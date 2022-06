Tyto způsoby pak můžeme využít i v praxi, při práci s reálnými objekty. Říká se mu párování. Pokud nám při něm zůstane nespárovaný prvek, znamená to, že počet objektů je lichý.

Až dosud nebyla kategorizace lichých a sudých čísel, známá také jako paritní klasifikace, u zvířat nikdy prokázána. Nová studie, publikovaná v časopise Frontiers in Ecology and Evolution, však přináší nečekané zjištění. Včely medonosné se paritní klasifikaci umí naučit.

Úlohy týkající se parity jsou u lidí považovány za abstraktní a numerické pojmy vysoké úrovně. Je zajímavé, že lidé vykazují při kategorizaci čísel na sudá a lichá rychlost a velkou přesnost. U každé skupiny navíc reagují trochu jinak. Například na sudá čísla mají lidé tendenci reagovat rychleji při činnostech prováděných pravou rukou a na lichá levou.

Rychleji a přesněji také kategorizujeme sudá čísla ve srovnání s lichými. A výzkumy zjistily, že děti si obvykle spojují slovo „sudá“ s „pravou“ a „lichá” s „levou”.

Tyto studie naznačují, že lidé mohou mít naučené a/nebo vrozené schopnosti týkající se sudých a lichých čísel, které mohly vzniknout buď evolucí, kulturním přenosem, nebo kombinací obojího. Dosud není zřejmé, proč by pro lidi mohla být parita, kromě jejího využití v matematice, pro lidstvo důležitá, takže původ těchto schopností zůstává dosud nejasný.

Pochopení toho, zda a jak zvířata dokáží rozpoznat (nebo se naučit rozpoznávat) sudá a lichá čísla, by nám mohlo napovědět více o naší vlastní historii s paritou.

Předešlé studie již ukázaly, že včely medonosné se dokážou naučit řadit objekty podle množství, provádět jednoduché sčítání a odčítání, přiřazovat symboly k množství a dávat do souvislosti velikost a číselné pojmy.

Aby se včely byly schopny naučit paritní úlohy, rozdělili je vědci do dvou skupin. Jedna byla naučena spojovat sudá čísla s cukrovou vodou a lichá čísla s tekutinou hořké chuti (chininem). Druhá skupina byla naučena spojovat lichá čísla s cukrovou vodou a sudá čísla s chininem.

Jednotlivé včely byly trénovány k porovnávání sudých a lichých čísel pomocí karet s různým počtem obrazců, dokud nevybraly správnou odpověď s osmdesátiprocentní přesností.

Zdroj: Youtube

„Pozoruhodné je, že jednotlivé skupiny se učily různou rychlostí. Rychleji se učily včely vycvičené na spojování lichých čísel s cukrovou vodou,“ píší vědci ve své studii. Jejich tendence k učení lichých čísel byla opačná než u lidí, kteří rychleji kategorizují sudá čísla.

Poté výzkumníci každou včelu testovali na číslech, která nebyla během tréninku zobrazena. Překvapivé podle nich bylo, že nová čísla včely kategorizovaly jako lichá či sudá s přesností přibližně 70 procent.

Výzkum tedy dokazuje, že miniaturní mozky včel zvládly pochopit pojmy sudá a lichá. A z toho vyplývá, že kategorizovat čísla dle sudosti dokáže nejen velký a složitý lidský mozek, který se skládá z 86 miliard neuronů, ale i malý hmyzí mozek s necelým milionem neuronů.

Znamená to tedy, že úloha týkající se parity je méně složitá, než se původně předpokládalo? K nalezení odpovědi si vědci vzali na pomoc technologii inspirovanou biologií.

Umělé neuronové sítě byly jedním z prvních učebních algoritmů vyvinutých pro strojové učení. Tyto sítě jsou inspirovány biologickými neurony, jsou škálovatelné a mohou řešit složité úlohy rozpoznávání a klasifikace pomocí výrokové logiky.

Výzkumníci kvůli testu parity sestrojili jednoduchou umělou neuronovou síť s pouhými pěti neurony. Zadali jí signály mezi 0 až 40 impulsy, které klasifikovala jako liché nebo sudé. Navzdory své jednoduchosti neuronová síť správně klasifikovala čísla impulsů jako lichá nebo sudá se stoprocentní přesností.

There's something "odd" going on in honeybees…