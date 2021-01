Loni v únoru úspěšně odstartovala z Kennedyho kosmického střediska v USA na raketě Atlas V sonda Evropské kosmické agentury (ESA) Solar Orbiter, na které se významně podílejí také čeští vědci. Klíčovou součástí družice je optická soustava koronograf METIS vyvinutá a vyrobená vědci z Turnovského OPToElektronického Centra (TOPTEC), které je součástí Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR. V těchto dnech si TOPTEC připomíná deset let od chvíle, kdy ministerstvo školství schválilo projekt umožňující vznik centra v jeho současné podobě.

Za těch deset let tu vzniklo mnohé. Přístroje na družice, observatoře pro odhalování potenciálně nebezpečných asteroidů, ale třeba také lépe viditelné dopravní značky nebo výrazně výkonnější lasery. Centrum pracovalo i na modernizaci největšího českého dalekohledu.



„Byla to dekáda špičkového vývoje optických a optoelektronických systémů. Nelze si však nepovšimnout, že to, co dnes dokážeme, je podmíněno řadou událostí, které se v regionu odehrávají už více než 700 let,“ připomněl výkonný ředitel centra TOPTEC Vít Lédl.

Problémy s prostory

TOPTEC sídlí na okraji Turnova v nájmu v jedné z dnes už poněkud historických budov z minulého století postavených zejména pro účely výroby klasické optiky, která nevyžadovala speciální prostředí. Druhou budovu osídlilo v centru Turnova.



A to je to, co zaměstnancům centra dělá vrásky. „Udržovat zde laboratoře s čistými prostory je náročné i nákladné. Navíc tu už nelze dosáhnout vyšší čistoty vzduchu, kterou bychom potřebovali pro nejpokročilejší výzkum a prototypování,“ vysvětlil Lédl.

Oba objekty vzdálené od sebe více než kilometr jsou výrazným omezením pro další rozvoj centra. Dalším důležitým aspektem je fakt, že smlouva o pronájmu budovy na okraji města má platnost do roku 2025. „Tato situace naléhavě volá už delší dobu po řešení, a proto se vedení Ústavu fyziky plazmatu rozhodlo tento stav změnit a postupně vybudovat pro centrum adekvátní prostory, které budou splňovat jak kapacitní, tak další nároky na moderní výzkumné centrum,“ doplnila Dana Marková za TOPTEC.

Ve spolupráci s městem Turnov a Libereckým krajem už TOPTEC hledá možnosti výstavby nových prostor. „Jednalo se například o prověření využití brownfieldů. Jednání stále pokračují,“ přiblížila Marková.



Pokračují zdárně. Krajský úřad hovořil se zastupiteli města o případné změně územního plánu. K tomu došlo na sklonku loňského roku. Nejpravděpodobněji se jeví výstavba nového centra na pozemcích za pivovarem Hrubý Rohozec. „Zastupitelstvem už třetí změna územního plánu proběhla. Snažíme se hledat i další rychlejší možnosti, například v areálu společnosti Dioptra, což je dnes v podstatě brownfield,“ potvrdil starosta Turnova Tomáš Hocke.



Město Turnov o setrvání centra TOPTEC bude usilovat. „Chceme, aby u nás centrum zůstalo, je to důležité pro město, protože centrum úzce spolupracuje se zdejší společností Cryptur, ale i pro celý Liberecký kraj,“ doplnil Hocke.