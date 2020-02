KDY: Do soboty 29. února

KDE: Zimní stadion Děčín

ZA KOLIK: 50 a 30 Kč

Veřejné bruslení se chystá v sobotu 15. února od 18 hodin, v neděli 16. února od 16 hodin, v neděli 23. února od 16 hodin, v pondělí 24. února od 16 hodin, úterý 25. února od 16 hodin, ve středu 26. února od 16 hodin, ve čtvrtek 27. února od 16 hodin, v pátek 28. února od 16 hodin a v sobotu 29. února od 18 hodin. Dospělí zaplatí 50 korun, důchodci, držitelé ZTP a děti do 150 cm 30 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma.