdesátiprocentní šanci na příznivé podmínky být všechno v pořádku. V případě technických problémů a odsunutí začátku letu na konec vyhrazeného dvouhodinového okna však pravědpobnost hezkého počasí kvůli výskytu srážek klesne na šedesát procent. A to už může být problém, jelikož raketa nesmí odstartovat za deště. Očekávalo se, že důležitou událost bude na Floridě sledovat až dvě stě tisíc lidí, ti se ale nakonec startu nedočkali.

„Tato raketa bude větší, hlasitější a působivější než kterákoli jiná, kterou jste dosud viděli," uvedla viceprezidentka společnosti Jacobs Space Operations Group Lorna Kenna.

V současné době je naplánováno prvních pět misí Artemis a NASA zatím pracuje na dalších projektech až k číslu deset.

Dalším krokem v objevování vesmíru by pak měl být Mars. V konečném důsledku má mise Artemis sloužit jako zkouška pro dopravu lidí na rudou planetu. „Časový plán pro misi na Mars stanovil prezident Obama. Určil rok 2033," připomněl administrátor americké agentury Bill Nelson.

Kromě NASA se bude z úspěchu mise Artemis těšit i Evropská kosmická agentura. Pro Orion poskytla servisní modul, díky čemuž doufá, že i evropští občané budou moci v budoucnosti cestovat na Měsíc.

Zdroj: Youtube

Už přes padesát let

Úplně prvním kosmickým letem, který dopravil lidi na Měsíc, bylo Apollo 11. Dvacátého července roku 1969 díky němu stanuli astronauti Neil Armstrong a Edwin „Buzz" Aldrin jako první lidé na povrchu přirozené družice Země.

Poslední mise s posádkou na Měsíc pak nesla název Apollo 17 a uskutečnila se mezi sedmým a devatenáctým prosincem 1972. Překonala hned několik rekordů včetně nejdelšího přistání na Měsíci, nejdelší vesmírné procházky nebo největšího měsíčního vzorku přivezeného na Zemi.