To, že mnohé kosmetické produkty jsou plné různých chemikálií, je známá věc. Nyní ale vědci ve velkém testu odhalili, že ve zkrášlovacích produktech se zřejmě nachází i takzvané PFAS, tedy per- a polyfluoralkylové látky. „Tyto chemikálie jsou tak odolné, že v těle dokáží vydržet celá léta a v životním prostředí i staletí. Přezdívá se jim i věčné chemikálie," upozorňuje server Science News, který informaci o výsledcích výzkumu přinesl.

Byť mají PFAS v chemickém průmyslu široké užití, jejich přesné účinky na zdraví člověka zatím nejsou dostatečně probádané. Nejčastěji jsou ale spojované s vyvoláváním problémů jako vysoký cholesterol či onemocnění štítné žlázy. „Neexistují žádné PFAS, které by nebyly škodlivé," upozornil chemik a fyzik Graham Peaslee z University of Notre Dame v Indiane.

Odborníci ve studií zaměřené právě na přítomnost takových látek v běžně dostupné kosmetice zkoumali dvě stě produktů. Výsledky studie zveřejnili v odborném časopisu Environmental Science & Technology Letters. „Při prvním velkém skríningu přítomnosti PFAS v kosmetických výrobcích prodávaných v USA a Kanadě vědci zjistili, že ve více než polovině prověřovaných produktů byla vysoká koncentrace fluoru, což naznačuje přítomnost PFAS," píše Science News.

Pozor na voděodolné řasenky a tekuté rtěnky

Největší koncentrace fluoru vědci zaznamenali ve voděodolných řasenkách, tekutých rtěnkách, lescích na rty i makeupech. Naopak nejmenší byly v testovaných korektorech. Takové výsledky podpořily předpoklady odborníků - PFAS jsou totiž odolné vůči vodě a logicky se jich nejvíce vyskytuje ve voděodolných produktech, nebo výrobcích s dlouhou životností.

Jak se přesně může projevit přítomnost PFAS v kosmetice na lidském zdraví, zatím není jasné. „Podle Peasleeho se ale tyto látky ze zkrášlovacích produktů mohou dostat nejen do těl těch, kteří takovou kosmetiku používají. Při umývání se látky mohou dostat do odtoku a potažmo do pitné vody," poznamenává server Science News.

Ze všech testovaných produktů pouze jeden z výrobců uvedl na obaly výrobku přítomnost PFAS. „Problém s těmito látkami je i v tom, že se v těle mohou dále rozkládat. Třeba na perfluoroktanovou kyselinou, která je spojována s rakovinou či nízkou porodní váhou novorozenců," upozornili dle Science News vědci.