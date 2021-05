V Černobylu narůstá záření. Vědci se obávají další nehody

V pondělí 26. dubna 2021 tomu bylo 35 let, co v černobylské jaderné elektrárně došlo k nechvalně známé havárii. Nyní se ukrajinský Černobyl znovu hlásí o pozornost. Uvnitř trosek elektrárny, v místnosti, kde se nacházejí zbytky roztaveného jaderného paliva, totiž vědci zaznamenali zvýšený počet neutronů. Odborníci se proto obávají, že by mohlo dojít k další nehodě…

Nový kryt Černobylské jaderné elektrárny na snímku z roku 2018 | Foto: Shutterstock