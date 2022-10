Vlastní jménem Vangeliya Pandeva Gushterova se narodila 3. října 1911 a zemřela 11. srpna 1996, jak uvádí internetová encyklopedie Wikipedia. V dětství oslepla. Většinu svého života strávila v oblasti Rupite v Bulharsku. Na konci 70. a 80. let se zejména na východě Evropy stala velmi populární díky svým údajným jasnovideckým schopnostem. Ty mířily i do vzdálenější budoucnosti včetně roku 2023.

Zdroj: Youtube

Její příznivci na základě její výpovědi zaznamenali, že v roce 2023 Země zažije nějakou změnu na své oběžné dráze. Bez ohledu na to, jaká to může být změna, může mít zničující následky, pokud k ní skutečně dojde. Informoval o tom například web irishmirror.ie.

„Planeta je umístěna v dokonalé rovnováze, a tak i sebemenší posun by mohl způsobit nežádoucí a extrémně škodlivé změny klimatu a hladiny moří. Pokud by se například Země přiblížila ke Slunci, náš domov by čelil zvýšené radiaci a extrémním teplotním skokům,“ zpracovala předtuchy vědmy autorka článku Sophie Collinsová.

Vanga také měla svým naslousluchačům sdělit, že v roce 2023 bude „velká země“ na lidech provádět studie biologických zbraní. Kvůli pokusům pak tisíce lidí zemřou. Rovněž se obávala jaderného neštěstí.

Spojitost s Ukrajinou

Vše lze bohužel dát do souvislostí s válkou na Ukrajině. Zde totiž ruský agresor nevylučuje použití jaderných zbraní a také je v ohrožení Záporožská jaderná elektrárna, která bývá ostřelována a je v rukou ruských okupantů. A že by Rusko nemělo i biologické zbraně a neváhalo by je v krajním případě použít, to v dnešní době také nikdo stoprocentně nevyloučí. Informaci o této hrozbě shrnul i britský web thesun.co.uk.

Další předpovědí, která se ale nejspíše nesplní, je tvrzení, že v roce 2023 skončí běžné porody a všichni lidé budou doslova pěstováni na míru v laboratořích.

„Miminka nově skončí jako postavy z počítačové hry The Sims,“ dodal přední britský web.

A přidal i další vidění, která měla baba Vanga sdělit: již v roce 2028 lidstvo objeví nový zdroj energie a přistane na Venuši. Mohla ji však zaměnit s Marsem, na který se lidská osádka v relativně brzké budoucnosti chystá.

Dále by v roce 2288 mělo lidstvo umět cestovat časem, v roce 3797 všichni lidé opustí Zemi, v roce 4599 lidstvo dosáhne nesmrtelnosti a v roce 5078 dokonce opustí známý vesmír. Tak uvidíme.