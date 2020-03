- Číslo na krajskou hygienu: 736 233 176, 704 829 502, 703 365 986 (po - pá 7:00 - 17:00)

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ZRUŠENÉ AKCE

Děčínský retro ples

Uskutečnit se měl ve Společenském domě Střelnice Děčín v pátek 20. března, přesouvá se na 11. září.

Reprezentační ples města Rumburku

Uskutečnit se měl ve Společenském domě Střelnice Rumburk v pátek 13. března, neproběhne. Vstupenky mohou lidé vracet od 13. března do konce dubna.

Koncert skupiny Vesna

v pátek 13. 3.

Zahájení turistické sezony v Děčíně

Děčín přijde o tyto významné akce v rámci zahájení sezony, které mělo probíhat 28. března:

Otevírání zámeckých zahrad

Jarní odemykání Labské stezky

Labský obojživelník

Family Food Festival

Startujeme! v Zoo Děčín

Recesistický závod Pastýřská 50

KINO SNĚŽNÍK - promítání zrušeno



CENTRUM PIVOVAR DĚČÍN - 13.3. Galavečer V., 24.3. Soutěž středních škol první pomoci, 27.3. Pivovarský ples - ODLOŽENO

Dětský zámecký karneval na Zámku Děčín a koncert Smyčcového kvarteta



Akce Schrödingerova institutu

Akce Městské knihovny Děčín - hledají se náhradní termíny

Městské divadlo Děčín - zrušilo prozatím všechny březnové akce. Seznam ZDE

Městské divadlo Varnsdorf

Zrušilo nebo odložilo prozatím všechny akce konající se do 26. března (Three for Silver, PLI, Hnízdo na nitkách a Play the Game). Zakoupení vstupenky zůstávají v platnosti, o náhradních termínech divadlo bude jednat.

Hokejová sezóna HC Děčín

Šluknovský zámek - zrušené akce do poloviny dubna

ZAVŘENO

Turistická informační centra na Děčínsku

Expozice Rajské ostrovy

Schrödingerův institut - ukončil zájmové a volnočasové aktivity

Uzavřena jsou jeho střediska, Dětský klub Koťátko i Tančírna Balahala.

ZÁMEK DĚČÍN

Prohlídky zámku

ŠLUKNOVSKÝ ZÁMEK

Prohlídky a výstavy - do odvolání

OBLASTNÍ MUZEUM DĚČÍN

CENTRUM PIVOVAR DĚČÍN

Uzavření stravovacích služeb, restaurace, Hopsária a Galerie v Centrum Pivovar do odvolání.

Ostatní služby a obchody jsou otevřené.



MĚSTSKÁ KNIHOVNA DĚČÍN

Městská knihovna Děčín včetně všech poboček je uzavřena pro veřejnost do odvolání.

Půjčené dokumenty budou o celou dobu uzavření knihovny automaticky prodlouženy.

AQUAPARK DĚČÍN a další plavecké haly na Děčínsku.

Zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách služeb jako jsou hudební a společenské kluby, sportoviště, posilovny, přírodní i umělá koupaliště či veřejné knihovny a galerie.

OTEVŘENO



ZOO DĚČÍN

Uzavřena pouze Expozice Rajské ostrovy a Ptačí dům



CENTRUM PIVOVAR DĚČÍN

Kromě stravovavích služeb, restaurací, Hopsária a Galerie

ÚŘADY

Otevírací doby úřadů ZDE

OTEVÍRACÍ DOBY OBCHODŮ

Vláda rozhodla s účinností od soboty 14. března 06:00 o uzavření obchodů s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic. Výjimka u uzavření obchodů platí dále například pro prodejny výpočetní techniky a spotřební elektroniky, malých domácích zvířat a krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů či tabákových výrobků.Se stejnou účinností kabinet zakázal přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, výjimkou je například zaměstnanecké stravování. Výjimku u zákazu přítomnosti lidí v restauracích tvoří provozovny, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a vězeňských zařízení. Zákaz se nevztahuje ani na prodej mimo provozovnu, tedy třeba provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny.

DOPRAVA (OMEZENÍ MHD)

Stejně jako během letních prázdnin budou od pondělí 16. března jezdit zelené autobusy v Ústeckém kraji. Opatření se dotkne sedmdesáti linek v celém kraji. Spoje, které běžně jezdí v období školního roku, omezené v jízdních řádech značkami 52 až 56, do odvolání nepojedou. Toto opatření se přímo dotkne 70 linek DÚK v celém Ústeckém kraji, z toho devět linek DÚK, které mají jen školní provoz, nebude v provozu vůbec. Naopak pojedou ty autobusy, které mají v jízdních řádech negativní značky 42 až 46. V nejbližší době se na autobusových zastávkách objeví nové jízdní řády.

Již ve středu oznámil děčínský dopravní podnik, že zruší školní autobusy vyjíždějící především v ranních hodinách. Stejně jako krajské linky budou ty městské v Děčíně omezené od pondělí. Od pondělí 16. 3. 2020 dochází k omezení školních spojů na linkách MAD Děčín. Spoje s poznámkou č. 73 nebudou obsluhovány, a to do odvolání. Ostatní spoje zůstávají beze změny.

Jedná se o ranní spoje:

linka č. 201 spoj v 7,19hod. Chrochvice - Bynov

linka č. 202 spoj v 7:10hod. Prokopa Holého – Bynov

spoj v 7:20hod. Bynov - Staré Město

spoj v 7.23hod. Staré Město – Bynov

spoj v 7:37hod. Prokopa Holého – Bynov

spoj v 7:50hod. Bynov - Hlavní nádraží

spoj v 8:05hod. Bynov - Hlavní nádraží

linka č. 204 spoj v 7:20hod. Březiny - Letná

linka č. 207 spoj v 7:04hod. Nemocnice - Želenice

linka č. 209 spoj v 7:07hod. Nebočady – Autobusové nádraží

linka č. 212 spoj v 6:56hod. Autobusové nádraží – Bělá

spoj v 7:15hod. Bělá – Folknáře

spoj v 7:45hod. Folknáře – Autobusové nádraží

JAK DODRŽOVAT HYGIENU