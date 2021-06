Nový druh žáby pochází z velmi rozšířeného rodu Pristimantis, který zahrnuje téměř 570 různých druhů žab. Nejnovější přírůstek však na rozdíl od jiných nese jméno, které potěší všechny milovníky rockové hudby. „Vědci obojživelníka pojmenovali po britském průkopníkovi rockové hudby - skupině Led Zeppelin," píše list The Guardian.

Latinský název nového druhu zní Pristimantis ledzeppelin. „Výzkumníci a manželé David Brito-Zapata a Carolina Reyes-Puigová žábu objevili v části And zvané Cordillera del Cóndor. Toto pohoří se rozpíná na jihovýchodě Ekvádoru a severovýchodě Peru," doplňuje The Guardian.

Oba výzkumníci jsou příznivci hudby a především právě skupiny Led Zeppelin. „Pojmenováním žáby jsme chtěli vyjádřit úctu kapele a její úžasné hudbě," vysvětlili jméno žáby její objevitelé.

Zdroj: Youtube

Ekvádor je na žáby z rodu Pristimantis neobyčejně bohatý. Až 28 nejnověji popsaných žab z něj bylo objeveno právě v této jihoamerické zemi. „Led Zeppelin má měděno-červené oči a skvrnitou žluto-černo-hnědo-oranžovou pokožku," poznamenává The Guardian. Samci dorůstají délky asi 2,4 centimetry. Samice jsou větší. Jedna z nich měřila i 3,6 centimetru.

Na keři nad vodou

Nový druh žáby vědci podrobně popsali v odborném časopisu Neotropical Biodiversity Journal. „Všechny exempláře druhu byly nalezeny na keřích obklopujících potoky vevnitř vyspělého lesa. Seděly na listech ve výšce 1,7 až 3 metry nad vodou," uvedli vědci Brito-Zapata a Reyes-Puigová v článku.

I když je popsání nové žáby úspěchem, odborníci upozorňují na to, že do pár let by svět mohl o tuto žabku přijít. A nejen o ni. Bohatá biodiverzita, jaká se nachází v Cordillera del Cóndor, je totiž ohrožená rozpínajícím se zemědělstvím, mohutnou těžbou dřeva i klimatickou krizí. Živočisné druhy proto vymírají, nemají šanci se přesunout jinam.

„Vzhledem k endemitickému charakteru oblasti, lze říct, že dané druhy, které zde žijí, se vyskytují pouze tady. Je proto na místě zvážit dlouhodobé iniciativy ochrany malých stavovců," varují vědci.