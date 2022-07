Udělejte si výlet do děčínské zoologické zahrady KDY: Denně od 8 do 19 hodin KDE: Zoologická zahrada, Děčín ZA KOLIK: 120 korun, děti 70 korun

Pokud máte rádi zvířata, můžete se vypravit na výlet do děčínské zoologické zahrady. Otevřena je během letních prázdnin každý den od 8 do 19 hodin. Prohlédnout si můžete celou řadu zvířat, například muflony, kachny nebo mravenečníky. Vstupné do zoo stojí pro dospělého 120 korun, děti platí 70 korun.

Verneřice zvou na Svatoanenskou pouť

KDY: Sobota 30. července od 12:30

KDE: Mírové náměstí, Verneřice

ZA KOLIK: Zdarma



Město Verneřice zve na Svatoanenskou pouť. Program akce bude slavnostně zahájen ve 12:30. Program je následující: 13:00 Kliďánko (country), 15:00 Sbor dobrovolných hasičů Verneřice, 15:30 Falzet, 18:00 The Remedy, 20:30 Prague Queen – World Tribude Band (revival Queen) a 22:00 ohňostroj. Pokud máte rádi zábavu a hudbu, neměli byste na této akci chybět.

Zajděte na výstavu Dějiny udatného českého národa

KDY: Do 31. srpna

KDE: Salónky ve východním křídle, zámek Děčín

ZA KOLIK: 60 korun

Unikátní výstava spisovatelky a výtvarnice Lucie Seifertové -Obří leporelo mapuje v obrazech dějiny naší země od lovců mamutů až po současnost. Výstava je vhodná pro rodiny s dětmi či dětské kolektivy letních táborů. Salonky ve východním křídle.

Film Hádkovi míří do Dolního Podluží

KDY: Pátek 29. a sobota 30. července od 19 hodin

KDE: Bio Luž, Dolní Podluží

ZA KOLIK: 130 korun



Nová česká komedie míří do kina Luž v Dolním Podluží. Pokud máte čas a chuť, můžete přijít do kina se podívat na snímek Hádkovi. Vstupenky stojí 1360 korun. Film je mládeži přístupný.

Letní kino chystají v Jílovém

KDY: Sobota 30. července od 21:30

KDE: Letní kino, Jílové u Děčína

ZA KOLIK: 60 korun

Lidé z Jílového u Děčína mohou v sobotu vyrazit do letního kina. Od 21:30 se zde bude promítat komedie Jiřího Havelky Mimořádná událost. Ve filmu hrají Jana Plodková, Igor Chmela, Jaroslav Plesl nebo Václav Kopta. Vstupné je 60 korun pro dítě, 100 pro dospělého, rodinné vstupné (2+2) je 260 korun. Stánek s občerstvením na místě nebude.