Historický víkend

KDY: Pátek 29. květnaa sobota 30. května

KDE: Zámek Česká Kamenice

ZA KOLIK: Zdarma

Na zámku v České Kamenici odstartovaly historické víkendy. Minulý víkend však nevyšel podle plánu a akce se odehrála pouze v pátek. V sobotu ji kvůli dešti museli pořadatelé přesunout, a to právě na nadcházející víkend. „Historické víkendy na zámku v České Kamenici pokračují. Na tento víkend máme pro vás opět připravený bohatý program, spoustu chutného jídla a pití a skvělou muziku k poslechu i tanci. Přijďte nás podpořit a dostanete se s námi i do dávné minulosti. Můžete zavítat i do muzea, kde uvidíte výstavu zbraní, děl a miniatur,“ lákají organizátoři. V pátek se od 18 hodin chystá zámecká expozice a Toulavá krčma, o hodinu později zahraje kapela Garance. V sobotu vypukne Středověký den na zámku, expozice a krčma se připravuje na 11. hodinu, program s Řádem Černých rytířů a jejich šermířskou show si návštěvníci užijí od 14 hodin, kdy se chystají také hry pro nejmenší. Od 21.30 historický víkend zakončí ohnivá show. Rezervovat místa mohou zájemci o návštěvu akce na telefonu 774 724 429.

Výstava 70 let Zoo Děčín

KDY: Do července

KDE: Jílovský zámek



Na Jílovský zámek mohou vyrazit lidé, kteří nestihli výstavu k 70. výročí Zoo Děčín v Pivovaru nebo děčínské knihovně. Výstava je tu k dispozici až do července. Výstava k významnému jubileu přiblíží příchozím nejen prostřednictvím 10 naučných panelů 70 let zoo z pohledu jednotlivých ředitelů, kterých se vystřídalo celkem šest.

Geologie a hydrogeologie česko-saské křídové pánve

KDY: úterý a středa 10.00 - 15.00, čtvrtek a pátek 10.00 - 17.00

KDE: Muzeum Rumburk

ZA KOLIK: 20 - 40 Kč



Výstava Geologie a hydrogeologie česko-saské křídové pánve mezi Krušnými horami a Ještědem, která představuje výsledky několikaletého výzkumu podzemních vod v česko-saské příhraniční oblasti, je prodloužena do 14. června.

Házmburk už láká návštěvníky

KDY: úterý - neděle, 10 - 18 hod.

KDE: Házmburk na Litoměřicku



Zřícenina gotického hradu Házmburk na Litoměřicku vytváří spolu s nejvyšší horou Českého středohoří Milešovkou nezaměnitelnou kulisu dolního Poohří. Dvě charakteristické majestátní věže patří k nepřehlédnutelným dominantám krajiny. Hrad Házmburk je pro návštěvníky otevřen od úterý do neděle mezi 10. a 18. hodinou.